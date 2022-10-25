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Сегодня, 21:30

ЮФЛ-2, матчи 13-го тура: «Рубин» выиграл у ФШМ, «Зенит» — «Акрон-Академия Коноплева»

«Рубин» выиграл у ФШМ, «Зенит» победил «Акрон-Академию Коноплева» в матчах 13-го тура ЮФЛ-2
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Результаты матчей 13-го тура ЮФЛ-2 среди игроков до 18 лет. «Рубин» оказался сильнее ФШМ (3:0) и другие встречи.

Больше информации об ЮФЛ можно узнать в официальном Telegram-канале турнира.

Россия. ЮФЛ-2. 13-й тур
22 окт, 13:00. Стадион академии ФК Краснодар (Краснодар)
Краснодар U18
3:2
УОР №5 U18
Россия. ЮФЛ-2. 13-й тур
22 окт, 13:00. Академия "Спартак" им. Черенкова (Москва)
Спартак U18
1:0
СШОР Зенит U18
Россия. ЮФЛ-2. 13-й тур
22 окт, 13:00. Арена Чертаново (Москва)
Чертаново U18
0:0
Динамо U18
Россия. ЮФЛ-2. 13-й тур
22 окт, 14:00. Рубин (Казань)
Рубин U18
3:0
ФШМ U18
Россия. ЮФЛ-2. 13-й тур
22 окт, 14:00. Смена (Санкт-Петербург)
Зенит U18
2:1
Академия им. Коноплева U18
Россия. ЮФЛ-2. 13-й тур
22 окт, 14:00. Труд (Ростов-на-Дону)
Ростов U18
0:1
ЦСКА U18
Россия. ЮФЛ-2. 13-й тур
22 окт, 14:00. Янтарь (Москва)
Строгино U18
0:2
Локомотив U18

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
2-й тайм

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг 3
Реал 1
2-й тайм

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
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ЮФЛ
0
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