«Как в сказке». Двое друзей были звездами ЮФЛ, а теперь готовы зажечь в основе «Спартака»

Сегодня, 15:20
23 октября случилось примечательное событие для тех, кто следит за юношеским футболом в России. На 83-й минуте матча «Спартака» и «Химок» в премьер-лиге с передачи Даниила Зорина отличился Павел Мелешин.
С точки зрения обычного болельщика в этом голе, возможно, ничего особого и нет. Все-таки концовка матча, счет к тому моменту во встрече красно-белых с аутсайдером был уже 3:0. Эпизод выглядел так: Зорин хорошо открылся за спину защитникам, ворвался в штрафную и с правого края выкатил мяч в центр, где Мелешин отклеился от защитника и расстрелял ворота. Вот только обоим героям эпизода всего по 18 лет, и это их дебютный сезон во взрослом футболе. А Павел, кстати, кроме гола в той игре успел отдать еще и результативную передачу.
Но если Мелешин к тому моменту уже успел сыграть несколько встреч за основу и даже забить за нее в кубковом матче, то для его давнего партнера матч с «Химками» был дебютом в главной команде «Спартака».
— Нашей связке с Зориным, наверное, лет семь, — сказал Мелешин после матча. — Еще вчера мы вместе в академии играли, а сегодня он мне за основу отдает, а я забиваю. Как в сказке.
Из этой связки Павел куда больше знаком болельщикам, да и мы в «СЭ» уже писали про него, рассказывая о матчах Юношеской футбольной лиги. Мелешин — продолжатель спортивной династии. Его отец Алексей четыре раза становился чемпионом России в составе «Спартака», а также поиграл в раменском «Сатурне», петербургском «Динамо», «Москве» и «Торпедо-ЗИЛ». С 2010 года Мелешин-старший работает в структуре клуба тренером на разных уровнях.
А его сын прошел все ступени в академии красно-белых и дорос до основного состава. О Зорине широкая публика знает куда меньше, хотя и его отец был профессиональным футболистом. Впрочем, не такого уровня, как Мелешин-старший, — Алексей Дураков тоже был полузащитником, но большую часть карьеры провел в подмосковных клубах уровня второй лиги. Вершиной его карьеры стали серебряные медали чемпионата Латвии в составе «Вентспилса».
— Когда я был маленький, папа играл в щелковском «Спартаке», — вспоминал недавно Зорин в интервью одному из фанатских ресурсов. — Часто бывал на его матчах и влюбился в футбол. С трех лет мы начали выходить во двор и пинать мяч. В пятилетнем возрасте родители отвели меня в школу ЦСКА.
Даниил по решению папы с мамой начал свой путь в футболе в стане принципиальных соперников красно-белых. И уже оттуда потом переходил в спартаковскую академию, причем выбор делал сознательно. Мелешин, кстати, к тому моменту уже играл в команде 2004 года рождения.
— В ЦСКА я отыграл пять лет, после чего понял, что мне больше подходит спартаковский стиль, — вспоминает Зорин. — С 2014 года я в «Спартаке», мне здесь все нравится, продолжаю прогрессировать.
Еще один интересный штрих к портрету молодого игрока — он не просто не бросил обычную школу, в которой учился, а сумел совмещать уроки с тренировками. В итоге Зорин выпустился из школы с золотой медалью. Как вспоминает он сам, учителя часто шли ему навстречу, но все свои пропуски он в обязательном порядке отрабатывал.
Когда Зорин стал попадать в заявку «Спартака» на матчи, колумнист «СЭ» Илья Казаков дал ему такую характеристику в своем телеграм-канале: «Подмосковный парень. Окончил школу с золотой медалью, сам поступил в институт. Голова-компьютер, взрывная скорость. Абаскаль его аккуратно подводит под основной состав. Говорят — будет звезда».
Сам Даниил не скрывал эмоций после первой, да еще и такой удачной игры в основном составе.
— Дебют, голевая передача — этот день я запомню на всю жизнь, — сказал он журналистам. — Мечта детства исполнилась. Передача на Мелешина? Мы друзья с ним. Год назад в ЮФЛ играли, а сегодня на большом стадионе сыграли за «Спартак» в премьер-лиге.
Да, в Юношеской футбольной лиге дуэт Мелешина и Зорина заявил о себе в сезоне-2020/21. Тогда в ЮФЛ-2 доминировал петербургский «Зенит», а «Спартак» до последних туров боролся за медали с «Краснодаром» и «Мастер-Сатурном», но остался четвертым. Хотя это не испортило впечатления от игры Павла и Даниила. Первый за 18 матчей забил 21 гол и отдал шесть результативных передач, а второй к 13 забитым мячам прибавил восемь голевых пасов. Кстати, оба они в том сезоне успели дебютировать в ЮФЛ-1, причем результативно.
В сезоне-2021/22 в ЮФЛ-1 было по-настоящему жарко. От подавляющего превосходства «Зенита» не осталось и следа, на чемпионство всерьез могли претендовать с полдесятка команд. Одним из претендентов был «Спартак». Мелешин настрелял 28 голов в 25 играх, добавив шесть передач, Зорин всего за 16 встреч 10 раз ассистировал партнерам и сам забил девять мячей. Ничего удивительного, что один стал лучшим бомбардиром турнира, а второй — лучшим распасовщиком.
Спартаковцы в том первенстве забили больше всех команд, а пропустили меньше всех, но так и не стали чемпионами. Сумасшедшая интрига, закрутившаяся на финише, закончилась тем, что за тур до конца «Спартак» со счетом 1:3 проиграл сверстникам из «Чертаново» и пропустил вперед «Краснодар». «Приятно, что отметили мою игру на протяжении сезона, но без титула эта статуэтка ничего не значит», — отметил Зорин, получив трофей как лучший ассистент ЮФЛ-1. В то же время выступления в юношеской лиге он считает отличным опытом на пути во взрослый футбол.
Обидная неудача, конечно, не остановила парней. Они перешли в молодежную команду и зажигают уже там. На счету Мелешина восемь голов в девяти матчах, в том числе хет-трик в дерби с ЦСКА. Зорин же положил дубль «Оренбургу».
— Следующая цель — закрепиться в составе, — считает Мелешин. — Последние три года в молодежке и академии я всегда играл. Хочется выходить на поле. Не всегда получается, но надо стараться и продолжать работать, тогда все будет получаться.
Пока Павел выходит в основе чаще Даниила — он провел шесть матчей в РПЛ и четыре в Кубке России, отличившись в общей сложности трижды. У Зорина же после того самого дебюта набралось три выхода на поле (один в РПЛ и два в Кубке, включая скандальный матч с «Зенитом» — там молодой игрок вышел на замену в добавленное время). Судя по словам главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, у Даниила еще будут свои шансы.
— Позиция Зорина — особенная, на ней необходим опыт, — считает испанский специалист. — Получать его можно только в играх. Невозможно научиться этому, работая только на тренировках. Сейчас я могу сказать, что он хорошо чувствует пространство, использует зоны и не боится брать инициативу на себя. Но набираться опыта нужно постепенно.
|И
|М
|О
|1
|Эквадор
|2
|3-1
|4
|2
|Нидерланды
|2
|3-1
|4
|3
|Сенегал
|2
|3-3
|3
|4
|Катар
|2
|1-5
|0
|И
|М
|О
|1
|Польша
|2
|2-0
|4
|2
|Аргентина
|2
|3-2
|3
|3
|Сауд. Аравия
|2
|2-3
|3
|4
|Мексика
|2
|0-2
|1
|И
|М
|О
|1
|Испания
|2
|8-1
|4
|2
|Япония
|2
|2-2
|3
|3
|Коста-Рика
|2
|1-7
|3
|4
|Германия
|2
|2-3
|1
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
П1 1.19 X 7.70 П2 18.0
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.25 X 6.90 П2 12.5
|
-
-
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.20 П2 3.10
|
-
-
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.20 X 4.40 П2 1.48
|
-
-
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.10 X 3.50 П2 2.02
|
-
-
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
-
-
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 6.40 X 4.50 П2 1.55
|
-
-
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.20 X 4.40 П2 1.48
|
-
-
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 4.70 X 4.30 П2 1.72
|
-
-
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 2.75 X 3.40 П2 2.70
|
-
-
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 3.60 X 3.50 П2 2.17
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 8.20 X 4.70 П2 1.45
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 23.0 X 11.0 П2 1.12
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 5.20 X 4.50 П2 1.63
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 5.30 X 3.90 П2 1.72
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 12.0 X 6.20 П2 1.28
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
|
-
-
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|2
|3
|
|
Эннер Валенсия
Эквадор
|2
|3 (1)
|
|
Коди Гакпо
Нидерланды
|2
|2
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|2
|4 (3 + 1)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|2
|4 (2 + 2)
|
|
Эннер Валенсия
Эквадор
|2
|3 (3 + 0)