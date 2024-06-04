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Сегодня, 13:00

«Я ему сразу сказал: «Алексей, ты сумасшедший!» Рекорд Смертина, турнир мам и матч ЮФЛ против легенд — как прошел Всероссийский день футбола

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Алексей Смертин.
Фото РФС
Участницы турнира мам.
Фото РФС
Матч детей на Всероссийском дне футбола.
Фото РФС
Алексей Смертин во время ультрамарафона.
Фото РФС
Алексей Смертин.
Фото РФС
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Дань игре отдали в 13 городах страны.

1 июня в России отметили День защиты детей. Большой праздник состоялся в московских «Лужниках», но это было далеко не единственное мероприятие на территории спорткомплекса. 1 и 2 числа по соседству прошел Всероссийский день футбола, который привлек огромное количество участников и зрителей. Причем Москва стала одним из 13 городов, принявших фестиваль: любители футбола также собрались в Волгограде, Казани, Саранске, Омске, Калининграде, Хабаровске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Красноярске, Самаре, Краснодаре и Санкт-Петербурге.

 
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Столичная погода стремилась внести коррективы в проведение праздника — агрессивное солнце вынуждало искать укрытие, а обжигающий ветер истощал запасы энергии. Но непростые условия не стали помехой для тех, кто сердцем и телом верен игре. Одним из главных событий фестиваля был уникальный 26-часовой марафон имени Алексея Смертина. Чемпион Англии и бывший капитан сборной России, ныне занимающий пост руководителя проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС, больше суток провел на поле под открытым небом. Каждые два часа ему был разрешен 8-минутный перерыв, чтобы попить воды, съесть что-то углеводное и размять мышцы.

Алексей Смертин.
Фото РФС

Вошедшее в Книгу рекордов России достижение со Смертиным разделили звезды футбола и спорта — на различных отрезках в игру вступали Пименов, Билялетдинов, Глушаков, Семшов, Алдонин, Борзаковский и другие. Также участниками ультрамарафона стали дети из проекта РФС «Футбол в школе», девочки, которые пришли на фестиваль «Мы в игре. Лето», футболисты с ОВЗ — участники «Стальной воли», болельщики команд-финалистов ФОНБЕТ Кубка России по футболу, студенты и другие желающие.

«Удивляюсь его энергии и жизненной силе, которая постоянно подталкивает его к таким безумным вещам, — поделился мнением о рекорде Смертина один из лучших бомбардиров в истории России Дмитрий Сычев. — Я на такое точно не сподобился бы. Я ему сразу сказал: «Алексей, ты сумасшедший!» По-хорошему. Еще когда он про марафоны свои рассказывает, это вообще. Откуда у человека силы? Поэтому для меня он — пример для подражания и человек, на которого я равняюсь по многим параметрам».

Алексей Смертин во время ультрамарафона.
Фото РФС

На вопрос о том, готов ли в следующем году побить достижение Смертина, Сычев отшутился: «Нет, оставим все рекорды Алексею Геннадьевичу. Мы будем тихонечко с детьми работать и в профессиональном футболе».

Опытом и игровыми навыками с подрастающим поколением Сычев и остальные легенды футбола в этот день поделились по полной. Помимо участия в ультрамарафоне и матче против звезд ЮФЛ, некоторые из них сыграли с совсем юными спортсменами в рамках программы «Футбол в школе». А затем стали героями фотосессии со всеми командами-участницами.

Матч детей на Всероссийском дне футбола.
Фото РФС

«Это очень важно, особенно для детей, которых нужно мотивировать и которым нужно давать советы, — считает Сычев. — Из них в будущем получится смена нашей сборной и вообще футболисты высокого класса. Поэтому нужно делиться с ними своими профессиональными навыками, тем более в начале их становления. Чем больше ребят и девчонок будут заниматься футболом, тем у нас будет здоровее нация и тем больше качественных футболистов вырастет».

Всего за прошедшие два дня в рамках праздника состоялось более сотни матчей в различных дисциплинах: турниры болельщиков (в том числе «Балтика» — «Зенит»), студентов, ветеранов и мам. В игру вступали мальчики и девочки разных возрастов, большинство которых поразили зрелыми футбольными навыками.

Участницы турнира мам.
Фото РФС

"Мы видим, что интерес девочек к футболу сильно вырос. Безусловно, в этом большая заслуга проекта «Футбол в школе». Когда девочкам регулярно предлагают во время уроков физкультуры познакомиться с футболом, впервые попробовать свои силы в игре, многие заинтересовываются, — заявила руководитель департамента женского футбола Мария Сучкова. — Что касается спортивных школ, мы ведем работу и с региональными властями, и с региональными федерациями футбола, и непосредственно с самими футбольными школами, чтобы они открывали группы для девочек. Чтобы они вовлекали больше тренеров-женщин. Мы также обеспечиваем девочкам возможность принимать участие в соревнованиях, в том числе, в рамках ЮФЛ, а это большой драйвер для школ, чтобы заводить новые группы девочек в разных возрастах».

Всероссийский день футбола доказал, насколько этот вид спорта важен и интересен огромному количеству людей в различных уголках России. Их первые победы уже одержаны, но самые главные, надеемся, еще впереди!

Футбол
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