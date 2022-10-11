ЮФЛ-1, матчи 11-го тура: «Динамо» проиграло «Зениту», ЦСКА победил «Чертаново»

Результаты матчей 11-го тура ЮФЛ-1 среди футболистов до 19 лет. «Динамо» проиграло «Зениту» (0:2), «Рубин» сыграл вничью со «Строгино» (1:1) и другие встречи.

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