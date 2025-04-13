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13 апреля, 16:00

Юношеская сборная U-16 стартует на турнире развития УЕФА

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Турнир среди футболистов 2009 года рождения состоится в Минске с 13 по 18 апреля. В нем примут участие сборные России, Китая, Белоруссии и Казахстана.

Команда Владимира Волчека в течение шести дней готовилась к турниру на базе в Новогорске. В финальный состав вошли 19 игроков:

Вратари:

Максим Козлов («Локомотив» Москва), Александр Орищенко («Алмаз-Антей» Санкт-Петербург).

Защитники:

Павел Грицыщук, Арсений Кузнецов, Иван Переломов (все — «Краснодар»), Егор Лемкин, Артём Шпиньков (оба — «Динамо» Москва), Игорь Кузнецов («Чертаново» Москва), Никита Захаров («Спартак» Москва).

Полузащитники:

Александр Андреев («Родина» Москва), Рамиль Гайнуллин, Карим Бикбулатов (оба — «Чертаново» Москва), Тимур Адуев («Ростов» Ростов-на-Дону), Даниил Дунамалян (ЦСКА Москва), Филипп Ковальчук («Динамо» Москва), Егор Потапенко («Зенит» Санкт-Петербург), Всеволод Рыбалов («Краснодар»).

Нападающие:

Илья Иварлак («Спартак» Москва), Иван Жунаев («Динамо» Москва).

На турнире в Минске команды сыграют между собой по круговой системе. Матчи пройдут на комплексе футбольных полей АБФФ и будут транслироваться в прямом эфире. Согласно регламенту, каждый футболист должен будет отыграть в сумме не менее 90 минут.

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