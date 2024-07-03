Уральский вундеркинд из «Чертаново». Кто такая Арина Акатьева

Играла с мальчишками, разрывала ЮФЛ, бьет рекорды.

25 мая на предпоследней минуте матча Суперлиги между «Чертаново» и самарскими «Крыльями Советов» произошло примечательное событие. Полузащитница хозяек Арина Акатьева ударом со штрафного прямо в девятку сравняла счет и принесла столичной команде ничью. До этого, кстати, она уже успела отметиться ударом в перекладину.

Спасительный гол вышел красивым, спору нет. Но главное тут — не эстетическая ценность и даже не одно очко в таблице, в которое превратился удар Акатьевой. А то, что главной героине этого эпизода в день игры было всего 16 лет и 58 дней. Она первая футболистка 2008 года, которой удалось отличиться в элитном дивизионе чемпионата России.

Помощь от губернатора

При этом в футбол Акатьева играет вот уже 13 лет. Все началось в Екатеринбурге, откуда она родом. Причем родители, даром что тоже спортсмены, увлечение дочери футболом не слишком одобряли. Но альтернатив та не признавала.

— Я изначально была категорически против! — говорила мама Арины Юлия Корзенева «Комсомольской правде». — Но она как в три года взяла мяч, так и сказала: «Отдай меня на футбол!» А это совсем не женский вид спорта. Пытались привить ей любовь к танцам, но нет. В шесть она уже смотрела в интернете ролики с Криштиану Роналду и изучала финты.

Но найти в столице Урала полноценную футбольную секцию для девочек в то время — нетривиальная задача. Поэтому юную поклонницу таланта Криштиану отдали в обычную, на общих основаниях. Так она очутилась в мини-футбольном коллективе под названием «Факел».

— Играли в этой команде только мальчики, все разных возрастов, — вспоминает Акатьева. — Мы занимались исключительно мини-футболом, тренировались в зале на паркете. Только летом переходили на искусственное поле. Мальчики сначала удивились, что к ним попала девочка в команду, но потом привыкли.

Арина Акатьева (третья справа). Фото ФК «Чертаново»

Возможно, дело в том, что по таланту и уровню игры она не просто не уступала мальчишкам, а была заметно лучше своих товарищей по команде. В восемь лет тренер сделал ее капитаном, и эту повязку она носила вплоть до ухода из «Факела». И партнеры безоговорочно признавали ее авторитет. И то, что Акатьева росла именно в таких условиях, по ее словам, оказало на нее огромное влияние.

— Отношение в мужском футболе другое, — считает она. — Другие скорости, другие задачи. Благодаря играм против мальчиков у меня сформировался такой характер, приходилось действовать напористо. Это в спорте многое решает, без характера никуда.

А в 11-летнем возрасте Акатьева впервые обратила на себя внимание не только узких специалистов. «Факел» с ней в роли капитана поехал в Нижний Новгород на финал первенства России по мини-футболу. Организаторы, увидев в составе команды девчонку, подумали-подумали и решили не допускать Арину до матчей. Хотя в регламенте соревнований прямого запрета на это не было. Поднялся шум, история попала в федеральные СМИ, а за Акатьеву вступился в соцсетях и екатеринбургский «Урал».

В итоге дело дошло до того, что решать вопрос с допуском юного таланта пришлось губернатору Нижегородской области Глебу Никитину. «Узнал, что на финал первенства России по мини-футболу не пускают 11-летнюю Арину Акатьеву. Говорят, мол, она же девочка, а команда — мальчишечья. Девчонка — капитан, играет лучше всех, на ее счету 21 гол. Посчитал, что это неправильно. Пришлось подключаться. Итог — Арина будет играть!» — написал Никитин в соцсетях.

Арина Акатьева (слева). Фото пресс-служба женской сборной России

Поздравления от Собчак

Не прошло и года, как Акатьева все-таки перешла из мужской команды в женскую, а из мини-футбола — в «классику». На ее игру обратили внимание в академии «Чертаново», одной из ведущих в России. Переход, как рассказывает Арина, выглядел достаточно буднично.

— Маме позвонили, пригласили в академию, я приехала и показала, чему меня научили в «Факеле», — говорит Акатьева. — Сказали: «Мы вас зачисляем, собирайте вещи». Конечно, на поле разница ощущалась, мальчики сильнее, чем девочки, играют в другой футбол. Парни по-другому думают, принимают решения, в борьбу вступают жестче.

При этом почти сразу новичок команды стала играть бок о бок с девушками на несколько лет старше себя. Осенью 2021-го 13-летняя Акатьева стала с «Чертаново» победительницей первенства России для игроков не старше 16 лет, за 17 матчей забив 20 мячей и получив приз лучшему игроку турнира. Она же стала автором победного гола в решающем матче против московского «Локомотива».

Арина Акатьева (в центре) с наградой лучшему игроку турнира ЮФЛ-девушки. Фото РФС

После этого юную футболистку в своем аккаунте в соцсетях отметила Ксения Собчак: «Арина вчера стала лучшим игроком в финале ЮФЛ в Москве! Поздравляю! Молодец! Вот это — воля и характер».

Конечно, Акатьеву не раз пытались вернуть в родной Екатеринбург, но той же осенью 2021 года «Чертаново» предложил ей уже профессиональный контракт. И «уральский Месси» продолжила разрывать лигу ЮФЛ-девушки. Команда с юга Москвы вновь стала победителем, а Арина — автором гола в финале, лучшим игроком и лучшей нападающим турнира.

В сезоне-2023 академия «Чертаново» уступила титул в серии пенальти извечным соперницам из ЦСКА, хотя Акатьева забила в финальном матче. И вообще провела феноменальный турнир — в 20 встречах она отличилась 38 раз! Ничего удивительного, что ее снова признали лучшим нападающим и лучшим игроком первенства. Она — настоящая легенда ЮФЛ.

— На сегодняшний момент в «Чертаново» я расту и прогрессирую, — говорила Акатьева летом 2023 года. — С каждой тренировкой и игрой я набираюсь опыта. Подготавливаю себя для дальнейшего развития в футболе.

Высший свет

В том же интервью, данном пресс-службе Московской федерации футбола после победы на первенстве России U-17, Акатьева говорила, что ее ближайшая цель — перейти в молодежную команду «Чертаново». Но 2024 год хавбек начала в обойме уже основного состава, выступающего в российской Суперлиге.

9 марта в первом туре нового сезона Акатьева дебютировала в высшем свете российского женского футбола, на 74-й минуте матча против «Рязань-ВДВ» сменив Ольгу Белоусову. На тот момент она была еще 15-летней, ведь день рождения Арина отмечает 28 марта. Через два дня после того, как ей исполнилось 16, Акатьеву выпустили на 72-й минуте встречи с пермской «Звездой-2005».

С тех пор полузащитница стала регулярно выходить на поле в матчах чемпионата России и получать все больше игрового времени. 20 минут, полчаса, а 25 мая в домашней игре с «Крыльями Советов» Акатьева впервые в карьере попала в стартовый состав. И как мы уже знаем, стала героем матча — уже в первом тайме она отметилась двумя опасными ударами по воротам, один из которых парировала вратарь соперниц, а второй угодил в перекладину. Но Акатьева все-таки добилась своего. И в следующем матче против «Енисея» снова вышла в старте.

Кроме того, в декабре прошлого года Арина дебютировала в юношеской сборной России для игроков не старше 17 лет. Штаб команды под руководством Давида Калатозишвили взял ее на выездные матчи против сверстниц из Парагвая, и в первом из них Акатьева вышла на замену и успела отметиться голом. В апреле 2024-го Арина вновь поехала на сборы национальной команды, на этот раз в Узбекистан. Россиянки одержали две крупные победы, а Акатьева на первый из матчей вышла с капитанской повязкой и забила в каждой из игр. Теперь ее послужной список в юношеской сборной — четыре матча и три гола. И если она дальше продолжит прогрессировать, совсем скоро мы можем увидеть ее и в главной команде страны.