В России стартовали межрегиональные дивизионы ЮФЛ. Чего ждать от нового сезона?

Сегодня, 15:00
ЮФЛ прошла большой путь всего за несколько лет — от пары дивизионов в 2019 году до масштабной сети молодежных турниров, охватывающей в том числе регионы.
В этом году межрегиональные дивизионы поделили на шесть групп: Центр, Юг, Приволжье, Сибирь, Северо-Запад и Дальний Восток. В них выступают футболисты 2009-2010 годов рождения — сейчас им по 15-16 лет.
Также собрали отдельные турниры для игроков 2008 года рождения — в Приволжье и объединенном дивизионе Центр — Северо-Запад.
В текущем сезоне проводятся только первенства Центр-2 и Центр-3. Кто здесь фаворит и за кем обязательно стоит последить?
Ранее в разных возрастных группах титулы брали «Академия спорта» (Тамбов), СШОР № 1 (Белгород), «Динамо Воронежская область», «Витязь» (Подольск) и СШОР Химки. Разумеется, в этих командах феерят как раз те игроки, которые впоследствии подписывают уже профессиональные контракты с большими клубами. Вот, скажем, кто ушел из ЮФЛ Центр в межсезонье.
В молодежку «Зенита» из липецкого «Металлурга» переехали форварды Матвей Ивашов и Роман Ведищев. На двоих у них 45 голов и 38 голевых передач — такой атакующий дуэт точно нельзя разлучать.
Чемпион Центра-3 СШОР Химки потеряла двух топовых игроков — в «Краснодар» отправился Артем Романов, а в «Локомотив» — Амир Сампил. Последний, кстати, был признан лучшим игроком сезона — в 34 матчах он отметился 20 забитыми мячами, а также отдал восемь голевых передач.
Также стоит последить за Роландом Шивеоби — экс-нападающий «Витязя» в прошлом году принес своей команде чемпионство в Центре-2, забив 49 голов и отдав 17 голевых передач. Из СШОР № 1 (Белгород) уехал капитан Леонид Пашин — он теперь играет за молодежку «Рубина».
Нападающий «Динамо» из Воронежской области Сергей Кальченко сменил прописку — теперь представляет «Динамо», но уже из Москвы. Форвард со статистикой 9+14 в прошлом сезоне теперь представляет бело-голубых в федеральной ЮФЛ-2. Также в Москву, правда, уже в красно-белую ее часть, уехал и голкипер Илья Шалимов — «Спартак» забрал игрока «Академии футбола».
Ну и нельзя не упомянуть Кирилла Скворцова и Владимира Джанашию из СШОР Химки — футболисты были признаны лучшим защитником и полузащитником прошедшего сезона соответственно, а теперь закономерно отправились на повышение. Оба сейчас играют за второй состав «Химок» во второй лиге.
Зона Юг стартует уже совсем скоро. Фаворитов тут несколько — традиционно сильные составы у «Академии футбола Краснодарского края» (Краснодар) и «Академии Сочи». Претендует на высокие места также «Динамо-СУОР» (Ставрополь) — в прошлом году команда стала чемпионом ЮФЛ Юг-2.
В федеральные ЮФЛ в это межсезонье никого не забрали — команды уверенно сохраняют своих лучших игроков, и многие просто идут на повышение, подписывая профессиональные контракты. Много выпускников ЮФЛ Юг сейчас играют за дубли или даже за основу «Ахмата», «Сочи», «Ротора», «Спартака-Нальчик» и «Алании».
Из тех, кто точно останется в чемпионате в текущем сезоне, следить стоит за бомбардиром Михаилом Семененко. В прошлом розыгрыше он забил за «Ротор» 10 мячей, а уже в этом году отметился 13 мячами в шести встречах турнира «Сталинградская битва», став лучшим бомбардиром.
В прошлом году во всех трех возрастных группах титул взяли воспитанники самарских «Крыльев Советов», не оставив никому шансов. В 2022 и 2023 годах побеждали академия «Пари Нижний Новгород» и «Урал» (Екатеринбург).
Тут переходов тоже не так много — «Крылья» не собираются отдавать своих воспитанников клубам, представленным в федеральной ЮФЛ.
Но трансферы все же были. В московское «Динамо» уехал полузащитник пермского «Амкара» Даниил Промошкин — 18-летний футболист подписал профессиональный контракт и теперь появится в федеральной ЮФЛ. «Рубин» же забрал топового игрока из казанских «Трудовых Резервов» — нападающего Эмиля Галимуллина, забившего 20 мячей в 22 встречах в прошлом году.
Последний трансфер — Данила Васькин, выступавший за саранскую «Мордовию», перешел в «Локомотив». Полузащитник в прошлом году забил восемь голов и отдал две голевые передачи.
В этом турнире всего 10 команд — при этом чемпионы Сибирь-2 и Сибирь-3 «Тюмень» в текущем розыгрыше участвовать не будут.
Из этой зоны игроки регулярно уезжают на повышение в федеральную ЮФЛ. Из последних трансферов стоит отметить, например, переход братьев-близнецов Алексея и Ильи Романашиных из СШ № 17 (Томск) в ЦСКА. Они забили 2 и 3 гола соответственно, при этом играя в защите. Будем смотреть, что парни покажут уже в Москве.
«Краснодар» усилился форвардом «Тюмени» Егором Васьковым — он переехал в расположение новой команды еще в ноябре. В прошлом году у форварда 28 голов в 21 матче и звание «Открытие турнира» на турнире победителей МЮФЛ.
В лиге мы вряд ли увидим и Амира Ализаде — футболист новосибирской «Сибири» стал чемпионом прошлого розыгрыша и подписал контракт с основной командой. Тренеров явно убедил тот факт, что Амир стал лучшим бомбардиром Турнира победителей МЮФЛ-1.
ЮФЛ Северо-Запад
Тут следить за турнирами чуть сложнее, так как в этом году ЮФЛ Северо-Запад-1 решили объединить с Центром. Заявлены шесть команд — и пока очень трудно говорить о перспективах клубов, потому что соревнование в таком формате проводится впервые. Зато чемпионат для футболистов 2009-2010 годов рождения по традиции проводится отдельно на Северо-Западе и в Центре.
В прошлом году титулы в зоне Северо-Запад забрали «Ленинградец» (Гатчина) и «Балтика» (Калининград). Это, конечно, не удивительно — команды обладают лучшими условиями среди всех клубов лиги для тренировок и подготовки молодых игроков.
Но уже в этом году в турнир попала темная лошадка в лице «Электрона» из Нижнего Новгорода. Футболисты в прошлом году стали чемпионами области и явно нацелены на высокие места.
Знаковых выпускников чемпионата хватает. Например, Владислав Тырин из «СШ Коми» (Сыктывкар) сейчас играет в мини-футбол за «Новую генерацию» в высшем дивизионе.
Есть примеры и из большого футбола, конечно. Например, защитник Егор Дубинин в прошлом году был капитаном «Пскова», а теперь играет в МФЛ за «Зенит». За «Ленинградец» в ЮФЛ Северо-Запад выступал полузащитник Кирилл Давиденко — он перебрался в «Торпедо-Владимир».
Тут безоговорочными фаворитами являются «СКА-Хабаровск» и «Сахалин» (Южно-Сахалинск). Оба клуба взяли трофеи в 2024 году.
В этом дивизионе также выступает филиал московского «Динамо» — «Динамо-Владивосток». В межсезонье из команды на повышение в Москву улетели Андрей Михайленко и Владислав Селецкий.
Ждем новых героев — и особенно в межрегиональных дивизионах.