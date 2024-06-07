С поля — за парты. Молодежная и юношеские футбольные лиги взяли паузу на время экзаменов

Обзор главных событий.

В Молодежной футбольной лиге и федеральных дивизионах Юношеской футбольной лиги в последней декаде мая начался перерыв, который продлится примерно месяц. Причина в том, что участники МФЛ и ЮФЛ не только спортсмены, но еще и школьники старших классов и студенты — а конец весны и начало лета для них жаркая пора сдачи экзаменов.

И пока они сели за парты грызть гранит науки, у нас есть шанс окинуть взором таблицы разных дивизионов и подвести промежуточные итоги стартового отрезка в этих турнирах. Тем более что в них сыграно уже немало любопытных матчей.

Константин Коноплев. Фото Мурад Багандов, ФК «Зенит»

Безоговорочный «Зенит»

В Молодежной футбольной лиге, где собрано сразу 20 команд, в том числе все честолюбивые дублеры клубов РПЛ, участники после переходного сезона вновь разбились на две равные группы, где в двухкруговом турнире определяют, кто отправится в финальную пульку, а кто будет играть утешительный турнир. Благодаря этому формату внутри групп каждый успел сыграть с каждым, и можно с изрядной долей точности представлять расклад сил.

Впрочем, даже невооруженным глазом видно доминирование «Зенита». Крайне любопытно, что все три призера прошлого сезона в ЮФЛ-1 попали в одну группу — ставший победителем ЦСКА, а также «Зенит» и «Ростов». Именно эти три команды с заметным отрывом идут во главе таблицы. Но даже на фоне прямых конкурентов петербуржцы заметно выделяются, ведь за 10 туров они не потеряли ни одного очка! Своих преследователей «Зенит» обыграл одного за другим в начале апреля, причем матчи выдались разными по характеру. У ЦСКА сине-бело-голубые выиграли со счетом 2:0 в гостях, и при этом во втором тайме, когда армейцам уже нужно было отыгрываться, инициативой прочно владел «Зенит». С «Ростовом» сине-бело-голубые играли дома и в равном, но очень нервном матче с пятью желтыми и двумя красными карточками дожали соперника благодаря голу Алексея Колышева за две минуты до конца — 2:1.

В очном матче ЦСКА и «Ростова», прошедшем в Москве в начале мая, гости уже на 17-й минуте остались в меньшинстве, а доигрывали вдевятером. В этом свете победа армейцев со счетом 2:0 не должна удивлять — победный гол на счету Матвея Кисляка, которого мы уже видели и в РПЛ. Равно как и лучшего бомбардира красно-синих Кирилла Глебова — он сейчас еще и лучший бомбардир МФЛ. Помимо этого, ЦСКА по ходу турнира успел уступить «Чертаново», а «Ростов» — «Уралу».

В другой группе лидирует «Локомотив», на одно очко опережающий «Спартак» и на четыре — «Краснодар». Кстати, лидеры железнодорожников Алексей Батраков и Вадим Раков тоже уже задействовались в главной команде. При этом удивительно, что «Локо» обоим основным конкурентам в первом круге уступил. «Спартаку» — в гостях, когда команды уже к 4-й минуте обменялись быстрыми голами, а перед самым перерывом красно-белые забили победный мяч, автором которого стал Сергей Гайдук (в итоге спартаковцы выиграли со счетом 3:1). А судьбу домашней встречи красно-зеленых с «Краснодаром» (1:2) решил дубль Константина Дорофеева.

Зато во всех остальных матчах «Локо» очков не терял, чего не скажешь про его преследователей. Они сыграли между собой вничью в Краснодаре (1:1), причем оба мяча были забиты с 11-метровых. Помимо этого, «Спартак» умудрился проиграть со счетом 1:3 «Балтике», которая до этого в пяти стартовых турах набрала всего одно очко, и разошелся миром с «Сочи». А «Краснодар» проиграл «Рубину» (1:2) и «Акрону-Академии Коноплева» (2:4).

Футболисты «Краснодара», выступающего в ЮФЛ-1. Фото ЮФЛ

Уверенный «Краснодар»

Есть явный лидер и в ЮФЛ-1, где собраны футболисты не старше 18 лет. Это «Краснодар», вошедший в сезон в ранге действующего победителя «двойки». Южане одержали 10 побед в 11 проведенных матчах, демонстрируя при этом отменную результативность — почти четыре мяча в среднем за игру. При этом интересно, что волею календаря краснодарцы пока еще не встречались ни с одной из команд, входящих сейчас в первую пятерку, хотя при этом успели обыграть и «Зенит», и ЦСКА, и «Динамо». Также любопытно, что единственное поражение лидеру нанесли дебютанты ЮФЛ из «Родины». Во встрече, прошедшей в конце марта, московская команда забила быстрый гол с пенальти, весь матч идеально держала преимущество, отдав инициативу сопернику, а уже в добавленное время Сергей Павлов добил «Краснодар».

После этого таблицу долгое время возглавлял «Спартак», но красно-белые в начале мая потерпели два поражения подряд — сначала в гостях от «Ростова» (0:2), а затем дома от «Алмаз-Антея» (0:1). О петербуржцах, кстати, стоит сказать пару слов отдельно. Как мы помним, федеральные дивизионы ЮФЛ перед началом сезона пополнила четверка дебютантов. В самой старшей лиге «Чайка» и «Урал» пока только адаптируются, тогда как «Родина» уже успела пошуметь и идет в верхней половине таблицы. А вот «Алмаз-Антей» резво начал и сейчас замыкает тройку лидеров. Команда, как и «Краснодар», проиграла всего раз и на одно очко отстает от «Спартака». Уже в третьем туре «Алмаз-Антей» в дерби сумел обыграть «Зенит» и вообще выглядит здорово.

Совсем рядом с тройкой идут «Локомотив» и «Чертаново», а вот серебряных призеров ЮФЛ-2 прошлого сезона из ЦСКА пока лихорадит. Они начали турнир с четырех поражений подряд и до сих пор пытаются выправить ситуацию. Кажется парадоксальным, что, идя девятыми, армейцы имеют вторую результативность в лиге и разницу мячей +17, но на самом деле эти цифры обманчивы. Их ЦСКА набил в последних двух турах, покуражившись над аутсайдерами — сначала со счетом 9:0 была обыграна команда ФШМ, затем восемь безответных мячей красно-синие отгрузили «Уралу». Шесть голов в этих встречах забил форвард Артем Сериков, с 11 точными ударами возглавляющий гонку бомбардиров.

Игроки «Спартака», который выступает в ЮФЛ-2. Фото ЮФЛ

Мощный «Спартак»

А вот в ЮФЛ-2 продолжается выяснение отношений между трио, в прошлом году забравшим медали в более младшем возрасте. «Спартак», «Краснодар» и «Зенит» в 2023-м почти в таком же порядке расположились на пьедестале, как сейчас стоят в турнирной таблице, только москвичи пока опережают краснодарцев. Спартаковцы в 11 турах недосчитались очков лишь однажды — в середине апреля с командой Алексея Мелешина сумели сыграть вничью (1:1) ребята из СШОР «Зенит». При этом с основными конкурентами «Спартак» еще не играл — встреча с «Краснодаром» намечена на первый тур после возобновления первенства.

А вот «Краснодар» с «Зенитом» уже успели сойтись с глазу на глаз, и эта игра закончилась достаточно неожиданно, а именно разгромом петербуржцев со счетом 6:0. В первом тайме дублем отметился Олег Семизаров, а во втором хет-трик оформил лидер атак «быков» Эльдар Гусейнов. Но при этом краснодарцы позже умудрились проиграть СШОР «Зенит» со счетом 2:5, трижды пропустив в последние 12 минут встречи. И сейчас они отстают от «Спартака» на три очка.

Третьим идет «Зенит», являющийся в текущем сезоне главным поставщиком ярких моментов для видеонарезок и настоящего шок-контента для соцсетей. В 11 матчах с участием петербуржцев забито в общей сложности 75 голов — почти по семь за игру. В числе прочего зенитовцы успели дважды забить двузначное количество мячей за тур, разгромив «Мастер-Сатурн» (10:2) и «Чайку» (13:0). Их нападающий Вадим Шилов с 15 голами пока лучший среди бомбардиров. Но кроме поражения от «Краснодара» сине-бело-голубые также успели уступить команде «Строгино» (2:3) и идут третьими.

Совсем неподалеку располагаются «Динамо», «Алмаз-Антей» и СШОР «Зенит», которые тоже рассчитывают ввязаться в борьбу за награды. При этом в турнире есть и две команды, которые до сих пор не открыли счет победам. Это замыкающий таблицу ФШМ и «Чайка», в активе которых пока только по две ничьих в 11 турах.

Футболисты «Чертаново» из ЮФЛ-3. Фото ФК «Чертаново»

Дерби спальных районов

В ЮФЛ-3 борьба за титул тоже ожидается жаркой. Сейчас здесь на первом месте «Краснодар», который пока потерял только четыре очка из 33 возможных. И все — в Москве. В конце марта краснодарцы разошлись миром с «Родиной» (3:3), хотя за восемь минут до конца уступали два мяча. Спас гостей уже в добавленное время один из их лидеров Даниил Рыбаков. Впрочем, полтора месяца спустя «быки» все-таки проиграли в столице, сенсационно уступив аутсайдерам из ФШМ со счетом 0:2.

И на пятки южанам наступают сразу две московские академии — «Чертаново» и «Строгино». Их очные встречи с «быками» еще впереди, а вот между собой парни уже сыграли — как раз перед паузой. И это «дерби спальных районов» закончилось в пользу чертановцев (1:0). Стоит отметить, что им удалось сдержать атакующий дуэт соперников Лев Попов — Ренат Мудрак. А ведь эти ребята, забив по восемь мячей, делят лидерство в споре снайперов, а Мудрак еще и лучший среди ассистентов.

«Чертаново» и «Строгино» сейчас закономерно опережают группу академий топ-клубов: «Динамо», «Спартак», «Локомотив», «Зенит». В предпоследнем перед перерывом туре состоялся огненный матч между «Строгино» и «Спартаком». В нем красно-белые проигрывали 0:2 и 2:3, а потом сумели даже повести со счетом 4:3. Но Попов с передачи Мудрака выровнял положение, а за 15 минут до конца Сергей Богатиков забил в ворота «Спартака» и пятый мяч. В концовке события накалились настолько, что два члена штаба спартаковцев удостоились красных карточек.

Конечно, во всех лигах главные события еще впереди. Мы ждем середины июня, когда после паузы юные игроки снова выйдут на поле — болельщиков ждет еще немало отличного футбола, ведь позади только треть турнирного пути.