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Сегодня, 10:53

Вратарь молодежки ЦСКА Бесаев сломал кисть руки и избежал сотрясения мозга

Константин Белов
Корреспондент
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Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов ответил «СЭ» на вопрос о состоянии вратаря молодежной команды Егора Бесаева.

18-летний ЦСКА Бесаев вынужденно покинул поле на 76-й минуте матча 27-го тура МФЛ против «Спартака» (1:3).

«У него перелом одной из костей кисти. В ближайшее время будет определена тактика лечения. Возможно, потребуется оперативное вмешательство. В остальном Егор здоров, сотрясения головного мозга после столкновения с соперником у него нет», — сказал Безуглов «СЭ».

Благодаря победе над «Спартаком» ЦСКА досрочно обеспечил себе победу в чемпионате МФЛ-2024. Армейцы набрали 66 очков в 27 играх, они опережают идущий вторым «Зенит» на 5 очков за один тур до конца первенства.

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