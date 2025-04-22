В России стартовали межрегиональные дивизионы ЮФЛ. Чего ждать от нового сезона?

Следим за будущим отечественного футбола.

ЮФЛ прошла большой путь всего за несколько лет — от пары дивизионов в 2019 году до масштабной сети молодежных турниров, охватывающей в том числе регионы.

В этом году межрегиональные дивизионы поделили на шесть групп: Центр, Юг, Приволжье, Сибирь, Северо-Запад и Дальний Восток. В них выступают футболисты 2009-2010 годов рождения — сейчас им по 15-16 лет.

Также собрали отдельные турниры для игроков 2008 года рождения — в Приволжье и объединенном дивизионе Центр — Северо-Запад.

ЮФЛ Центр

В текущем сезоне проводятся только первенства Центр-2 и Центр-3. Кто здесь фаворит и за кем обязательно стоит последить?

Ранее в разных возрастных группах титулы брали «Академия спорта» (Тамбов), СШОР № 1 (Белгород), «Динамо Воронежская область», «Витязь» (Подольск) и СШОР Химки. Разумеется, в этих командах феерят как раз те игроки, которые впоследствии подписывают уже профессиональные контракты с большими клубами. Вот, скажем, кто ушел из ЮФЛ Центр в межсезонье.

В молодежку «Зенита» из липецкого «Металлурга» переехали форварды Матвей Ивашов и Роман Ведищев. На двоих у них 45 голов и 38 голевых передач — такой атакующий дуэт точно нельзя разлучать.

Чемпион Центра-3 СШОР Химки потеряла двух топовых игроков — в «Краснодар» отправился Артем Романов, а в «Локомотив» — Амир Сампил. Последний, кстати, был признан лучшим игроком сезона — в 34 матчах он отметился 20 забитыми мячами, а также отдал восемь голевых передач.

Также стоит последить за Роландом Шивеоби — экс-нападающий «Витязя» в прошлом году принес своей команде чемпионство в Центре-2, забив 49 голов и отдав 17 голевых передач. Из СШОР № 1 (Белгород) уехал капитан Леонид Пашин — он теперь играет за молодежку «Рубина».

Нападающий «Динамо» из Воронежской области Сергей Кальченко сменил прописку — теперь представляет «Динамо», но уже из Москвы. Форвард со статистикой 9+14 в прошлом сезоне теперь представляет бело-голубых в федеральной ЮФЛ-2. Также в Москву, правда, уже в красно-белую ее часть, уехал и голкипер Илья Шалимов — «Спартак» забрал игрока «Академии футбола».

Ну и нельзя не упомянуть Кирилла Скворцова и Владимира Джанашию из СШОР Химки — футболисты были признаны лучшим защитником и полузащитником прошедшего сезона соответственно, а теперь закономерно отправились на повышение. Оба сейчас играют за второй состав «Химок» во второй лиге.

Владимир Джанашия. Фото ФК «Химки»

ЮФЛ Юг

Зона Юг стартует уже совсем скоро. Фаворитов тут несколько — традиционно сильные составы у «Академии футбола Краснодарского края» (Краснодар) и «Академии Сочи». Претендует на высокие места также «Динамо-СУОР» (Ставрополь) — в прошлом году команда стала чемпионом ЮФЛ Юг-2.

В федеральные ЮФЛ в это межсезонье никого не забрали — команды уверенно сохраняют своих лучших игроков, и многие просто идут на повышение, подписывая профессиональные контракты. Много выпускников ЮФЛ Юг сейчас играют за дубли или даже за основу «Ахмата», «Сочи», «Ротора», «Спартака-Нальчик» и «Алании».

Из тех, кто точно останется в чемпионате в текущем сезоне, следить стоит за бомбардиром Михаилом Семененко. В прошлом розыгрыше он забил за «Ротор» 10 мячей, а уже в этом году отметился 13 мячами в шести встречах турнира «Сталинградская битва», став лучшим бомбардиром.

ЮФЛ Приволжье

В прошлом году во всех трех возрастных группах титул взяли воспитанники самарских «Крыльев Советов», не оставив никому шансов. В 2022 и 2023 годах побеждали академия «Пари Нижний Новгород» и «Урал» (Екатеринбург).

Тут переходов тоже не так много — «Крылья» не собираются отдавать своих воспитанников клубам, представленным в федеральной ЮФЛ.

Но трансферы все же были. В московское «Динамо» уехал полузащитник пермского «Амкара» Даниил Промошкин — 18-летний футболист подписал профессиональный контракт и теперь появится в федеральной ЮФЛ. «Рубин» же забрал топового игрока из казанских «Трудовых Резервов» — нападающего Эмиля Галимуллина, забившего 20 мячей в 22 встречах в прошлом году.

Последний трансфер — Данила Васькин, выступавший за саранскую «Мордовию», перешел в «Локомотив». Полузащитник в прошлом году забил восемь голов и отдал две голевые передачи.

Егор Васьков. Фото ФК «Тюмень»

ЮФЛ Сибирь

В этом турнире всего 10 команд — при этом чемпионы Сибирь-2 и Сибирь-3 «Тюмень» в текущем розыгрыше участвовать не будут.

Из этой зоны игроки регулярно уезжают на повышение в федеральную ЮФЛ. Из последних трансферов стоит отметить, например, переход братьев-близнецов Алексея и Ильи Романашиных из СШ № 17 (Томск) в ЦСКА. Они забили 2 и 3 гола соответственно, при этом играя в защите. Будем смотреть, что парни покажут уже в Москве.

«Краснодар» усилился форвардом «Тюмени» Егором Васьковым — он переехал в расположение новой команды еще в ноябре. В прошлом году у форварда 28 голов в 21 матче и звание «Открытие турнира» на турнире победителей МЮФЛ.

В лиге мы вряд ли увидим и Амира Ализаде — футболист новосибирской «Сибири» стал чемпионом прошлого розыгрыша и подписал контракт с основной командой. Тренеров явно убедил тот факт, что Амир стал лучшим бомбардиром Турнира победителей МЮФЛ-1.

ЮФЛ Северо-Запад

Тут следить за турнирами чуть сложнее, так как в этом году ЮФЛ Северо-Запад-1 решили объединить с Центром. Заявлены шесть команд — и пока очень трудно говорить о перспективах клубов, потому что соревнование в таком формате проводится впервые. Зато чемпионат для футболистов 2009-2010 годов рождения по традиции проводится отдельно на Северо-Западе и в Центре.

В прошлом году титулы в зоне Северо-Запад забрали «Ленинградец» (Гатчина) и «Балтика» (Калининград). Это, конечно, не удивительно — команды обладают лучшими условиями среди всех клубов лиги для тренировок и подготовки молодых игроков.

Но уже в этом году в турнир попала темная лошадка в лице «Электрона» из Нижнего Новгорода. Футболисты в прошлом году стали чемпионами области и явно нацелены на высокие места.

Знаковых выпускников чемпионата хватает. Например, Владислав Тырин из «СШ Коми» (Сыктывкар) сейчас играет в мини-футбол за «Новую генерацию» в высшем дивизионе.

Есть примеры и из большого футбола, конечно. Например, защитник Егор Дубинин в прошлом году был капитаном «Пскова», а теперь играет в МФЛ за «Зенит». За «Ленинградец» в ЮФЛ Северо-Запад выступал полузащитник Кирилл Давиденко — он перебрался в «Торпедо-Владимир».

ЮФЛ Дальний Восток

Тут безоговорочными фаворитами являются «СКА-Хабаровск» и «Сахалин» (Южно-Сахалинск). Оба клуба взяли трофеи в 2024 году.

В этом дивизионе также выступает филиал московского «Динамо» — «Динамо-Владивосток». В межсезонье из команды на повышение в Москву улетели Андрей Михайленко и Владислав Селецкий.

Ждем новых героев — и особенно в межрегиональных дивизионах.