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Сегодня, 19:00

Победитель — «Чертаново», но выиграли все. Первый сезон ЮФЛ-девочки завершен

Антон Бабошин
Корреспондент
Завершился первый сезон ЮФЛ-девочки.
Фото Михаил Солунин / РФС
«Чертаново» выиграло турнир ЮФЛ-девочки.
Фото Михаил Солунин / РФС
Руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова.
Мария Сучкова.
Фото Михаил Солунин / РФС
Матч между «Чертаново» и «Краснодар».
Фото Михаил Солунин / РФС
Матч между «Динамо» и «Звезда».
Фото Михаил Солунин / РФС
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Финальной стадией дебютного сезона ЮФЛ-девочки до 14 лет стал яркий фестиваль, прошедший в Нижегородской области.

Почти две сотни юных футболисток, интересные матчи, познавательная программа за пределами поля — все это фестиваль ЮФЛ-девочки, закрывший первый розыгрыш нового дивизиона в структуре Юношеской футбольной лиги. На протяжении почти четырех месяцев команды со всей России боролись за шанс попасть в дюжину финалистов.

— Назвала бы этот сезон успешным, — сказала «СЭ» руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова. — Это уже не первый турнир в рамках ЮФЛ, который мы проводим, поэтому с точки зрения организации накоплен некоторый опыт. Если говорить именно о развитии женского футбола и подготовке резерва, то главное достижение в этом плане — впервые на турнире задействовано такое большое количество команд и достигнут такой географический охват.

Руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова.
Мария Сучкова.
Фото Михаил Солунин / РФС

Четыре десятка команд

Для того, чтобы принять участие в турнире, команды прошли отбор по ряду критериев.

— Предпочтение было отдано школам, имеющим вертикаль подготовки девочек и показавшим хорошие спортивные результаты в соревнованиях 2021 и 2022 годов, — объяснил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. — А также клубам, имеющим команду в дивизионе ЮФЛ-девушки до 16 лет. Мы рассчитываем, что новое соревнование будет стимулировать появление игроков младшего возраста и обеспечит непрерывную подготовку футболисток в структуре клубов.

Более шестисот футболисток в возрасте 12-13 лет смогли на протяжении всего сезона получать регулярную игровую практику. По словам Сучковой, дивизион ЮФЛ-девочки призван стать базовой ступенью турниров для женских команд в вертикали, выстраиваемой РФС. Дальше идет дивизион ЮФЛ-девушки (игроки не старше 16 лет), а на будущий сезон планируется и турнир для игроков не старше 18 лет. На вершине этой вертикали стоит первенство молодежных команд.

В результате отбора участниками первого сезона ЮФЛ-девочки стали 40 команд. Их поделили на пять зон по географическому признаку — «Северо-Запад», «Юг», «Центр», «Восток», «Приволжье». В рамках мини-турниров, проходивших на протяжении всего лета, каждая команда провела по 14 матчей. В финальную стадию попадали по две лучшие команды зоны, а также два коллектива из числа занявших третьи места.

— Турнирная формула обусловлена прежде всего возрастом игроков, — говорит Сучкова. — Девочкам в 12-13 лет сложнее играть в формате «каждый с каждым» с разъездами. А принятый формат дает возможность командам и организовать тренировочный процесс и получить игровую практику.

Матч между «Чертаново» и «Краснодар».
Фото Михаил Солунин / РФС

Голы и эксперименты

Но не одной географией этот турнир выделяется в системе ЮФЛ. По регламенту, у девочек принят ряд экспериментальных правил — от привычного отличается даже формат начисления очков. Помимо общепринятых трех очков за победу и одного за ничью, в ЮФЛ-девочки можно получить по 0,5 балла за каждый гол. Таким образом, в случае победы можно было получить и шесть, и даже восемь очков. А проиграв, но поразив чужие ворота, избежать «баранки». Кроме того, тренеров обязали задействовать максимальное число игроков и дать каждой девочке игровое время.

— Начиная эти эксперименты, мы хотели, чтобы помимо решения турнирных задач, стоящих перед тренерами, у каждого игрока была возможность прогрессировать и проявлять себя на поле, — подчеркивает Сучкова. — А также развивать креативность и смелость. Отсюда и поощрения за забитые мячи, стимулирующие команды играть в атакующий футбол, и требование давать примерно равное время всем футболисткам в заявке. По одному году такие вещи оценивать сложно, поэтому в будущем мы обязательно продолжим такую практику. В том числе и работу с тренерами, которым мы разъясняем свою идеологию. Но пока, на мой взгляд, все это было не зря.

Результаты на самом деле есть. Например, в финальную часть соревнований попадали 12 самых результативных команд. И были случаи, когда двух конкурентов в таблице разделяли 0,5 очка, то есть тот самый лишний забитый мяч — благодаря ему «Звезда-2005» в зоне «Приволжье» стала второй и поехала на финальный фестиваль.

Матч между «Динамо» и «Звезда».
Фото Михаил Солунин / РФС

Праздник футбола

Он проходил в течение 10 дней на базе «Море спорта» в Городце Нижегородской области и собрал девочек из Москвы, Петербурга, Краснодарского края, Бурятии, Подмосковья, Алтая и Пермского края. Сначала состоялся первый групповой этап, разбивший участниц на четверки. А затем второй, расставивший всех по местам. В топ-4 попали «Краснодар», «Чертаново», УОР №5 «Мастер-Сатурн» из Егорьевска и петербургская СШОР «Лидер». Золото досталось «Чертаново», прошедшим сезон без поражений. Второе место заняла команда из Подмосковья, третье — петербурженки.

— Очень рада, — сказала полузащитница «Чертаново» София Широкова, признанная лучшим игроком сезона. — В первую очередь хочу поблагодарить нашу команду и весь тренерский штаб за проделанный путь — без их помощи мне бы не удалось получить эту награду. Считаю, мы очень хорошо проявили себя на протяжении всего турнира, пропустили только три мяча. Как итог — достойная победа. Цели на будущее? Как и всегда — усердно работать на тренировках, чтобы продолжать побеждать.

Но не только матчами были примечательны эти полторы недели. Они также вместили в себя различные мероприятия, включая тренерские семинары и мастер-классы для девочек.

— Перед финальным фестивалем мы хотели, чтобы девочки приехали не просто на соревнования, но и интересно провели время с учетом их возраста, — говорит Сучкова. — Мы также хотели показать, что в футболе есть разные пути развития. Поэтому родилась идея познакомить девчонок с различными футбольными профессиями. Поэтому мы придумали однодневный фестиваль, во время которого, журналисты, блогеры, тренеры и арбитры рассказали игрокам о своей работе и провели мастер-классы. В завершении фестиваля девочки под руководством своих наставников организовали мини-турнир и пресс-конференцию, где выступили в роли игроков, журналистов, тренеров, судей, комментаторов и других организаторов матча.

«Чертаново» выиграло турнир ЮФЛ-девочки.
Фото Михаил Солунин / РФС

Словом, получилось интересно и на поле, и за его пределами. Теперь игроков ждет переход на новый уровень. А дивизион ЮФЛ-девочки — следующий сезон. Который будет еще более масштабным.

Футбол
ЮФЛ
РФС
ФК Чертаново
Максим Митрофанов
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