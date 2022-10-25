ЮФЛ-1, 13-й тур: «Спартак» разгромил СШОР «Зенит», «Мастер-Сатурн» уступил «Краснодару»

Результаты матчей 13-го тура ЮФЛ-1 среди футболистов до 19 лет. «Спартак» одержал разгромную победу над СШОР «Зенита» (5:0) и другие встречи.

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