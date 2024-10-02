Москвичев, Окишор и другие. Дебютанты РПЛ сезона-2024/25, прошедшие через МФЛ и ЮФЛ

ЮФЛ (Юношеская футбольная лига) и МФЛ (Молодежная футбольная лига) — важные ступени развития молодых футболистов на пути к РПЛ. Несколько звезд чемпионата России созрели в турнирах среди янгстеров, после чего заблистали на взрослом уровне. В сезоне-2024/25 в лиге уже дебютировали несколько игроков, прошедших через эти этажи российского футбола.
Воспитанник «Зенита» неожиданно ворвался в основу «Оренбурга» — начал сезон запасным вратарем, но после травмы Николая Сысуева забетонировал место в воротах и стал ярким открытием. 20-летний голкипер отразил три пенальти в РПЛ, хотя до этого в карьере взял лишь один 11-метровый — это было в МФЛ за «Зенит». Богдан еще в прошлом сезоне в основном рубился в Молодежной лиге, куда пришел через годы в ЮФЛ.
Молодой вингер зрел в сшитой с «Акроном» академии Коноплева, где мощно спрогрессировал в прошлом сезоне — начал в ЮФЛ, с небольшой остановкой проскочил МФЛ и десантировался во второй лиге в «Акроне-2». В текущей кампании юноша часто выходит за взрослую команду тольяттинцев: в РПЛ дебютировал уже в первом туре, а также появился в трех из четырех матчей FONBET Кубка России — даже забил «Факелу» (2:1).
Юный плеймейкер стал одним из нескольких птенцов, сыгравших в этом сезоне за «Динамо». Окишор еще в прошлом году миксовал игры в МФЛ и втором дивизионе за «Динамо-2», а в этом дважды вышел на замену в матчах РПЛ. Лучшей игрой Виктора за взрослый состав бело-голубых стала встреча с «Крыльями Советов» (5:1) в Кубке России — полузащитник оформил дубль и отметился голевой передачей.
Молодой полузащитник выгрыз место в ротации воронежцев, а в двух последних турах РПЛ выходил с первых минут — парень дебютировал в лиге 11 августа. При этом последнюю игру в МФЛ Андрей отбегал еще 21 июня — за несколько недель до старта взрослого чемпионата России. А не так давно Ивлев выступал в ЮФЛ в составе «Спартака», куда перешел из «Динамо».
Еще один выпускник объединенных в 2022 году академий «Акрона» и Юрия Коноплева. Фрешмен полностью отбегал игру восьмого тура с «Химками» (3:0), в которой и дебютировал в чемпионате России. В прошлом сезоне Пестряков выступал во второй лиге за «Акрон-2», а перед этим закалился в ЮФЛ-2.
Форвард вышел на замену в шестом туре с «Краснодаром», дебютировав в РПЛ. Также он поучаствовал в разгроме «Крыльев» в Кубке, забив первый мяч бело-голубых (5:1). Денис еще в прошлом розыгрыше периодически играл в МФЛ, но большую часть практики получал в «Динамо-2» — во второй лиге он продолжает выступать и в текущей кампании. А в сезоне-2021/22 Боков наколотил 20 мячей в ЮФЛ-2.
Атакующий полузащитник еще в прошлом сезоне пару раз попал в заявку на матчи «Динамо» в РПЛ, а дебют состоялся 27 июля — Егор выпорхнул во втором тайме матча с «Локомотивом» (2:1). В основном янгстер практикуется во второй лиге, но еще пару лет назад активно рубился в МФЛ и ЮФЛ — в кампании-2021/22 разорвал ЮФЛ-2 15 ассистами в 21 игре.
В прошлом сезоне воспитанник «Ростова» большую часть практики собрал в МФЛ, хотя играл за «Ростов-2» во второй лиге и даже попадал в заявку на матчи РПЛ. Дебют состоялся в пятом туре текущего сезона, после защитник появился еще в трех играх чемпионата, а также прописался в стартовом составе кубковой версии «Ростова». Несмотря на позицию, парень выделялся неплохой результативностью — забил шесть голов в сезоне-2021/22 в ЮФЛ-1 и еще три в следующем году в МФЛ.
Воспитанник московского «Строгино» появился в заявке нижегородцев в РПЛ еще в прошлом сезоне, но впервые сыграл в чемпионате в первом туре нынешнего. Опорник трижды выходил в основе и забронировал место в ротации. При этом еще в марте Антон дважды выскочил в МФЛ, где суммарно отыграл 30 матчей. Ранее Мухин рубился в ЮФЛ за «Строгино».
Молодой форвард дебютировал в РПЛ в стартовом туре этого сезона в матче с «Локомотивом» (2:3), а в Кубке России даже вонзил первый мяч за взрослый «Акрон» — досталось «Факелу» (2:0). Еще в прошлом сезоне Грибов разматывал в МФЛ за «Рубин» (пять голов в шести матчах) и появлялся в составе казанцев во второй лиге. В Тольятти он высадился в феврале.
В восьмом туре РПЛ юноша получил несколько минут в дерби с «Краснодаром», которые стали его первыми в чемпионате России — в следующих двух матчах он попал в заявку, но на поле не выходил. Антон демонстрировал топовую результативность в молодежных турнирах: в сезоне-2023/24 настрелял семь голов в 15 матчах МФЛ, а в предшествующей кампании заколотил 19 голов в ЮФЛ-1 — тогда он выступал за «Мастер Сатурн».
Центрбек уже пару сезонов стабильно рубится на взрослом уровне, однако до этого розыгрыша получал практику только во второй лиге. Во втором туре капитан «Динамо-2» наконец дебютировал в РПЛ, выйдя на замену в конце матча. В МФЛ Леон в последний раз заехал 14 апреля 2023-го — до этого несколько лет кропотливо поднимался из ЮФЛ-2.
Полузащитник впервые приземлился на скамейку запасных «Ростова» в РПЛ еще в сезоне-2022/23, но впервые выпорхнул на поле в дерби с «Краснодаром» 14 сентября — получил несколько мгновений в конце встречи. Даниил находится в обойме Валерия Карпина, хотя и редко играет. В первой половине сезона-2023/24 он ярко сыграл в МФЛ — набрал 5+7 в 17 встречах.