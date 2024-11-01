Топ-55 молодых футболистов России. Ежегодный рейтинг «СЭ»

Главные таланты страны.

Уже четвертый год «СЭ» устраивает масштабное исследование с целью выяснить имена будущих российских звезд. Результатом опроса, который прошел при участии РФС, становится рейтинг 55 самых одаренных и перспективных футболистов страны. Кого-то из них вы уже узнаете в лицо, чьи-то имена прочитаете впервые, но у каждого в этом списке определенно есть талант и будущее.

Как и всегда, «СЭ» пообщался с внушительным числом специалистов узкого профиля — скаутами, детскими тренерами и представителями различных топ-академий. На этот раз в список вошли игроки 2005-2007 годов рождения — сейчас они либо близки к переходу во взрослый футбол, либо уже начали в нем путь.

Число 55 выбрано не просто так. Футболисты рассортированы по 11 позициям: пять вратарей, пять форвардов, пять опорных полузащитников и так далее. Десятку лидеров рейтинга мы выделили отдельно.

Алексей Батраков

Дата рождения: 9 июня 2005 года.

Клуб: «Локомотив».

Школа/академия: «Локомотив».

Амплуа: атакующий полузащитник, центральный полузащитник.

Стоимость*: 5 миллионов евро.

*данные Transfermarkt.

Появиться из ниоткуда — это про Алексея Батракова. Полгода назад, еще в начале лета, о полузащитнике «Локомотива» знали только самые преданные фанаты железнодорожников, но всего за несколько месяцев Алексей не просто появился на радарах, а по-настоящему взлетел в космос. Помните Аршавина, Аленичева и Павлюченко? Батраков выступает круче, чем они в 19 лет, — на старте сезона-2024/25 вундеркинд уже к середине сентября набрал 10 очков по системе «гол плюс пас» и на этом не остановился.

Ошеломительную скорость прогресса отлично подчеркивает трансферная стоимость. Немецкий портал Transfermarkt в июне оценивал Алексея в 700 тысяч евро, а уже в сентябре ценник скакнул до 5 миллионов. Восьмикратный рост за четыре месяца — темп мировых звезд, невиданный для России. За Батраковым ожидаемо уже следят в Европе, а в октябре Валерий Карпин вызвал юношу в главную сборную страны.

Данила Козлов

Дата рождения: 19 января 2005 года.

Клуб: «Краснодар».

Школа/академия: «Зенит».

Амплуа: атакующий полузащитник, центральный полузащитник.

Стоимость: 1,8 миллиона евро.

В прошлом году в аналогичном рейтинге «СЭ» воспитанник «Зенита» занял третье место. За год его карьера круто развернулась — Данила не испугался покинуть Санкт-Петербург (причем он ушел «с концами», а не в аренду), отправившись на помощь «Балтике». Спасти калининградцев от вылета не получилось, зато Козлов сделал себе отличную рекламу — набрал 3+5 по «гол плюс пас» в 15 матчах во всех турнирах.

Очевидно, что тонкий и работоспособный полузащитник стал одним из самых желанных активов в летнее трансферное окно. Российские клубы редко сталкиваются в битве за молодых футболистов, однако за Козлова нельзя было не побороться. «Краснодар» и «Зенит» долго бодались этим летом («быки» хотели купить Данилу у «Балтики», но у питерцев был приоритетный выкуп), и южане с большим трудом все-таки заполучили полузащитника.

Сейчас у Козлова новый период. Он непростой: Данила в «Краснодаре» прочно сидит на лавке и у него нет результативных действий в РПЛ, единственный гол за «Краснодар» он забил в Кубке. Но при этом Козлов счастлив — ведь он перешел туда, куда хотел: «У меня было четкое желание перейти только в «Краснодар». Многое писали о моем будущем этим летом, но «Краснодар» был первым выбором. Была очень маленькая вероятность того, что я не перейду», — рассказывал Данила летом в интервью «РБ Спорт».

Полузащитник «Динамо» Виктор Окишор. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Виктор Окишор

Дата рождения: 30 декабря 2006 года.

Клуб: «Динамо».

Школа/академия: «Динамо».

Амплуа: атакующий полузащитник, левый полузащитник.

Стоимость: 0,5 миллиона евро.

В прошлом году Виктор Окишор уже мелькал в нашем списке талантов — занял третье место в пятерке самых перспективных центральных атакующих полузащитников. Год спустя можно отметить прогресс динамовца. Полузащитник зажигает за бело-голубую «двойку» и подбирается к основе.

Самый яркий хайлайт Окишора, безусловно, кубковый матч с «Крыльями Советов» в этом году. Тогда Виктор забил два мяча и оформил голевой пас за один тайм, причем действовал небанально, эстетски. Первый гол сделал благодаря отличному выбору позиции и мощному удару, во втором — по-взрослому перебросил вратаря, а результативная передача «черпачком» и вовсе привела в восторг всех, кто ее видел.

Пока такие моменты у Окишора — редкость. Но, учитывая, что ему всего 17 лет и он самый молодой участник топ-10 нашего рейтинга, это не сильно смущает. Даже один матч с «Крыльями» говорит о многом.

«Он феерил весь первый тайм. Если смотреть, как он подходит к мячу, как передачи отдает — это же высший пилотаж. И он исполнял его с каждым касанием мяча. Мы делились мнениями с коллегами, футбольными друзьями. Все в восторге от него. Самое главное, чтобы на этом все не закончилось», — говорил директор академии «Динамо» Александр Кузнецов в интервью с «Чемпионатом».

«Динамо» верит в своего воспитанника. В конце лета председатель совета директоров клуба Дмитрий Гафин сообщил, что у Окишора из контракта убрали отступные для российских клубов. Так что теперь только за бело-голубых — или в Европу.

Вадим Раков

Дата рождения: 9 января 2005 года.

Клуб: «Локомотив».

Школа/академия: «Факел», «Локомотив».

Амплуа: центральный нападающий, вингер.

Стоимость: 0,8 миллиона евро.

Если Алексей Батраков — это про стремительность, то его одноклубник и хороший друг Вадим Раков — про поступательность. Воспитанник «Локомотива» уже третий год подряд появляется в рейтинге «СЭ», с каждом разом улучшая свою позицию. Это же касается и клуба — год назад Раков начал плавно подходить к основе, а сейчас прочно вошел в обойму Михаила Галактионова.

В сезоне-2024/25 Раков регулярно выходит на замену и уже открыл счет результативным действиям за основной «Локомотив». В РПЛ он отличился против «Ахмата» (с передачи Алексея!), а в Кубке забивал «Ростову» и «Оренбургу», причем оба мяча стали победными.

К сожалению, в сентябре Раков получил небольшое повреждение, играя за сборную — и с тех пор пропустил уже четыре матча, а на поле появился лишь однажды. Но сам он не переживает — в интервью на шоу Loko Live сказал, что с нетерпением ждет полноценного возвращения на поле — чтобы заново забивать, доказывать и закрепляться в основе железнодорожников.

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Матвей Кисляк

Дата рождения: 26 июля 2005 года.

Клуб: ЦСКА.

Школа/академия: «Чертаново», ЦСКА.

Амплуа: центральный полузащитник, опорный полузащитник.

Стоимость: 0,7 миллиона евро.

Перспективы Матвея Кисляка как очень многообещающего полузащитника в какой-то момент наткнулись на препятствие в виде Владимира Федотова. При экс-тренере ЦСКА Кисляк просидел в запасе практически весь прошлый год.

Ситуация изменилась с приходом Марко Николича. Сербский специалист доверился Матвею — и в сезоне-2024/25 количество минут в основе у молодого полузащитника стремительно растет. Футболист знает, кого благодарить: «С чем связан мой рывок? Несколько факторов. В первую очередь — приход Марко Николича. Он поверил в меня, начал больше доверять, проводить индивидуальные беседы, указывать на недочеты. С приходом нового тренера я стал получать больше игрового времени. Его вера в меня дает мне толчок, уверенность», — говорил Матвей в интервью «Чемпионату».

Ну и сама судьба (и спортивный блок ЦСКА, конечно же) предоставила Кисляку отличного учителя. Вряд ли кто-то еще в России может похвастаться тем, что каждый день тренируется с футболистом уровня Миралема Пьянича. Еще меньше игроков могут похвастаться тем, что футболиста уровня Пьянича подписали в том числе и для того, чтобы они прогрессировали. Кисляк может похвастаться и первым, и вторым — так что ждем еще большего прогресса.

Михаил Щетинин

Дата рождения: 8 июля 2005 года.

Клуб: «Факел» (в аренде из «Локомотива»).

Школа/академия: «Авангард», «Локомотив».

Амплуа: опорный полузащитник.

Стоимость: 0,4 миллиона евро.

Семья Щетининых — хороший пример того, что не стоит топтаться на одном месте. Старший брат Михаила, Кирилл, в 19 лет не испугался покинуть «Зенит», чтобы попробовать силы где-то еще. У него получилось — за несколько лет у Карпина Щетинин-старший вырос в игрока основы. Теперь по примеру старшего пошел и младший Щетинин — в 19 лет покинул топ-клуб.

В «Локомотиве» у опорника, очевидно, не пошло (160 минут за два сезона), да и не могло пойти при том уровне конкуренции, который есть у железнодорожников в опорной зоне. Зато все получается в «Факеле», где Щетинин уже выбился в основу и нарабатывает опыт в очень непростых условиях.

По итогам трети чемпионата воронежцы — одни из главных претендентов на вылет, побеждает команда редко. Но Щетинин вряд ли должен сильно переживать, ведь он арендован — а в «Локомотив» вернется явно сильнее после всех испытаний, которые выпадают опорному полузащитнику в составе аутсайдера.

Защитник «Рубина» Илья Рожков (слева) и Дмитрий Рыбчинский. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Илья Рожков

Дата рождения: 29 марта 2005 года.

Клуб: «Рубин».

Школа/академия: спортшкола № 3 (Зеленодольск), «Рубин».

Амплуа: левый защитник, правый защитник.

Стоимость: 1,2 миллиона евро.

В прошлогоднем рейтинге «СЭ» Рожков занял скромное третье место среди правых защитников. За год воспитанник «Рубина» круто спрогрессировал, причем играя на левом фланге, будучи правшой.

В сезоне-2024/25 Илья почти безоговорочный игрок старта в РПЛ и один из лучших россиян на этой позиции. «Знак качества» — интерес от топ-клубов — присутствует. В начале октября инсайдер Иван Карпов сообщил, что за Рожковым охотятся «Динамо» и «Зенит»: оба клуба якобы готовы заплатить отступные в 3 миллиона евро.

Сам Рожков вряд ли рвется из любимого «Рубина». В свежем октябрьском интервью изданию «Бизнес Online» он сказал, что в казанском клубе для него все свое и родное и что задача «Рубина» — это топ-5. Амбициозный парень, фанат Кайла Уокера — мы наверняка еще услышим о Рожкове в ближайшее время.

Кирилл Глебов

Дата рождения: 10 ноября 2005 года.

Клуб: ЦСКА.

Школа/академия: «Сигнал» (Челябинск), ЦСКА.

Амплуа: правый вингер, левый вингер.

Стоимость: 0,7 миллиона евро.

В отличие от Матвея Кисляка, у Кирилла Глебова с минутами в ЦСКА ситуация печальнее. При в целом лояльном к молодежи Николиче вингер играет в РПЛ на порядок меньше, чем даже при Владимире Федотове.

Это отмечал сам Кирилл: «Конечно, чувствую, что доверия может быть больше. Посмотрите на Матвея, как он выходит в этих матчах. Кто скажет, что он плохо себя проявляет? Никто. Показывает игрой, что он — игрок стартового состава. И неважно, сколько ему лет, молод он или нет. Буду играть так же — буду в составе», — говорил Глебов в интервью Sport24.

Главная проблема на пути в состав — схема Николича, в которой нет ярко выраженных вингеров. А среди крайних и атакующих полузащитников в ЦСКА серьезная конкуренция — проявить себя в таких условиях сложно. Но Глебов пытается.

И возможности для этого есть. В чемпионате состав для него пока закрыт, но в Кубке Глебов почти регулярно выходит в старте. Первый гол в сезоне Кирилл также оформил в этом турнире. Ссылать его обратно в молодежку явно никто не собирается — так что футболисту остается только работать над собой и ждать шанса.

Полузащитник «Урала» Илья Ишков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Илья Ишков

Дата рождения: 25 мая 2005 года.

Клуб: «Урал».

Школа/академия: ВИЗ (Екатеринбург), «Урал».

Амплуа: атакующий полузащитник, правый вингер.

Стоимость: 0,7 миллиона евро.

Быть хедлайнером «Урала» в 19 лет — почему нет? Илья Ишков на своем примере показал, что все возможно. Его история вообще впечатляет — еще в июне 2023-го его не знал вообще никто (он даже не попал в прошлогодний список 55 талантов от «СЭ»), однако в сезоне-2023/24 Ишков вдруг ворвался в основу.

Итог — восемь выходов на поле в Кубке России, 27 (!) в чемпионате. Недурно для футболиста, который за год до этого не вылезал из молодежки. Да, по минутам у Ильи все было не так гладко (на поле он провел примерно 50% от времени, на которое мог рассчитывать), но 11 выходов в старте как бы намекают, что в «Урале» верили в вундеркинда.

И не зря. Во-первых, хотя Ишков забил всего лишь раз в прошлом сезоне, мяч в ворота «Динамо» получился таким красивым, что с ходу был признан лигой голом месяца. В клубах уровня «Урала» это случается редко. Во-вторых, Ишков действительно стал лидером клуба, несмотря на скромные минуты — по данным РУСТАТа, в прошлом сезоне Илья стал вторым в команде по созданным голевым моментам (17) и ключевым передачам (12).

Игра вингера на определенном этапе так впечатляла всю футбольную Россию, что в медиа начали писать о скором переезде таланта в более статусную команду. Трансфера не случилось, но известно, что «Урал» считает воспитанника одним из главных активов и будет просить за него несколько миллионов евро. А до тех пор Ишкову надо показывать класс в первой лиге — с этим пока возникают трудности, да и травма, полученная в молодежной сборной, вмешалась.

Руслан Барт

Дата рождения: 16 ноября 2005 года.

Клуб: «Сочи».

Школа/академия: Акрон-Академия Коноплева.

Амплуа: правый вингер.

Стоимость: 0,3 миллиона евро.

Карьера Руслана Барта полна интересных моментов. Родной клуб у него весьма необычный и пока еще непривычный для обычного болельщика, ведь вингер — воспитанник «Акрона». Вернее, Академии Коноплева, но так как с недавних пор тольяттинцы и Академия — одно целое, то именно в этот клуб Руслана привела судьба.

Барт на некоторое время точно вошел в историю родного клуба: дебютировав за «Акрон» в августе 2022-го, он стал самым молодым игроком, когда-либо выступавшим за красно-черных. Ну и за выход в РПЛ тольяттинцам тоже надо благодарить в том числе Руслана — в одном из переходных матчей против «Урала» он отдал голевую передачу. Красивая история.

Теперь вингер помогает попасть в РПЛ уже другому клубу — «Сочи». К южанам Барт перебрался в июле 2024-го за солидные 220 тысяч евро (по данным Transfermarkt) и пока отбивает каждый евроцент. На его счету — три мяча в двух кубковых матчах и 3+2 по «гол плюс пас» в первой лиге. Итого 6+2 в 15 матчах — неплохой разгон, не так ли? В дополнение ко всему Барт стал самым молодым автором гола в истории «Сочи» — настоящий человек-рекорд.

У Барта просто шикарное голевое чутье — большую часть своих мячей он забил, оказавшись в нужном месте и сориентировавшись быстрее соперника. Но делать голы сам он тоже умеет — например, Руслан положил «Кубани» в Кубке со штрафного. Необычный набор навыков — очень интересно, как воспитанник «Акрона» проявит себя на уровне РПЛ.