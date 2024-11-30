«Зенит» стал победителем Юношеской футбольной лиги-2

Команда «Зенита» среди игроков 2008 года рождения под руководством Евгения Зезина и Павла Первушова завоевала золотые медали ЮФЛ-2 в сезоне-2024.

В 34-м туре питерцы одержали победу над сверстниками из «Спартака» (4:2) и закрепили за собой первую строчку в итоговой таблице. Сине-бело-голубые набрали 93 очка, выиграв 31 матч за сезон. Красно-белые расположились на втором месте с 87 баллами.

В нынешнем розыгрыше турнира «Зенит» установил рекорды по набранным очкам и забитым голам (160).