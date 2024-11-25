Досрочная победа ЦСКА и провальный финиш «Спартака». Завершен сезон Молодежной футбольной лиги

Армейцы стали первыми после двухлетнего перерыва.

В России завершился очередной сезон Молодежной футбольной лиги — за чемпионство боролись молодежные составы лучших клубов РПЛ, однако в турнире участвовали и другие академии. В основном составы наполнялись игроками 2005-2007 годов рождения. В соревновании не могли участвовать футболисты, родившиеся ранее 1 января 2005-го, а также не достигшие 14 лет на момент заявки в лигу.

Прошлый сезон МФЛ получился усеченным: для перехода на систему «весна-осень» турнир провели в один круг, а победителем в этом спринте стал «Локомотив». Нынешний оказался полноценным: команды стартовали весной и отыграли два этапа. Всего участвовали 20 клубов, и по итогам прошлогодних результатов их разделили на две равные группы. Далее команды, занявшие после двух кругов места с первого по пятое составили Группу I, где определялся победитель, все остальные — Группу II.

На втором этапе командам предстояло всего 10 туров, а все их турнирные показатели — набранные очки, забитые и пропущенные мячи — сохранялись. Поэтому перед чемпионской фазой клубам важно было не просто попасть в топ-5, но и сделать это максимально продуктивно, иначе шансы на победу серьезно снижались.

Первый тур стартовал 8 марта, последний завершился 8 ноября. Лучшей молодежной командой России стал ЦСКА — до этого армейцы завоевывали титул в сезоне-2021/22, после чего за два года лишь раз вошли в топ-3 (третье место в розыгрыше-2022/23. — Прим. «СЭ»). Красно-синие с начала турнира действовали уверенно: на первом этапе разделили первую строчку в своей группе с «Зенитом» — набрали по 43 очка в 18 турах. Следующую фазу москвичи пролетели без поражений и за 10 игр оформили восемь побед — им не проиграли только «Локомотив» и «Краснодар», оба матча завершились нулевой ничьей. Причем в игре с «быками» красно-синие не реализовали пенальти, а лучшим в матче стал вратарь южан Данил Ладоха.

Армейцы досрочно заполучили титул и сделали это методом, который точно порадовал болельщиков — обыграли «Спартак» (3:1) 1 ноября. На играх молодежных команд московских грандов регулярно заполнялись трибуны, а болельщики очень громко поддерживали молодых игроков — поэтому такой результат точно отразился в фанатских сердцах. Правда, золотые медали ЦСКА забронировал на арене соперника — стадионе академии «Спартака» имени Федора Черенкова, который вмещает три тысячи человек.

Красно-белые же провалили вторую фазу турнира. Изначально они находились в золотой гонке: закончили первый этап с 41 баллом и уверенно выиграли свою группу — успешно отбирающий очки у лидеров «Краснодар» отстал на пять пунктов. Однако на чемпионском этапе москвичи провалились — трагические семь поражений, шесть из которых случились в заключительных семи турах. Порадовало лишь то, что обе победы на втором этапе «Спартак» одержал в дерби над «Динамо» (3:2 и 2:0) — в обеих встречах отличился лучший бомбардир красно-белых 18-летний Егор Сысоев. Для него как для потомственного фаната клуба этот момент был особенно важен.

«Футболом начал заниматься в семь лет: меня подтянул мой дедушка по маминой линии Вячеслав Гришин. Дед — ярый болельщик «Спартака», поддерживает команду уже более 60 лет. Родители возили меня в Дубну, там я занимался с командой на два года старше, с 2004-м годом. И в 13 лет благодаря моему тренеру Денису Юрьевичу Белкову попал на просмотр в «Спартак». Попасть в «Спартак» было мечтой детства. При этом папа никогда не был футбольным человеком, он втянулся, уже когда я начал заниматься», — говорил Егор в августе для сайта «Спартака».

Игрок «Спартака» Егор Сысовев. Фото ФК «Спартак»

По итогу «Спартак» финишировал четвертым наравне с опередившим его по дополнительным показателям «Краснодаром» (набрали по 50 очков. — Прим. «СЭ»). А в последнем туре команда еще и упустила бронзу — поражение от «Зенита» (1:3) оставило на четвертом месте. При этом для третьей строчки красно-белым хватило бы даже ничьей с петербуржцами — «Краснодар» в параллельной встрече подхватил расслабленный настрой конкурента и на 87-й минуте упустил победу с «Чертаново» (2:2).

«Думаю, сезон можно оценить как тяжелый, — высказался после игры с «Чертаново» полузащитник «быков» Денис Богомолов, забивший первый мяч в игре. — Можно сказать, что мы играли с обоймой в 13 человек, и это хороший результат (итоговое третье место. — Прим. «СЭ»). В следующем сезоне хотел бы пойти в команду выше, короче — только вперед».

ЦСКА же насобирал 69 очков, оставшийся вторым «Зенит» — 64, хотя стартовые позиции команд на втором этапе были одинаковыми. И после 20-го тура петербуржцы даже вырвались вперед: как раз воспользовались ничьей армейцев с железнодорожниками, но далее ошиблись сами и завалили финиш сезона. В последних пяти играх «Зенит» вымучил всего две победы, зато уступил «Краснодару» (1:4) и закончил вничью против «Акрона» (1:1) и «Сочи» (0:0). Наверняка на петербуржцев серьезно повлиял упадок формы их лидера и лучшего бомбардира первого этапа Максима Хохлова — за чемпионскую фазу он забил всего один гол.

«Нужно оттолкнуться от второго тайма игры с «Локомотивом»: там было понятно, что некоторые ребята не справляются с давлением, которое оказывает на нас турнирная таблица. Отъезды в сборную по-разному влияют на ребят. Те парни, которые внутренне не готовы к этим вызовам — приезжать еще и в клуб и доказывать здесь свою состоятельность... К сожалению, такие случаи происходят, они не редки. Максим как раз в их рядах», — проанализировал тренер «Зенита» Константин Коноплев.

Замкнул топ-5 «Локомотив» — набрал одинаковое количество очков (по 50) с «Ростовом». Далее финишировали «Сочи», «Динамо» и «Чертаново». Худшей командой Группы I стал «Акрон — Академия Коноплева». В десятке лучших молодежных команд России лишь «Чертаново» и «Сочи» не имеют взрослых представителей в РПЛ: сочинцы рубятся в первой лиге, москвичи — во второй. В Группе II сильнейшим оказался «Факел»: далее следовали «Балтика», «Рубин», «Крылья Советов», «Строгино», «Ахмат», «Урал», «Оренбург», «Нижний Новгород» и «Мастер-Сатурн».

Лучшими бомбардирами МФЛ стали Максим Хохлов из «Зенита» и Дмитрий Коверов из ЦСКА — оба забили по 13 голов, но нападающий петербуржцев затратил на это на четыре игры меньше. Зато Коверов вонзил победный дубль «Спартаку» (3:1) в 27-м туре — именно его голы сделали армейцев чемпионами. Причем 18-летний форвард отличился в самом конце встречи — на 89-й и 95-й минутах, когда счет был ничейным (1:1).

Игрок «Зенита» Максим Хохлов. Фото ФК «Зенит»

В чемпионском этапе больше всех забил другой армеец — Александр Вакулич. Форвард 2006 года рождения наколотил шесть голов в 10 играх и на один результативный удар обскакал Глеба Князева из «Динамо». Правда, он отличился пять раз всего за шесть появлений на поле. В прошлом ноябре Вакулича признали лучшим игроком ЮФЛ-1 — на новом уровне молодежного футбола нападающий снова зажег. В 22-м туре Александр воткнул дубль «Спартаку» в дерби, в котором красно-синие выгрызли яркую победу (4:2). Оба мяча молодой страйкер положил с разрывом в 10 минут — на 76-й и 86-й.

В таблице по «гол+пас» Вакулича обошли два игрока — партнер по ЦСКА Максим Сидельников, набравший восемь результативных баллов (3+5), и игрок «Локомотива» Арсений Гердт с девятью голевыми действиями (3+6). Атакующий полузащитник «Локо» стал еще и лучшим ассистентом Группы I.

Сидельников мог приносить пользу «Зениту», но стал одним из лидеров ЦСКА. 19-летний нападающий провел детство в пригороде Санкт-Петербурга и сначала планировал становиться хоккеистом — уже в четыре года уверенно стоял на коньках. Однако появление футбольной секции недалеко от дома изменило его отношение к спорту: уже в семь он ворвался в академию «Зенита», откуда был отчислен спустя четыре года. С 2020-го Сидельников находится в ЦСКА и не возвращался обратно, несмотря на три приглашения сине-бело-голубых.

МФЛ завершился, но сезон для молодых футболистов в России продолжается — параллельно идут ЮФЛ-1, ЮФЛ-2 и ЮФЛ-3, где также выступают составы команд РПЛ.