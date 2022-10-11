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Сегодня, 19:55

ЮФЛ-1, матчи 11-го тура: «Динамо» проиграло «Зениту», ЦСКА победил «Чертаново»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор

Результаты матчей 11-го тура ЮФЛ-1 среди футболистов до 19 лет. «Динамо» проиграло «Зениту» (0:2), «Рубин» сыграл вничью со «Строгино» (1:1) и другие встречи.

Больше информации об ЮФЛ можно узнать в официальном Telegram-канале турнира.

Россия. ЮФЛ-1. 11-й тур
08 окт, 15:00. Академии футбола им. Юрия Коноплева (Приморский)
Академия им. Коноплева U19
2:1
Спартак U19
Россия. ЮФЛ-1. 11-й тур
08 окт, 16:00. Сапсан Арена (Москва)
Локомотив U19
2:1
Ростов U19
Россия. ЮФЛ-1. 11-й тур
08 окт, 16:00. Октябрь (Запасное поле) (Москва)
ЦСКА U19
2:0
Чертаново U19
Россия. ЮФЛ-1. 11-й тур
08 окт, 16:00. Лужники (9-е поле) (Москва)
ФШМ U19
0:2
УОР №5 U19
Россия. ЮФЛ-1. 11-й тур
08 окт, 17:00. Рубин (Казань)
Рубин U19
1:1
Строгино U19
Россия. ЮФЛ-1. 11-й тур
08 окт, 17:30. Турбостроитель (Санкт-Петербург)
СШОР Зенит U19
1:1
Краснодар U19
Россия. ЮФЛ-1. 11-й тур
09 окт, 18:00. УТЦ Новогорск (Химки)
Динамо U19
0:2
Зенит U19

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан
Челси

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д
Реал

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
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ЮФЛ-2, 11-й тур: «Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом», «Рубин» разгромил «Строгино»