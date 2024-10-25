«На поражениях не вырастишь большого спортсмена». Как работает академия «Локомотива»

Интервью с директором школы Дмитрием Балашовым.

Дмитрий Балашов — фигура в футбольных кругах известная. На протяжении многих лет он работал гендиректором тульского «Арсенала», а до этого — в «Локомотиве», «Анжи», «Динамо» и даже «Венеции». Но в ноябре 2023 года его карьера сделала крутой и неожиданный поворот.

Балашов вернулся в «Локо», но не в главную команду, а возглавил академию клуба, который многие сейчас считают самым российским в РПЛ. В составе железнодорожников сейчас сразу девять футболистов, являющихся собственными воспитанниками. «СЭ» решил из первых рук узнать, как построена работа в одной из ведущих футбольных школ страны.

Началось со звонка от Ротенберга

— Предложение возглавить академию мне сделал нынешний заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола Борис Борисович Ротенберг, — начал Балашов. — Позвонил, предложил встретиться. Мы знакомы давно, но в последние годы общались не так часто. А тут встретились, он рассказал про свое видение развития академии и предложил войти в проект. При этом мы не обсуждали ни конкретную должность, ни другие детали. Я попросил два дня на раздумья, больше времени не было, и согласился.

— С какими чувствами возвращались в клуб, где уже работали с 2007 по 2011 год?

— Чувствовалась огромная ответственность. «Локомотив» — топ-клуб, и его академия — это очень серьезный проект. Задачи, стоящие перед директором футбольной школы, в принципе, понятны. Это подготовка игроков для основной команды, а также создание единой методологии воспитания футболистов для всех возрастов. Что меня сразу удивило, так это количество воспитанников. У нас 27 команд разных возрастов, а если считать еще группы программы подготовки, выходит под тысячу человек. Плюс тренеры, административный штаб — огромное количество людей.

— Разница между взрослым футболом уровня РПЛ и детско-юношеским сразу ощущается?

— Да, это совершенно две разные платформы, которые в нужный момент просто должны соприкоснуться. Различия, начиная от эмоциональной составляющей и заканчивая организационной. В детском и молодежном футболе все гораздо сложнее. Помимо чисто спортивной части есть вопросы обучения, быта, с чем раньше я непосредственно не сталкивался. Плюс совершенно другая психология, где у каждого возраста свои сложности — менталитет меняется с возрастом, плюс отношения с родителями и так далее.

— Быстро адаптировались к этим особенностям?

— А времени на раскачку не было. Впрочем, я давно работаю в футболе, многих людей знаю. На первых порах очень помог Борис Ротенберг, предоставивший много материала для ознакомления. К тому же я пришел в академию, когда заканчивался прошлый сезон, поэтому вкатился с ходу — ходил, знакомился со всеми, вникал в нюансы.

Фото Пресс-служба ФК «Локомотив»

Запросов пока больше, чем возможностей

— Как у «Локомотива» обстоят дела с инфраструктурой?

— На самом деле немногие клубы могут сказать, что у них нет трудностей в том или ином плане, и мы не исключение. В Черкизове остро стоит вопрос загруженности полей. Хотя у нас есть и тренировочное поле с натуральным покрытием, и два манежа, большой и малый, и «Сапсан Арена», которая очень выручает. Но все равно спрос превышает возможности. Впрочем, ничего страшного, мы работаем в тех условиях, которые есть. Надо отдать должное руководству клуба — мы никогда не слышим от него немотивированного отказа в чем бы то ни было. Например, прошлой зимой шесть команд юношей разных возрастов взяли на сборы в Турцию. За что мы были очень благодарны. И результаты увидели по ходу сезона.

— А что касается кадрового вопроса?

— На совете директоров нам была поставлена задача — три отделения академии, «Черкизово», «Перово» и женское, не должны различаться ни по обеспечению, ни по инвентарю, ни по экипировке, ни по кадрам. У каждой команды каждого возраста на сегодня есть по два тренера. Все специалисты обладают соответствующими лицензиями, есть — с категорией «Про». Помимо этого, у нас с каждым возрастом работают тренеры по вратарям и по физподготовке, а также аналитики и медперсонал. То есть целая система по подготовке юных футболистов. Это была наша задача номер один, и мы ее выполнили. Хотя найти нужных людей было непросто — не секрет, что работа детского тренера не самая высокооплачиваемая. В то же время стереотип о том, что такой специалист вышел на поле, полтора часа в день посвистел в свисток и свободен, уже не соответствует реальности. Повторюсь, сейчас создается единая методология, и она уже воплощается в жизнь. От главной команды и дальше по всем возрастам и отделениям. К примеру, совсем недавно тренеры по физподготовке академии ездили в Баковку и встречались со специалистами основы, главный тренер Михаил Галактионов провел круглый стол с тренерами команд ЮФЛ, воплощая вертикаль в действие. Это очень важно для всех нас. У нас несколько раз в неделю проводятся тренерские часы, на которых этот вопрос постоянно контролируется. Все наши команды должны работать по единой методике.

— Давайте расскажем чуть подробнее о том, как устроена академия изнутри?

— В клубе существует департамент развития молодежного футбола под началом Бориса Ротенберга. Внутри него работают пять отделов — аналитический, селекционный, индивидуальной подготовки, ментально-когнитивный и отдел по работе с региональными партнерами. У нас много талантов во всех возрастах, но, как любит повторять старший тренер академии Александр Бородюк, тоже недавно усиливший наш спортивный блок, — талант без трудолюбия ничего не значит. Поэтому большая команда академии работает над их развитием. С самыми перспективными стараемся подписывать ранние профессиональные контракты. Кроме того, создали сайт академии, практически с нуля, завели профайлы каждому из воспитанников. Чтобы разделить информацию, отдельно девочкам открыли страничку в ВК и Telegram-канал женского отделения. И они стремительно стали набирать подписчиков. Для родителей и самих девочек это оказалось очень важным фактором. У нас собственная пресс-служба, взяли в академию руководителя по маркетингу, у которого множество задач.

— Сразу обращает на себя внимание отдел индивидуальной подготовки. Что входит в зону его ответственности?

— На мой взгляд, это топ-направление. Отдел возглавляет Максим Мосин, под началом которого работают три известных в прошлом футболиста, каждый из которых отвечает за работу с игроками по определенным позициям. С нападающими занимается Дмитрий Вязьмикин, с полузащитниками — Динияр Билялетдинов, с защитниками — Алексей Лысов. И результаты этой работы мы уже видим. Например, количество наших воспитанников в сборных России разных возрастов возросло.

— Сейчас повсеместно внедряются новые технологии, с ними «Локомотив» дружит?

— У нас создана единая цифровая платформа, которая объединяет всю деятельность академии. Селекция, аналитика, данные отдела индивидуальной подготовки и ментально-когнитивного — все-все. То есть туда можно зайти и отследить все изменения в конкретной команде — конспекты тренировок, травмы, игры. Мы должны быть постоянно в курсе дел. Каждая мелочь может повлиять на подготовку и результаты.

— Сейчас многие столичные академии смотрят на регионы, как с этим обстоят дела у «Локо»?

— Мы решили не начинать с филиалов академии в дальних регионах, а пошли в другом направлении. В начале октября подписали соглашения о сотрудничестве с футбольными школами из 14 городов, в основном это Подмосковье и регионы вокруг Москвы. И уже провели выездные мероприятия в Орехово-Зуеве и Ярославле, получив шикарные отзывы. Для нас это в том числе и имиджевая история. Мы приезжаем на брендированном транспорте, с нами специалисты отдела индивидуальной подготовки, а также старший тренер академии Александр Бородюк, проводим тестирование местных ребят по разным параметрам, различные игры и конкурсы, автограф-сессии — настоящий футбольный праздник. В нынешнем году проведем еще минимум два таких. Что касается школ-партнеров, то с ними планируем семинары и вебинары, передавать методики подготовки, организовывать стажировки тренеров в нашей академии и совместные турниры. В работе задействованы все наши отделы. Желающих подписать такие договоры с нами много.

Фото Пресс-служба ФК «Локомотив»

Дети хотят выигрывать и в 7-8, и в 15-16 лет

— Юноши и девушки «Локомотива» почти во всех турнирах претендуют на высокие места. А как относитесь к тезису, что в детском возрасте победы сами по себе вторичны?

— Это одна из вечных тем относительно детско-юношеского футбола. Никогда не соглашусь с мнением, что результат не важен. На мой взгляд, развитие без него невозможно. Как вы будете вырабатывать у ребенка психологию победителя? А ведь ее закладывать нужно с детства, на поражениях не вырастишь большого спортсмена. Эмоции от победы ничем не заменить. Поэтому любой клуб перед юношескими командами все равно ставит какие-то цели на сезон. Говорить, что занятое место вам не важно, — лукавство. Дети хотят выигрывать и в 7-8, и в 15-16 лет. Тренеры нашей академии со мной солидарны.

— Тогда расскажите, чьи успехи хотелось бы отметить по сезону?

— У нас очень сильно выступили девочки — выиграли турнир молодежных команд, стали победителями ЮФЛ-1, пройдя сезон без поражений, два титула и бронза в летнем первенстве Москвы. То есть команды по всем возрастам в призах. Рулевым в молодежку мы весной пригласили Николая Ковардаева. Это известный специалист, с опытом вплоть до РПЛ, и для него предложение поработать с девушками было неожиданным. Он долго думал, но все-таки согласился. У него очень сильный штаб, полностью укомплектованный. И они настолько уверенно провели сезон, что за три тура до финиша стали победителями. Эти результаты нас очень порадовали. Как и то, что впервые за несколько лет у нас сразу две команды юношей, 2010 и 2011 годов рождения, вышли на первенство России. Также команды разных возрастов выиграли у нас пять летних турниров серьезного уровня.

— Впервые за четыре года «Локомотив» взял домашний UTLC Cup — международный турнир, которых сейчас немного. Какие впечатления остались?

— Прекрасный турнир, отличные соперники, за что большое спасибо организаторам. Не будем скрывать, к домашнему старту мы готовились специально, очень хотели выиграть, тем более что финал по традиции проводится на главной арене нашего стадиона при большом количестве зрителей. Решающий матч с «Црвеной Звездой» был классный, победили мы заслуженно, потому что были на самом деле сильнее всех по игре. В следующем году увидим этих ребят в ЮФЛ, которая определенно дала толчок в развитии нашей академии. Это новый уровень, новые вызовы. Но это не единственный международный турнир для нашей академии в нынешнем году — команду девочек, 2013 года рождения, пригласили на очень престижные соревнования в Китай. Среди 32 команд, в том числе семи стран западной Европы, мы заняли восьмое место, обидно проиграв четвертьфинал по пенальти. Уровень организации там просто космический — огромные стадионы, десятки тысяч болельщиков. Все девчонки приехали под большим впечатлением.

Клубный патриотизм — не пустой звук

— Ведете ли целенаправленную работу над клубным патриотизмом?

— На самом деле это еще одно из ключевых направлений нашей работы. Для нас это не пустой звук. Девиз академии: «Уважение. Профессионализм. Дисциплина». Три этих слова сопровождают наших мальчиков и девочек везде — в интернате, в столовой, в новом восстановительном центре. Мы закупили 650 брендированных мячей для академии, ими играют все команды, кроме возрастов ЮФЛ — они по регламенту играют другими. Еще у нас есть такая замечательная традиция, как ложа академии для воспитанников клуба на домашних матчах основной команды. Это придумал Борис Ротенберг — мы на каждую игру приглашаем в ложу одну из команд, отличившихся за последнее время. Там мы общаемся, поздравляем юных футболистов и вместе смотрим футбол. А самое главное — туда приходят как знаменитые ветераны «Локомотива», так и действующие игроки основы. Вот так и работает связь поколений, это очень мощный мотивационный момент. Также мы организуем для юных футболистов совместный досуг, образовательные программы — ездили на выставку «Россия», в парк «Патриот», регулярно ходим в театры, музеи. Мы воспитываем наших детей не только спортивно, но и духовно, чтобы они гармонично развивались. Организовали турнир по шахматам — я даже не думал, что ребятам так зайдет эта идея. То есть для всех нас в академии «Локомотив» как большая семья. На субботник к нам приезжал председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных. Причем не для галочки, мы вместе работали несколько часов, облагораживали нашу большую территорию. Дети ведь очень тонко чувствуют, где искренние поступки, а где нет.

— А как построен образовательный процесс? Ведь все помнят анекдот про трех сыновей, двое из которых умные, а третий — футболист.

— Это, конечно, стереотип. Наши воспитанники из интерната, да и многие москвичи, учатся в школе УОР-3, и вот уже второй год подряд у нас есть золотые медалисты. В 2023-м это был Антон Камышенко, в нынешнем — Михаил Самороковский из ЮФЛ-1, который уже поступил в МГТУ имени Баумана, один из лучших вузов страны. С администрацией училища у нас хорошие профессиональные отношения, там прекрасный педагогический коллектив и серьезный уровень образования. Также в интернате есть воспитатели, которые помогают детям с домашними заданиями и не только.

Фото Пресс-служба ФК «Локомотив»

— Еще один важный аспект в жизни каждого юного спортсмена — родители. Иногда, как мы знаем, они бывают чересчур активны. При этом каждому кажется, что именно его ребенок самый перспективный. Согласны?

— Такая проблема есть, и мы активно работаем над ее решением. Причина тут одна — любовь к своим детям. Родителям всегда кажется, что они о своем ребенке знают все, лучше любого тренера, воспитателя или врача. Разговоры на тему «мой ребенок недооценен» пошли с первого дня моей работы в академии. В итоге специалисты ментально-когнитивного отдела нашли образовательный фильм под названием «Уважение», по-моему, чуть ли не тридцатилетней давности. Посвященный как раз проблемам адаптации ребенка в футболе и тому, какой вред способны нанести родители ему самому, тренерам, а также судьям. Там все очень подробно показано — что можно делать, что нельзя, что нежелательно. Главный вывод — без уважения ко всем участникам процесса достичь результата невозможно. Мы смонтировали краткую версию и теперь ставим на всех родительских собраниях. Они, кстати, у нас проводятся с присутствием руководителей всех отделов департамента развития молодежного футбола, которые рассказывают о своей работе. А по итогу встречи мы просим родителей уважать нашу работу так, как мы уважаем их детей. И знаете, это работает. Мы видим это на матчах.