Тренер молодежной команды «Спартака» прокомментировал победу над «Зенитом»

Главный тренер молодежной команды «Спартака» Вадим Романов заявил, что удаление в первом тайме не сказалось на игре молодежного петербургского футбольного клуба «Зенит» в матче против московского клуба.

«Была фантастическая обстановка, мы всегда рады, когда к нам приходят болельщики, они посещают наши игры дома и на выезде, сумасшедшая обстановка была в дерби с ЦСКА, мы очень рады, очень приятно. Хочется сказать большое спасибо за поддержку, энергию, драйв, для нас это большая гордость, что болельщики в таком большом составе поддерживают молодежь, создают такую энергетику. Что касается удалений, то в любом случае в любом количестве «Зенит» является очень опасным соперником, особо на ход игры первое удаление не повлияло, достаточно агрессивно и опасно «Зенит» действовал в атаке. Очень рады, что мы квалифицированно и качественно оборонялись, а также очень хорошо атаковали, учитывая, что у «Зенита» очень сбалансированная команда, мы сыграли очень грамотно, очень организованно, использовали те шансы, которые у нас были», — приводит слова Романова ТАСС.

Он также отметил, что основной задачей клуба является подготовка футболистов для основной команды.

«Наша задача — готовить футболистов, мы являемся второй командой, «Спартак», наверное, одна из немногих команд, где воспитанников в первой команде большое количество. Павел Мелешин и Даниил Зорин, которые в прошлом году играли за нас, находятся в расположении первой команды, Зорин уехал в аренду. Но все равно задача осталась такой же», — добавил Романов.

11 августа «Спартак» обыграл «Зенит» со счетом 2:0 в матче шестого тура Молодежной футбольной лиги. Защитник петербуржцев Стефан Калинов был удален на 41-й минуте встречи за вторую желтую карточку. Еще один игрок обороны петербургской команды Никита Вершинин на первой компенсированной ко второму тайму минуте получил прямую красную карточку.

«Спартак» с 10 очками располагается на пятой позиции в турнирной таблице. В следующем туре красно-белые 17 августа сыграют на выезде против «Акрона» из Тольятти.