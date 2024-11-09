В МФЛ завершился сезон-2024

В пятницу, 8 ноября, прошли матчи заключительного, 28-го тура Молодежной футбольной лиги (МФЛ). До этого уже были известны чемпион и вице-чемпион, а в последний день турнира определился бронзовый призер.

Медали за третье место достались «Краснодару», который в 28-м туре сыграл вничью с «Чертаново» (2:2). Его конкурент «Спартак» проиграл «Зениту» (1:3), а еще два клуба, претендующих на бронзу, — «Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью (3:3).

ЦСКА досрочно завоевал чемпионский титул. Победа над «Спартаком» в 27-м туре обеспечила армейцам недосягаемое преимущество перед «Зенитом», который в итоге получил серебряные медали. Церемонии награждения победителя и призёров прошли по завершении последнего тура.

По итогам прошедшего сезона лучшими бомбардирами стали Максим Хохлов из «Зенита» и Дмитрий Коверов из ЦСКА, забив по 13 мячей каждый.

В прошлом сезоне МФЛ участвовали 20 команд, которые были разделены на две группы по территориальному принципу. После первого этапа, в котором все участники были разделены на десять групп, пять лучших команд каждой группы объединились в группу номер 1 для борьбы за медали, а остальные команды играли в группе номер 2.