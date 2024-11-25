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Сегодня, 15:30

«Зенит» проведет встречи с родителями юных футболистов

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Центр повышения квалификации тренеров «Газпром» — Академии проведет мероприятие «Путь чемпиона» для родителей юных футболистов, посвященное развитию детей в спорте и правильной подготовке нового поколения футболистов. Оно будет проходить 30 ноября и 1 декабря.

Мероприятие откроет зампред правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин. Для участников конференции пройдут экскурсии по «Газпром» — Академии.

Отмечается, что в рамках встреч родители смогут понять, нужен ли ребенку профессиональный спорт и подходит ли ему футбол, есть ли у него талант, способности и необходимые черты характера. Также они узнают, как поддержать юного спортсмена на карьерном пути, найти подходящего тренера и выстроить с ним правильные отношения. Перед аудиторией выступят профессиональные спортсмены, тренеры и психологи.

Также сообщается, что первые 50 человек, купившие билет на мероприятие, получат возможность бесплатно посетить матч «Зенит» — «Крылья Советов». Он состоится 1 декабря на «Газпром Арене».

Футбол
ФК Зенит

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