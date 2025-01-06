В полуфиналы «Кубка Колыванова» вышли «Локомотив», «Динамо», «Спартак» и «Сити-Минск»

В Москве прошел 3-й игровой день турнира «Кубок Колыванова» для детей не старше 10 лет.

В понедельник игрались четвертьфинальные матчи сеток за 1-8 и 9-16 места. За победу в кубке продолжат бороться академии «Локомотив», «Динамо», «Спартак» и «Сити-Минск», которые стали полуфиналистами турнира.

Соревнования проходят с 3 по 8 января в манеже Академии «Чертаново». В них принимают участие 16 команд 2015 года рождения, матчи проходят в формате «6 полевых игроков + вратарь» 2 тайма по 25 минут. Вход для зрителей свободный.

«Кубок Колыванова» проводится уже в 17-й раз подряд, первый розыгрыш был в 2009 году. Турнир носит имя самого известного из выпускников академии — Игоря Колыванова. 56-летний экс-нападающий играл за московское «Динамо», а также итальянские «Фоджу» и «Болонью». На его счету 19 матчей и 2 гола за сборную СССР и 35 — за сборную России (12 мячей).