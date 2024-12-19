Ротенберг: «В этом году мы впервые провели детский футбольный лагерь «Локо Лето»

Директор Департамента развития молодежного футбола Борис Ротенберг рассказал о том, какие проекты создает структура.

«В этом году мы впервые провели детский футбольный лагерь «Локо Лето». Ребята получили возможность погрузиться в атмосферу профессионального футбола, они на протяжении каждой смены обучались основам мастерства и командной игры под руководством тренеров Академии и легенд ФК «Локомотив».

Также мы на регулярной основе проводим фиджитал-турнир «Локо Лига» среди учеников московских школ. Такой формат позволяет привлечь молодую аудиторию и увеличить базу болельщиков клуба. В департаменте в принципе уделяют внимание освещению событий, соревнований и просто жизни Академии. Статистика по итогам года подтверждает, что мы движемся в правильном направлении, ведь количество подписчиков и охват в наших соцсетях стабильно увеличиваются», — цитирует Ротенберга клубная пресс-служба.

Эти события получили федеральный охват на телеканалах «Россия 24», «Москва 24», «Мир» и в социальных сетях.