Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЮФЛ. Новости
Новости
Статьи
МФЛ
ЮФЛ-1
ЮФЛ-2
ЮФЛ-3
Все материалы
Главная
Футбол
ЮФЛ

Сегодня, 20:20

Ротенберг: «В этом году мы впервые провели детский футбольный лагерь «Локо Лето»

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Директор Департамента развития молодежного футбола Борис Ротенберг рассказал о том, какие проекты создает структура.

«В этом году мы впервые провели детский футбольный лагерь «Локо Лето». Ребята получили возможность погрузиться в атмосферу профессионального футбола, они на протяжении каждой смены обучались основам мастерства и командной игры под руководством тренеров Академии и легенд ФК «Локомотив».

Также мы на регулярной основе проводим фиджитал-турнир «Локо Лига» среди учеников московских школ. Такой формат позволяет привлечь молодую аудиторию и увеличить базу болельщиков клуба. В департаменте в принципе уделяют внимание освещению событий, соревнований и просто жизни Академии. Статистика по итогам года подтверждает, что мы движемся в правильном направлении, ведь количество подписчиков и охват в наших соцсетях стабильно увеличиваются», — цитирует Ротенберга клубная пресс-служба.

Эти события получили федеральный охват на телеканалах «Россия 24», «Москва 24», «Мир» и в социальных сетях.

Источник: ФК «Локомотив»
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Читайте также
ВСУ нанесли удар западными ракетами по предприятию в Ростовской области
Сборная России по футболу завершила 2024 год на 34-м месте в рейтинге ФИФА
«Раньше чемпионат России проходил в напряге — мандарин, свечку задул и спать». Ягудин — о драйве на турнире в Омске
ААстролог предсказывает конец карьеры. Что происходит с Ови и его погоней
Путин сообщил о готовности РФ к «технологической дуэли» с использованием «Орешника»
Успехи в экономике и ракетная дуэль с США. Что пишут СМИ об «Итогах года» с Путиным
Сегодня
Вчера
Неделя