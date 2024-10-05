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5 октября, 18:40

«СКА-Хабаровск» и «Сахалин» — победители ЮФЛ Дальний Восток

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«СКА-Хабаровск» стал победителем ЮФЛ Дальний Восток в возрасте до 16 лет.

Хабаровчане обеспечили себе золото за тур до конца сезона, не проиграв ни одного матча на протяжении чемпионата. Серебряным призером стал владивостоксий КСШОР, на третьем месте — «Сахалин».

В матчах старшего возраста «Сахалин», обыграв «Океан», обеспечил себе первое место в турнирной таблице. Вторую строчку занял «СКА-Хабаровск», на третьей строчке — КСШОР.

Сезон-2024 стал четвертым в истории ЮФЛ Дальний Восток.

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