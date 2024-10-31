Ирина Посиренина: «Соревнования победителей межрегиональных ЮФЛ вызывают интерес»

Заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина подвела итоги турнира победителей межрегиональных ЮФЛ, завершившегося в среду в Сочи, и сказала, что этот формат будет развиваться и в дальнейшем.

— Это, прежде всего, фестиваль: в нем важны не столько результат и занятое место, сколько спортивная составляющая, возможность увидеть всех победителей межрегиональных ЮФЛ, оценить их уровень в матчах друг против друга, понять, насколько они конкурентоспособны на фоне соперников, — отметила Посиренина. — Мы провели тестирование всех ребят, будем ждать результаты, нам важно, как развиваются академии в целом. Также на матчах присутствовали старшие тренеры юношеских сборных. В рамках турнира были проведены методические встречи для игроков и тренеров. На данный момент у нас нет обмена командами между федеральными и межрегиональными лигами, но при этом все равно есть сильные школы, не представленные на высшей ступени пирамиды ЮФЛ. Поэтому мы всегда будем за ними следить, оценивать уровень.

— Какой путь проделал турнир за год?

— В прошлом году он проходил по двум возрастам, в нынешнем — уже по трем, это 17 команд, на этот раз мы задействуем собственную инфраструктуру — тренировочный центр РФС в Мацесте. Будем думать, как развивать этот формат дальше, мы видим, что он интересен как игрокам, так и тренерам. Более того, сюда приезжали руководители академий команд-участниц. А ребята, выиграв свою межрегиональную лигу, стремятся доказать, что они сильнее других сверстников. Сами футболисты говорят, что уровень сопротивления здесь выше, чем по ходу регулярного сезона.

Cреди победителей межрегиональных ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2 первенствовали воспитанники академии самарских «Крыльев Советов», а в ЮФЛ-3 победу праздновала команда «Академии футбола Краснодарского края».