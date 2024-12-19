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Сегодня, 17:38

Ротенберг: «Мы всегда стремимся повышать наши спортивные результаты»

Камила Абдурахманова
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Директор Департамента развития молодежного футбола Борис Ротенберг рассказал о том, какие проблемы приходилось решать в 2024 году.

«Мы всегда стремимся повышать наши спортивные результаты. Такая задача стояла и в этом году. Команда 2007 года рождения завоевала бронзовые медали в первенстве ЮФЛ-1. Впервые за несколько лет сразу две команды — 2010 и 2011 годов рождения — отобрались в финальный турнир первенства России и вошли в число лучших команд нашей страны. В каждом возрасте есть положительная динамика в спортивных результатах. Команда девочек ездила на международный турнир в Китай. Команды младших возрастов завоевали семь чемпионских титулов.

Когда мы говорим про спортивные результаты, особенно стоит выделить женское отделение. Все команды девочек в этом сезоне в различных официальных турнирах заняли призовые места, а женская молодежка и команда ЮФЛ-1 и вовсе стали чемпионками России», — приводит слова Ротенберга пресс-служба «Локомотива».

Ротенберг также отметил, что помимо спортивных результатов основная задача — воспитание игроков для основной команды.

В расположение молодежной и юношеских сборных было приглашено: 34 футболиста в 2024 году. Для сравнения: в прошлом году их было на 10 меньше.

Источник: ФК «Локомотив»
Футбол
ЮФЛ
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