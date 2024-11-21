«Мы должны расти вместе с уровнем лиги». Глава академии «Локомотива» — о выступлении в ЮФЛ

Дмитрий Балашов — о серьезном подходе «Локо» к выступлениям в Юношеской футбольной лиге.

ЮФЛ, недавно отметившая пятилетие, уже успела стать витриной юношеского футбола в России. Для игроков это шанс проявить себя и адаптироваться на высоком уровне, для академий — возможность показать результаты своей работы.

Например, воспитанники «Локомотива» побеждали в ЮФЛ-2 в сезоне-2021/22, годом позже брали медали в ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2, а в этом сезоне борются за призы ЮФЛ-1. И сейчас в основном составе команды немало тех, кто прошел эту школу. Директор академии «Локо» Дмитрий Балашов рассказал «СЭ» об отношении к ЮФЛ и о том, как эта лига помогает растить игроков и тренеров.

Фото пресс-служба ФК «Локомотив»

ЮФЛ интересна всем

— Идея проведения таких соревнований, как ЮФЛ, просто шикарная, — считает Балашов. — И формат турнира, и уровень организации — тоже. Сейчас это признали, пожалуй, все. Для самих детей, играющих в лиге, это огромный шаг вперед в развитии. ЮФЛ — та редкая в нашем футболе история, когда получился продукт, нужный и интересный всем — и участникам, и болельщикам, и специалистам. Это идея, которая должна жить.

— В чем ее главные плюсы?

— Я категорически против разного рода формул с финальными пульками, как было раньше. Главным образом потому, что при таком графике у спортсменов страдает учеба. В ЮФЛ же предусмотрена даже пауза на время школьных экзаменов. Самим же ребятам интересно регулярно играть не только с командами своего региона. У нас большая страна, и в разных местах разный игровой стиль. У южных команд один, у петербургских другой. Широкая география — немаловажный фактор. Помимо игр, ребята узнают страну, новые для себя города. Привыкают к выездным матчам.

— Как проявляет себя «Локомотив» в нынешнем сезоне?

— Лига непростая, конкуренция высокая. Могли мы выступить сильнее? Наверное, да. Но при этом, пожалуй, только один возраст сыграл слабее, чем мы того ожидали. Самая загадочная наша команда в ЮФЛ-3 — обижает фаворитов и раздает очки аутсайдерам. Обыгрываем «Зенит», «Краснодар», «Динамо», «Спартак», уступаем ФШМ, «Уралу», «Рубину». И это делают одни и те же игроки. Пока такие результаты объяснить сложно.

— После расширения до 18 команд интенсивность турнира повысилась?

— На мой взгляд, 18 участников — многовато. Особенно с учетом непростой логистики в ряде регионов и отъездов игроков в национальные команды. На прошедшем осенью собрании представителей клубов с участием руководителя департамента РФС по сборным Андрея Лексакова было высказано пожелание больше времени уделять тренировочному процессу. Много игр, конечно, хорошо, но для взрослых, у детей все-таки немного не так.

Борис Ротенберг-младший и Дмитрий Балашов. Фото пресс-служба ФК «Локомотив»

Структура команд ЮФЛ почти такая же, как в РПЛ

— Одной из задач, которые РФС ставила перед клубами в процессе создания ЮФЛ, было увеличение количества воспитанников академий, попадающих в профессиональный футбол. В «Локомотиве» сейчас таких ребят больше всех в РПЛ, в чем секрет?

— Сейчас у нас девять человек в основной обойме, которые прошли все ступени академии. А если считать еще тех, кто не был в нашей школе, но играл за молодежку, то вообще 11. Не так давно гендиректор клуба Владимир Леонченко в интервью «СЭ» четко дал понять, что стратегия клуба сейчас — воспитание собственных игроков и подведение их к основному составу через молодежную команду. Этой линии мы и придерживаемся.

— Можно ли назвать команды, выступающие в федеральных лигах, вершиной пирамиды, выстроенной в академии «Локомотива»?

— Да, так оно и есть. Туда стремятся попасть, в плане организации это уже сопоставимо со взрослым футболом. Я с самого начала был поклонником идеи создания ЮФЛ, хотя прекрасно понимал, насколько непросто все это осуществить и каких финансовых затрат требует. Но зато уровень лиги растет год от года. И мы тоже должны расти вместе с ним. Мы очень серьезно относимся к подготовке, и прошлой зимой все команды ЮФЛ ездили на сборы в Турции.

— Штаб команды ЮФЛ отличается от более младших возрастов?

— У каждой команды ЮФЛ есть главный тренер и его помощник, тренер вратарей и тренер по физподготовке. Плюс прикрепленный аналитик, администратор, врач и массажист. То есть структура уже почти такая же, как у главной команды, выступающей в премьер-лиге. Это важно, и мы специально делали на этом акцент. Чтобы ребята, выступающие в ЮФЛ, понимали, что над их профессиональным ростом работают системно.

— Как устроено взаимодействие этих специалистов со штабом основной команды?

— Не так давно Михаил Галактионов встречался с тренерами команд ЮФЛ. Это говорит о том, что в главной команде следят за молодежью, заинтересованы в ее успехах. То есть в нашем случае вертикаль команд — не просто пустые слова.

— Согласны, что в лиге прогрессируют не только игроки, но и тренеры, и персонал?

— Да, мы внимательно следим по ходу чемпионата за тем, как наставники реагируют на поражения, победы, переезды, травмы игроков. Как работают врачи и массажисты. То есть отслеживаем действия целой группы профессионалов, помимо самих футболистов. Это помогает отладить взаимодействие, улучшить некоторые вопросы.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов. Фото пресс-служба ФК «Локомотив»

Серьезно подходим к развитию медиаресурсов

— РФС почти ежегодно ужесточает требования по допуску участников ЮФЛ. У вас не возникало с этим проблем?

— Все требования РФС, предъявляемые участникам федеральных лиг, нам давно известны, и мы считаем их правильными. К процедуре допуска мы были готовы, и каких-то трудностей у нас не возникло. Академия «Локомотива» полностью соответствует всем необходимым критериям.

— Еще один момент, за которым трепетно следят в национальной федерации, — медийное сопровождение лиги, в том числе и со стороны клубов.

— К развитию всех медиаресурсов мы относимся крайне серьезно. Например, создали отдельное СММ-подразделение для женских команд, пригласили фотографа и менеджера, завели страницу ВК женского отделения академии и Telegram-канал. Для девчонок и их родителей это важно, а таких примеров, насколько мне известно, больше ни у кого нет. В маркетинговом турнире ЮФЛ мы лидируем с небольшим отрывом и надеемся его выиграть. Например, мы организуем трансляции игр не с одной камеры, а с трех, у нас есть свой клубный комментатор, который давно болеет за «Локомотив», знает историю клуба и юношеский футбол. И аудитория у нас приличная. Приглашали комментировать наши матчи ветеранов футбола и медийных лиц, что серьезно влияет на просмотры и нашу узнаваемость.

— И дети тоже очень быстро привыкают к этому антуражу — трансляции, интервью?

— Да, у нас в структуре департамента развития молодежного футбола существует ментально-когнитивный отдел, который, помимо всего прочего, учит ребят разговаривать с корреспондентами, не бояться камеры и микрофона, правильно вести себя на поле и за его пределами. И то, что они находятся в такой атмосфере с детства, тоже очень важный процесс.