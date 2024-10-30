Виталий Кришталь: «Это праздник и для игроков, и для тренеров»

Возглавляющий команду «Академии футбола Краснодарского края» из игроков 2009 года рождения Виталий Кришталь поделился эмоциями от триумфа на турнира победителей межрегиональных ЮФЛ-3 в Сочи и назвал его приятным бонусом к победе в ЮФЛ Юг.

— Доволен, потому что результат положительный. Это итог тяжелой работы, которая началась не вчера и даже не полгода назад. Начало сезона получилось не совсем удачным, но у нас хорошая команда. Они услышали, что мы хотели им сказать, мы их направили на нужный путь, а дальше ребята просто импровизировали, принимали верные решения в сложных ситуациях. Мы благодаря вере и трудолюбию достигли цели, хотя не все в нас верили. У нас были хорошие соперники в ЮФЛ-Юг, немало достойных команд. Участие в финальном турнире приятный бонус для команды в том смысле, что это огромный опыт. Праздник и для игроков, и для нас. Очень классная атмосфера, у всех команд есть болельщики. Спасибо за это организаторам.

— В последнем туре вы пропустили первыми и только к середине второго тайма получили результат, нужный для первого места. Переживали?

— В профессиональных клубах есть психологи, хорошо бы иметь их и тренерам (смеется). Очень тяжелый матч, много нервных клеток ушло. Теперь надо поехать домой, к семьям, отдохнуть, в том числе и эмоционально.

Стоит отметить, что для представителей «Академии футбола Краснодарского края» успех в турнире победителей межрегиональных ЮФЛ-3 стал вторым подряд.