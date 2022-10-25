«Локомотив» сыграл вничью со «Строгино», «Ростов» проиграл ЦСКА в матчах 13-го тура ЮФЛ-3

Результаты матчей 13-го тура ЮФЛ-3 среди футболистов до 17 лет. «Локомотив» сыграл вничью со «Строгино» (2:2) и другие встречи.

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