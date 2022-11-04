«Главное для нас — не победы, а число воспитанников на высоком уровне». Тренер, шагнувший из ЮФЛ в РПЛ

Внимательные болельщики помнят Алексея Ботвиньева как одного из самых талантливых молодых вратарей страны рубежа веков. В 17 лет он дебютировал во второй лиге за «Коломну», а через год уехал не куда-нибудь, а в донецкий «Шахтер».

Пробиться в основу топ-клуба Алексею не удалось, но в системе «горняков» он провел семь лет. А потом вернулся в Россию и успел поиграть за «Сатурн», «Кубань», «Краснодар» и «Томь». Теперь же он работает тренером вратарей в «Химках», куда недавно вернулся после небольшого перерыва.

По поселкам и деревням

- Официально я закончил карьеру в 2013 году, хотя еще в 2012-м ни разу не вышел на поле, — начал Ботвиньев. — Я тогда играл за «Томь», в клубе были большие проблемы с финансированием. Решил, что, как бы ни сложились обстоятельства, свой контракт доработаю. А когда ситуация разрешилась и пошли солидные финансовые вливания, меня попросили искать себе новое место работы. Это немного расстроило и даже морально подкосило — я же был с «Томью» честен, невзирая на трудности, готов идти с командой до конца, а меня отправили на выход одним из первых. Провел полгода в дубле, но понимал, что мне уже 31 год, контракт с хорошей командой вряд ли предложат. Тогда решил начать все с нуля, уже в должности тренера вратарей.

Ботвиньев вернулся в родную Коломну, где в это же время местная команда получила право выступать во второй лиге. И там делал первые шаги на новом поприще. Сейчас его карьера насчитывает уже восемь с лишним лет, в том числе два года — на уровне РПЛ, но на первых порах Алексею пришлось тяжело, не хватало знаний.

Алексей Ботвиньев в «Сатурне». Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Во время игровой карьеры тренером себя не видел совершенно, — говорит он. — Помню, как однажды буквально впал в ступор. Жуткие ощущения — выходя на тренировку как игрок, ты примерно понимаешь, что будешь делать, над чем работать, а вот когда сам проводишь занятие, все по-другому. Не знал, какие давать упражнения, что за цели и задачи у тренировки. И понял, что это совершенно другая работа, чем у футболиста. Конечно, если ты сам играл, можно что-то взять из собственного опыта, чтобы научить пацанов, подсказать, дать совет, как избежать определенных ошибок. Но в целом тренерская профессия кардинально отличается. И чтобы достичь успеха, нужно как можно больше практики.

В поисках практики Ботвиньеву пришлось пройти через многое. Он в буквальном смысле слова был готов работать с любым желающим надеть перчатки и встать в ворота. Даже если понимал, что голкипера серьезного уровня из стоящего перед ним ребенка не выйдет.

— Занимался не только с вратарями из команды мастеров, но и с детьми — в местной школе даже в штатном расписании не было человека, отвечавшего за подготовку голкиперов, — вспоминает Ботвиньев. — Я стремился набраться опыта и брался за все. Ездил по соседним поселкам и деревням, тренировал всех, кто хотел играть. Работал, чтобы учиться, в том числе и делать ошибки, исправлять их — словом, набивать шишки. Понять, могу ли я до подопечных правильно донести свои мысли, желания. Понимают они меня или нет, есть ли результат.

При этом в Коломне начинающий тренер Ботвиньев долго не задержался — его пригласили поработать в академии «Мастер-Сатурн». Эту школу часто путают с раменским «Сатурном». На самом деле она находится в Егорьевске, в 40 километрах от Коломны. Впрочем, немало воспитанников академии в свое время попадали в дубль «инопланетян».

— В Коломне, повторюсь, не было почти никаких условий для работы с вратарями, — говорит Алексей. — Нормальные тренировки были только в летнее время. Зимой мы занимались и в спортзалах обычных общеобразовательных школ, и на открытых теннисных кортах, где снегу по колено. Поэтому когда я приехал в «Мастер-Сатурн», сразу понял, что там есть, где развернуться. И дети уже более высокого уровня, — из которых можно сделать профессиональных голкиперов.

Алексей Ботвиньев. ФК «Химки»

Минусов нет

Именно в ходе работы в Егорьевске Ботвиньев познакомился с Юношеской футбольной лигой. Ее он считает одним из самых удачных проектов по развитию футбола в стране за последние годы.

— Я стоял у истоков участия «Мастер-Сатурна» в ЮФЛ, когда там был только один дивизион, — вспоминает Алексей. — И могу сказать, что это настоящий прорыв. У нас много говорилось, что нужно менять детский футбол — вот, пожалуйста. Прежде в первенстве России в финальную часть отбирались 16 команд, которые за 10 дней должны были провести 6 матчей. Это работа на износ, по большому счету, ребята в таком календаре по-настоящему играют только две встречи, а потом просто выживают. В ЮФЛ же полноценный недельный цикл для подготовки к матчу, собраны действительно лучшие школы страны, нет проходных игр. Поэтому растет конкуренция.

По словам Ботвиньева, он не видит в проекте ЮФЛ ни одного минуса. Расширили лигу до трех федеральных дивизионов? Великолепно. Играет не выпускной или предвыпускной год, а сразу три команды. Создали женскую федеральную лигу? Отлично — в рамках одного региона у девчонок меньше возможностей развиваться. В создание региональных лиг, признается Алексей, верилось с трудом. Он понимал, какая это масштабная задача, какие нужны средства. А раз замысел удалось реализовать, значит, за детско-юношеский футбол в России взялись всерьез.

— Раньше сильнейшим турниром считалось клубное первенство Москвы, но там у ведущих школ было за сезон максимум 10 интересных, напряженных матчей, — говорит Ботвиньев. — И то возраст на возраст не приходился. В ЮФЛ же любой матч может закончиться с любым исходом. Плюс посмотрите, какие для участников создали условия, просто шикарный антураж!. Повторюсь, это настоящий прорыв и потрясающая идея, я обеими руками за то, чтобы такие соревнования существовали. Мы сделали большой шаг вперед в развитии детско-юношеского футбола. Уверен, в ближайшее время мы начнем пожинать плоды.

С созданием новой лиги удалось остановить отток воспитанников из «Мастер-Сатурна», у которого нет своей профессиональной команды. Раньше ребята прогрессировали, но, получая предложение от других команд, сразу уезжали из Егорьевска, и удержать их было трудно.

— Конечно, был осадок — ты работаешь с ребенком, в том числе и сверх программы, а только он пару раз по мячу научился попадать, его сразу забирает какая-нибудь топ-школа из Москвы, — вспоминает Ботвиньев. — Через полгода он там садится на лавку и перестает развиваться. Таких случаев, когда хорошие дети просто пропадали, за годы моей работы в «Мастер-Сатурне» было немало. С появлением ЮФЛ у ребят пропал смысл переходить в первенство Москвы, ведь те же «Динамо», «Спартак» и другие играют с нами в одном турнире. А вероятность иметь здесь игровую практику намного выше.

У ЮФЛ и футбола в целом есть, по мнению Ботвиньева, и мощная социальная функция — забирать детей с улицы и приводить на стадион. Кого-то в качестве участника, кого-то как болельщика. Ведь даже те, кто смотрят за игрой с трибун, потом берут мяч и идут после школы играть. Именно так, по словам Алексея, когда-то попал в футбол и он сам.

Алексей Ботвиньев. Татьяна Дорогутина, Фото архив «СЭ»

Показатель профессионализма

— Мне кажется, уровень тренеров в детско-юношеском футболе тоже заметно вырос с появлением ЮФЛ, — считает Ботвиньев. — Когда выходишь на матчи этой лиги и, скажем, первенства Московской области, сразу чувствуешь разницу. Даже в уровне образования — понятно, что в ЮФЛ все специалисты постоянно проходят обучение, подтверждают свою категорию. Поэтому в такой среде тоже приходится держать марку — мы вместе учимся, в группах обмениваемся опытом, спорим друг с другом.

По мнению Ботвиньева, одной из главных проблем детского футбола в России, которую пока не удается победить, — это преобладание игры на результат в любом возрасте. Сам Алексей считает, что число медалей, которые выиграл тот или иной тренер на этом этапе, второстепенный фактор.

— Считаю, что это неверно, — говорит Ботвиньев. — Самым лучшим показателем профессионализма детского тренера всегда должно быть не число трофеев, а количество его воспитанников, играющих на высоком уровне. Чем выше, тем лучше. Увы, но руководство часто этого не понимает. А на самом деле главный результат должен быть один — чтобы дети становились профессиональными футболистами.

Среди тех, кого подготовил сам Ботвиньев, есть ряд ребят, подписывавших контракты с клубами второго дивизиона. А два голкипера попали в систему команд премьер-лиги — Илья Тусеев в «Химках» и Никита Алексеев в «Урале». При этом необходимо подчеркнуть, что Тусеев попал в «Химки» еще до прихода тренера, на несколько месяцев раньше его, а не наоборот. А Алексеев недавно дебютировал в РПЛ.

— Работа тренера вообще предполагает постоянное самосовершенствование, — уверен Ботвиньев. — Надо идти в ногу со временем, понимать, какие ошибки ты допустил год, два, пять лет назад. Скажу даже больше — если тренер уверен, что он все уже знает, то ему стоит сменить профессию. В этом смысле, конечно, выступления в ЮФЛ помогли мне получить опыт. Каждую неделю у нас был конкурентный соперник, создававший проблемы в защите. И на таком фоне сразу видишь слабые и сильные стороны вратарей, с которыми работаешь, определяешь вещи, которым нужно уделять внимание на тренировках. В итоге твои воспитанники прогрессируют, а с ними и ты сам.

Алексей Ботвиньев в «Сатурне». Александр Федоров, Фото «СЭ»

На вопрос, с кем сложнее работать, детьми или уже зрелыми, сложившимися мастерами, Ботвиньев только улыбается. Плюсы и минусы есть в обоих вариантах, и однозначный выбор сделать невозможно. А еще обязательное условие для детского тренера — любить свою работу и юных футболистов.

— Могу сказать, что с детьми гораздо проще понять правильность своего подхода и вратарской философии, — отмечает Алексей. — Они еще мало что умеют и очень быстро впитывают знания. Поэтому почти сразу видно, в правильном направлении ты идешь или нет. Разница еще и в подходе — считаю, что с детьми нужно быть более строгим. Жестким, авторитарным в плане обучения, если хотите. Не нужно спрашивать у ребенка, как правильно ловить мяч, как вводить его в игру и так далее. Когда же ты работаешь в профессиональном клубе, твои подопечные уже повидали не одного тренера. Здесь нужно не командовать, а рекомендовать, уметь доказывать свою точку зрения и слушать других. Находить точки соприкосновения и вместе решать, куда двигаться.

При этом Ботвиньев признает — он не знает точного рецепта, как из ЮФЛ попасть в РПЛ. Хотя заходил в эту воду уже дважды.

— Однозначно, в этом есть доля случая и везения, — говорит он. — Я работал в детском футболе шесть с лишним лет и не задумывался, что могу перейти в профессиональный. Знал, что если предложат, например, место в клубе второй лиги, я не поеду. Но поступило предложение из «Химок», посоветовались с директором академии, и он сказал, что от таких шансов не отказываются. Я попробовал — и получилось.