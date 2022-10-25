«Рубин» выиграл у ФШМ, «Зенит» победил «Акрон-Академию Коноплева» в матчах 13-го тура ЮФЛ-2

Результаты матчей 13-го тура ЮФЛ-2 среди игроков до 18 лет. «Рубин» оказался сильнее ФШМ (3:0) и другие встречи.

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