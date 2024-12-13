Замгенсекретаря РФС Посиренина рассказала об успехах ЮФЛ

Заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина ответила на вопрос об успехах Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ).

«Мы понимаем, что федеральная ЮФЛ — это лучшие академии, самые сильные. Но важны и академии в регионах. В каждом регионе есть свои команды. Очень важно, чтобы у каждого ребенка был шанс попасть в клуб, проявить себя, попасть в команду в своем регионе или куда-то поближе к Москве. У нас уже 1500 мальчишек, которые уже дебютировали в профессиональном футболе. У нас 21 футболист уже играет в сборной. Мы надеемся, что не за горами, когда все 11 футболистов сборной были выходцами из ЮФЛ.

В женском футболе у нас появились серьезные имена. Ведется большая работа по направлению ЮФЛ в женском футболе. Мы видим уже плоды», — цитирует Посиренину «РБ Спорт».

Юношеская футбольная лига (ЮФЛ) основана в России в 2019 году.