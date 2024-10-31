Арсений Осадчий: «Интересно играть с командами, которых мы обычно не видим»

Признанный лучшим вратарем турнира победителей межрегиональных ЮФЛ-1 Арсений Осадчий из «Крыльев Советов» поделился впечатлениями от победы самарской команды и назвал самого неудобного для себя соперника.

— Поражение в последнем туре от «Сибири» немного смазало общее впечатление от общего успеха, но главное все-таки, то мы стали первыми и в ЮФЛ-1 Приволжье, и здесь, — сказал Осадчий. — Эта неудача забудется, а результат турнира останется. Собственную игру оценю хорошо, все-таки признали лучшим в амплуа. Но есть моменты, которые хотелось бы улучшить к следующему сезону. Что касается игры в обороне, считаю, что мы выглядели неплохо, особенно в ситуациях без мяча. А вот выходы из защиты, конструктивная игра не очень получались. Будем работать над этим.

— Кто из соперников оказался самым неприятным для вас, как для вратаря?

— Конечно, «Ленинградец». Много ударов по воротам, много моментов — хорошо, что не дали забить. Тогда как «Витязь», например, почти не атаковал, но один гол провел. Вообще, очень интересно сыграть здесь с командами, которых мы обычно не видим. Турнир отличный — организация, поля, отель, все на высшем уровне.

Напомним, что «Крылья Советов» стали лучшими на соревнованиях в Сочи за тур до финиша.