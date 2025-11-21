Драматическая развязка в Молодежной лиге.

Новый формат

Сезон-2025 стал первым, когда Молодежную футбольную лигу разделили на два дивизиона — А и Б. В каждом выступали по 16 команд, проводивших двухкруговой турнир. В высшем дивизионе появилась борьба за выживание: команды, занявшие 15-е и 16-е места, напрямую вылетели в МФЛ-Б, а 13-я и 14-я строчки сыграют стыковые матчи за право остаться в элите.

Золото Петербурга

Чемпион определился за тур до финиша. 7 ноября «Зенит» в Казани обыграл «Рубин» — 3:2, набрал 67 очков и стал недосягаем для конкурентов. Это первое золото клуба в молодежном первенстве с 2009 года.

До этого петербуржцам не везло — три сезона подряд становились вторыми. В январе 2025 года команду возглавил Александр Селенков, и под его руководством все получилось. Команда выдала 10-матчевую победную серию на старте сезона, разгромила по пути «Краснодар» — 5:0, а также разрушила надежды «Динамо» на медали — 9:1.

Затем последовал спад: два поражения подряд в августе — от «Спартака» и «Краснодара», а через тур — от «Ростова». Отставание от лидировавших тогда «быков» составляло шесть очков, однако «Зенит» все же перехватил первое место и уверенно довел сезон до титула.

Серебро ЦСКА и бронза «Краснодара»

Развязка сезона получилась драматичной. В последнем туре «Краснодар» и ЦСКА разыгрывали между собой серебряные и бронзовые медали.

Армейцы открыли счет в первом тайме усилиями Владимира Джанашии, а в концовке заработали пенальти, который реализовал защитник Кирилл Данилов. Уверенная победа в гостях — 2:0. ЦСКА набрал 66 очков и стал серебряным призером, «Краснодар» лишь замкнул тройку — 64.

По итогам сезона «Ахмат» и «Балтика» покинут МФЛ-А, а «Крылья Советов» и «Сочи» сыграют в стыках с «Родиной» и махачкалинским «Динамо». Элитный дивизион пополнят победитель Дивизиона Б «Алмаз-Антей» и «Чертаново».

Кто отличился

Лучшим бомбардиром стал 18-летний форвард «Краснодара» Казбек Мукаилов — 19 мячей в 24 играх. В тройку лучших снайперов МФЛ вошли и два игрока «Зенита» — Вадим Шилов (17) и Андрей Касаджиков (16).

В «Краснодаре» растут отличные ассистенты — сразу три футболиста клуба вошли в число лидеров по голевым передачам: Артем Сидоренко (17 ассистов), Алекси Гвенетадзе (12) и Казбек Мукаилов (10).

Лучшая оборона сезона — у «Локомотива»: голкипер Богдан Шейко пропустил лишь 14 мячей в 29 встречах. Всего за сезон команда вынимала мяч из сетки 17 раз. Второе место по этому показателю разделили «Зенит» и «Ростов» — по 29 пропущенных.

Травма молодого таланта «Зенита»

Не обошлось без неприятных новостей. 17-летний нападающий «Зенита» Вадим Шилов, которого «СЭ» недавно назвал главным талантом России, получил серьезную травму — повреждение передней крестообразной связки колена. Об этом стало известно 21 ноября.

В 19 матчах МФЛ вингер забил 17 мячей и помог команде выиграть МФЛ. Прогресс новичка заметили: он уже дебютировал за основной состав в РПЛ и Кубке России, где забил свои первые голы — «Рубину» и «Оренбургу». Теперь его карьера временно приостановлена. О сроках восстановления клуб пока не сообщает.