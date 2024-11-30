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Сегодня, 15:29

«Зенит» стал победителем Юношеской футбольной лиги-2

Алина Савинова
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Команда «Зенита» среди игроков 2008 года рождения под руководством Евгения Зезина и Павла Первушова завоевала золотые медали ЮФЛ-2 в сезоне-2024.

В 34-м туре питерцы одержали победу над сверстниками из «Спартака» (4:2) и закрепили за собой первую строчку в итоговой таблице. Сине-бело-голубые набрали 93 очка, выиграв 31 матч за сезон. Красно-белые расположились на втором месте с 87 баллами.

В нынешнем розыгрыше турнира «Зенит» установил рекорды по набранным очкам и забитым голам (160).

Футбол
ФК Зенит
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