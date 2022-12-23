«Спартак» упустил золото, а на Дальнем Востоке бьют бомбардирские рекорды. Итоги года в ЮФЛ

Каким получился 2022-й в Юношеской футбольной лиге .

Юношеская футбольная лига, созданная в 2019 году при непосредственном участии главы РФС Александра Дюкова, полностью оправдывает свое название. Она как молодой растущий организм — каждый год становится больше. В ЮФЛ постоянно возникает что-то новое и не прекращается поступательное движение вперед. Там, где три года назад был только один федеральный дивизион, теперь их уже три.

Добавим сюда и широкую сеть региональных лиг, раскинувшуюся на всю страну от Калининграда до Владивостока. А также переданную под эгиду ЮФЛ Молодежную футбольную лигу и турнир для девушек до 16 лет, и получим 195 команд из 63 регионов России, собранные в, пожалуй, уникальный по масштабу спортивный турнир.

Упущенное золото «Спартака»

Между прочим, и в следующем году ЮФЛ ожидают перемены. Но это тема для отдельного разговора. Пока же посмотрим на все то, что подарил нам уходящий год. А подарил он немало интересного — захватывающих матчей, красивых голов, неповторимых эмоций. И интересно, что во всех дивизионах ЮФЛ никому из действующих победителей не удалось защитить титул. И вообще за всю историю турнира у него пока нет ни одного двукратного чемпиона. А это лишь подтверждает, что юношеский футбол столь же непредсказуем, сколь и интересен.

Самую роскошную концовку сезона, как и положено по статусу, в 2022 году нам подарил первый федеральный дивизион. В разные моменты сезона на титул там претендовали с полдесятка команд — уже бравшие золото в предыдущие годы «Чертаново» и «Зенит», показывавший отличный футбол московский «Спартак», южные «Краснодар» и «Ростов».

Напряжение росло к финишу — сначала из числа претендентов вылетели чертановцы, подряд проигравшие «Зениту» и «Краснодару», затем оступился действующий чемпион — «Зенит» уступил «Ростову» за четыре тура до конца. Интересно, что после этого успеха посыпались и ростовчане, за три заключительных матча набравшие только одно очко. А развязка наступила в предпоследнем туре. «Спартак» в матче с «Чертаново» пропустил первым, но быстро отыгрался. А через минуту после этого в середине первого тайма получил численное преимущество. Этот момент стал решающим в борьбе за золото, но не так, как могло показаться на первый взгляд. Футболисты «Чертаново» при игре «10 на 11» забили еще дважды. Проиграв со счетом 1:3, спартаковцы упустили титул — их обошел «Краснодар». Блестящей команде красно-белых, в которой феерили Павел Мелешин и Даниил Зорин, пришлось довольствоваться серебром.

В новом же розыгрыше пока впереди всех ребята из «Зенита». Поначалу казалось, что петербуржцы вообще играют в какой-то своей лиге: они начали с восьми побед подряд, а из первых 13 матчей выиграли 12. Но затем «Зенит» спустили с небес на землю — команда проиграла не входящим в число лидеров «Мастер-Сатурну» и ФШМ. И к сине-бело-голубым подобрались «Локомотив» и «Рубин».

Матч между «Динамо» и ЦСКА. yflrussia.ru

Лихая музыка атаки

В ЮФЛ-2 к началу апреля на чемпионство тоже теоретически могли претендовать четыре команды — за «Локомотивом» гнались «Динамо», «Краснодар» и «Зенит». Но южан подкосили два поражения кряду от динамовцев и ЦСКА с общим счетом 0:7, а следом за ними проиграли «Ростову» и «Спартаку» динамовцы. «Зенит» же тем временем разгромил «Локо» — 3:0, и за семь туров до финиша отставал от красно-зеленых всего на одно очко. Впрочем, железнодорожники после поражения от конкурента не предоставили петербуржцам ни единого шанса на титул. Семь побед подряд, и «Локомотив» взял золото. «Зенит» же еще успел проиграть «Ростову» — та победа дончан оказалась волевой, а петербуржцы доигрывали матч вдевятером. У «Локо» стоит отметить феноменальную атаку — 85 голов в 26 матчах. А лучший бомбардир этого состава Вадим Раков, как и упомянутые ранее спартаковцы Мелешин с Зориным, уже дебютировал в РПЛ.

Что касается текущего положения дел во втором федеральном, то чемпионскую гонку возглавляет ЦСКА. Армейцы, в составе которых выделяется бомбардир Александр Вакулич (16+5 в 14 проведенных встречах), закончили год двумя подряд ничьими, но все равно сумели немного оторваться от «Зенита», в конце года неожиданно уступившего «Мастер-Сатурну» и «Краснодару».

Не менее интересно обстоят дела и в дебютном сезоне федеральной ЮФЛ-3. Там поначалу на первых ролях был ЦСКА, одержавший шесть побед в семи стартовых турах, затем «Чертаново», выдавшее серию из семи побед. Но в октябре и те и другие забуксовали. Вперед вырвались «Краснодар» и «Динамо». Южане располагают блестящей атакой, в которой выделяются Ярослав Соснихин (16+7) и Александр Бекетов (12+7), и забивают почти четыре мяча в среднем за матч. Но октябрьское поражение от «Мастер-Сатурна» отбросило их на второе место. А лидирует «Динамо», ушедшее на перерыв на беспроигрышной серии из девяти встреч.

Бомбардиры и рекорды

В нынешнем году продолжили развиваться региональные лиги, которые проводятся по формуле «весна-осень». Их история началась в 2021-м, когда был дан старт пилотным проектам в двух регионах — на Дальнем Востоке и Северо-Западе. Теперь же в этих федеральных округах прошли турниры уже по двум возрастам, а сами региональные соревнования распространились на всю страну.

Если говорить о тех, кто уже вкусил все прелести ритмичного календаря и игр по принципу «равные с равными», и вошел во второй год выступлений, то нельзя не отметить дальневосточный «Благовещенск». Это в хорошем смысле слова банда под управлением Станислава Харитонова, рассказывавшего «СЭ» о своей работе и тренерских принципах. Благовещенцы буквально каленым железом выжгли конкуренцию в лиге, в 20 турах одержав 18 побед и забив 102 гола. Причем начинался сезон для них с жесткого поражения от «Сахалина» со счетом 3:5, после чего «Благовещенск» принялся громить соперников налево и направо. Трио форвардов Степан Глотов — Савелий Полухин — Максим Попов наколотило 78 мячей.

А среди футболистов годом моложе на Дальнем Востоке похожих результатов добились сразу две команды, «Чита» и «Сахалин». А форвард читинцев Илья Сыроватских за 21 игру отличился 48 раз! Единственное поражение за сезон «Чита» потерпела как раз от «Сахалина» в четвертом туре, после чего за 18 туров потеряла всего четыре очка. Островитяне шли вровень с конкурентом до последнего, но за три матча до финиша проиграли «Океану» из Находки.

Двукратных чемпионов в ЮФЛ пока нет, но один чемпионский дубль в нынешнем сезоне все-таки состоялся. Представители петербургской школы «Алмаз-Антей» выиграли золотые медали в турнирах обоих возрастов Северо-Западной ЮФЛ. В более старшем — с большим преимуществом, одержав 19 побед в 22 матчах с общей разницей голов 111-8! В матче против «Пскова», например, будущие чемпионы победили с удивительным счетом 14:0. Хотя их младшие товарищи и вовсе до последнего тура шли без поражений и всего с одной ничьей. Чемпионом «Алмаз-Антей» стал еще за четыре матча до конца турнира.

Футболисты ФК «Алмаз-Антей». yflrussia.ru

Было на что посмотреть и в других региональных лигах. Например, ЮФЛ-Юг запомнилась матчем открытия на арене в Волгограде, принимавшей матчи ЧМ-2018. Игра «Ротора» и «Сочи» собрала известных футболистов и 8 тысяч зрителей. Эта лига из 16 команд была разделена на две группы, которые после двухкругового турнира составили финальную пульку и утешительный турнир. В итоге обе стадии соревнований без поражений прошла «Чайка» из Песчанокопского. На последний матч сезона в качестве послов РФС прибыли бывшие футболисты сборной России Дмитрий Сенников и Руслан Пименов, а также игрок медийной команды «Родина Медиа» Артем Поликарпов, устроившие победителям и их фанатам настоящий праздник.

А вот победителей ЮФЛ-Приволжье, команду РЦПФ «Нижний Новгород» наградили прямо на матче РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Ахматом». Нижегородцы уверенно добыли титул, тогда как за два других призовых места боролись сразу шесть команд — третье место от шестого за тур до финиша разделяли три очка. В итоге серебро досталось самарским «Крыльям Советов», а бронзу добыл «Зенит-Ижевск».

Увидели матчи ЮФЛ на стадионе ЧМ-2018 и в сибирской региональной лиге. Первый и последний матчи сезона на «Екатеринбург-Арене» провела команда «Уральской футбольной академии», оба раза собрав приличную аудиторию примерно в 3500 зрителей. Футболисты УрФА и стали чемпионами, выиграв 16 раз в 18 турах. А нападающий Максим Воронов забил 24 гола.

Самый многочисленный состав участников собрала лига ЮФЛ-Центр, где на старт вышли 18 команд. И, как и на юге, титул достался провинциальной школе. «Академия спорта» из города Шебекино Белгородской области привлекла внимание еще на предварительном этапе, где претенденты были разделены на две группы. Было понятно, что титул, скорее всего, шебекинцы разыграют со СШОР «Химки». Но в решающих матчах борьбы не вышло, «Академия спорта» побеждала уверенно — 5:1 и 3:1. Награды команде, лидировавшей в финальном турнире с первого до последнего матча, приехал вручать бывший полузащитник сборной России Александр Самедов.

Особо стоит отметить женский дивизион ЮФЛ. 28 команд, сложная многоступенчатая система розыгрыша, настоящий плей-офф. И все это помножено на эмоциональность и непредсказуемость девичьего футбола. На предварительных стадиях поражений не знали представительницы ЦСКА. Да и в играх на вылет красно-синие одержали две победы с общим счетом 11:0. Но в финале им предстояла битва с «Чертаново». Команды уже встречались в регулярном чемпионате, и армейские девушки взяли верх 3:2. Но в решающем матче состоялся реванш. В первом тайме соперницы обменялись голами, а сразу после перерыва лучший снайпер турнира Анастасия Каратаева вывела «Чертаново» вперед. Еще через 15 минут ЦСКА остался вдесятером после удаления Ляйсан Галимзяновой и отыграться так и не смог. «Чертаново» — чемпион!