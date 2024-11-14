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14 ноября, 20:30

В Калининграде наградили СШОР-5

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Три комплекта медалей вручены футболистам и тренерам СШОР-5. Награждения совместили с торжественным закрытием сезона.

Мероприятие прошло 12 ноября в калининградском музыкальном театре. В награждении приняли участие глава администрации Калининграда Елена Дятлова, заместитель министра спорта Калининградской области Евгений Скачков и президент Объединения федераций футбола «Северо-Запад», член исполкома РФС Николай Голубев.

СШОР-5 в 2024-м взяла три комплекта медалей. Калининградцы стали вторыми в МФЛ Северо-Запад и в ЮФЛ Северо-Запад — 1. В ЮФЛ СЗ-3 команда чуть-чуть не дотянулась до серебра, взяв бронзу.

Калининградом закрыт сезон награждений медалистов ЮФЛ и МФЛ Северо-Запад. 15 ноября состоится заключительная в году торжественная церемония — в Санкт-Петербурге призы получат лучшие футболисты и судьи сезона.

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