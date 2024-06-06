«ФИФА и УЕФА продолжат участвовать в наших проектах». Митрофанов — о новой программе в Академии РФС

У программы «Футбольный менеджмент» прошел первый выпуск.

Пилотная группа слушателей 31 мая завершила обучение в Академии РФС по программе профессиональной переподготовки «Футбольный менеджмент».

В состав аттестационной комиссии под председательством проректора МГУ им. М.В. Ломоносова Сергея Егорова вошли генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев, руководитель Академии РФС Ирина Баранова, президент ФНЛ Наиль Измайлов и руководитель направления «Инновационные спортивные технологии» компании «Иннопрактика» Андрей Сельский.

На защите слушатели, объединенные в проектные команды, представили шесть проектов, каждый из которых соответствовал стратегическим целям РФС — развитию детского, массового и корпоративного футбола, созданию новых спортивных объектов для желающих заниматься футболом, организации футбольных мероприятий и привлечению болельщиков на стадионы, а также использованию современных технологий.

Лучшим был признан проект «От фаната к семье», целью которого является привлечение на стадионы родителей с детьми, что позволит увеличить посещаемость. Для этого авторы проекта разработали комплекс мероприятий для комфортного времяпрепровождения семей с детьми, создания нового типа боления на футбольных аренах и продвижения концепции семейного стадиона.

Максим Митрофанов (слева) и Наиль Измайлов. Фото Владимир Сергеев / РФС

После торжественного мероприятия Максим Митрофанов ответил на вопросы журналистов о программе «Футбольный менеджмент».

— На мой взгляд, спортивный менеджмент развивается в основном вокруг самой популярной игры в мире. Не хочу обижать другие вида спорта, но это футбол. Почти все генеральные секретари и руководители спортивных федераций в мире заканчивали курсы при футбольных организациях, таких, как УЕФА и ФИФА. Тот факт, что РФС с участием различных партнеров подошел к тому, что была запущена программа «Футбольный менеджмент» в рамках Академии РФС, — это логичное продолжение идеологии, согласно которой нам нужны сильные руководители в спорте, в частности — в футболе. Которые не просто так достигли своих позиций, а осознанно, с применением современных знаний и технологий управляют своими футбольными организациями. Это подтверждает тот факт, что на программе присутствует, в том числе, руководитель одного из клубов РПЛ, генеральные директора и заместители генеральных директоров клубов. Хорошая обратная связь от них показывает, что подобная программа, подобная систематизация знаний, является актуальной.

— Как ФИФА и УЕФА помогали с этой программой?

— В международных футбольных организациях, в частности в УЕФА, есть своя Академия. Её руководитель читал часть лекций, еще часть читали спикеры, которые представляли Академию УЕФА. Мы обсуждали с коллегами содержание программы, ее объемы, информацию и знания, которые мы даем в рамках программы. Получили от соответствующих подразделений ФИФА и УЕФА положительную обратную связь и готовность продолжать участвовать в различных образовательных проектах, проводимых Академией РФС.

— Будут ли открываться новые направления в Академии РФС?

— Когда мы запускали Академию, мы говорили, что у нее есть три основных направления, по которым она развивается: обучение тренеров, судей и спортивных специалистов. Мы и дальше планируем увеличивать количество программ в направлении «Футбольный менеджмент», несмотря на то, что это, наверное, самая высокоуровневая программа в рамках направления подготовки спортивных специалистов. В частности, скоро запустим новую программу по футбольному праву — скоро завершится набор, будет определен окончательный состав группы слушателей. Разрабатываем программы, которые направлены на подготовку иных спортивных специалистов: спортивных директоров, селекционеров, скаутов, руководителей программ подготовки молодежного футбола — директоров академии, агрономов и по ряду других направлений. Изначально, когда запускали академию РФС, насчитали порядка 47 программ обучения, которые здесь будут. Не ставим задачу моментально все их запустить. Соответственно, по мере того, как они разрабатываются, совершенствуются и становятся востребованными слушателями, мы их запускаем.

— Кто из наших футбольных менеджеров, широко известных общественности, уже изъявил желание пройти эти курсы?

— Этот вопрос логичнее задать руководству Академии. Мы уже запускаем программу подготовки футбольных менеджеров для бывших профессиональных игроков. Это отдельная программа, которая непосредственно будет рассчитана на адаптацию футболистов-профессионалов к новым функциям, которые они могут найти для себя в спорте. Если они хотят быть не тренерами, а управленцами или кем-то еще. На эту программу сейчас тоже идет набор.

Выпускник программы «Футбольный менеджмент» Академии РФС. Фото Владимир Сергеев / РФС

— Перед запуском любого проекта могут быть опасения, как всё сложится. Теперь виден результат. Вы ожидали такого отклика и чем больше всего довольны?

— Больше всего я доволен той обратной связью, которую дали слушатели. Что некий скепсис, который у некоторых из них был до начала программы, был преодолен. То есть те знания, которые они получили, оказались актуальными, интересными и фактически, может быть громко сказано, только здесь они могли их получить. Для нас самым важным было справиться с этой задачей. Не скажу, что у нас не было ошибок. Следующий выпуск, следующую программу, мы будем стараться сделать еще лучше. Но, тем не менее, общий позитивный эффект, настрой, ощущение слушателей программы и качество тех знаний, которые они получили, дает нам повод быть довольными этим пилотным проектом.

— Вы говорите о преодоленном скепсисе. Что его вызывало?

— Мне кажется, это нормально, когда программа первая, а люди долгое время работали в спорте на достаточно высоких должностях. Руководители профессиональных клубов спрашивали: «Чему вы можете нас научить? Мы в футболе давно, все знаем, вы нам будете рассказывать все уже известное. Регламенты читать будете? Это нам неинтересно, мы их и так прочитали». Были представители вообще не из спорта, которые желали погрузиться в футбол. Для них была, наверное, обратная сторона: «Сейчас нам тут начнут рассказывать, что в футбол 11 на 11 играют, на поле такого-то размера». Но мы погружали их в достаточно глубокие вопросы той проблематики каждой из частей футбола, которая существует, показывали ее, как, почему, что решает РФС, исходя из каких вводных мы принимаем решения. Учили бизнес-логике, командообразованию, выполняли задания в рамках межмодульной работы. И тем, у кого есть опыт бизнеса-образования, и тем, у кого есть богатый футбольный опыт, все это позволило получить новые знания и позитивно отнестись к самому факту прохождения этого курса, этой программы.