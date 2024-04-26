От Центра до Дальнего Востока. Больше 200 команд в межрегиональных ЮФЛ

Новый сезон в межрегиональных дивизионах ЮФЛ набирает обороты.

Шестой в истории Юношеской футбольной лиги сезон почти полностью вступил в свои права. Вслед за федеральными дивизионами, где с начала марта уже сыграно немало интересных матчей, постепенно подключаются и представители регионов.

Напомним, что в межсезонье в составе всех лиг произошли изменения — как качественные, так и количественные. Как и анонсировали в РФС прошлой осенью, теперь во всех регионах, кроме Дальнего Востока, первенства разыгрываются в трех возрастах — это 73 школы и академий со всей страны. В новом сезоне, если считать все возрастные группы, выступят 209 команд.

Фото ЮФЛ

Ключ на старт

Первыми из межрегиональных лиг старт приняли в самой масштабной по количеству участников ЮФЛ Центр — три возраста по 16 команд в каждом. С начала апреля уже состоялось по четыре тура, причем без сюрпризов не обошлось. Например, в ЮФЛ-1 Центр прошлогодние победители в своем возрасте и участники межрегионального турнира в Сочи из белгородской СШОР №1 уже успели неожиданно уступить со счетом 0:4 курскому «Авангарду». Пока они вторые, а лидирует ярославский «Шинник», в прошлом году финишировавший третьим, у волжан три победы и ничья. Есть и другие команды, которые в минувшем первенстве ходили в лидерах, а сейчас стартовали неудачно — воронежский «Факел» пока одержал только одну победу, брянское «Динамо» и вовсе не набрало очков. Зато держат марку СШОР из Твери и подмосковный «Витязь».

Уже на старте ЮФЛ-2 Центр встретились «Динамо-Воронежская область» и СШОР «Химки», в 2023-м разыгравшие титул в более младшем возрасте. И теперь красно-черным удалось взять реванш со счетом 2:0. При этом воронежцы во втором туре еще и пропустили четыре безответных мяча от «Витязя». Пока две подмосковных команды лидируют со стопроцентным показателем, а «Динамо» идет в середине таблицы. Хотя, понятное дело, вся борьба еще впереди, первенство закончится только в середине октября.

В ЮФЛ-3 Центр за четыре тура максимальное количество очков набрали сразу четыре команды. Это те же СШОР «Химки», а также СШ «Калуга», ивановский «Текстильщик» и тамбовская «Академия футбола». Очень интересно, сколько еще им удастся поддерживать заданный темп, тем более что волей календаря очные встречи между этими командами запланированы только на вторую половину стартового круга.

Доминировавшая в ЮФЛ Юг на протяжении двух сезонов песчанокопская «Чайка», как известно, ушла на повышение. Выиграв напоследок еще и турнир победителей межрегиональных ЮФЛ, она теперь выступает в федеральных лигах. Поэтому у участников ЮФЛ-1 Юг появилась возможность выйти из тени победителей, которым не суждено защитить титул. Но интересно, что на первых ролях пока не призеры прошлогоднего турнира из академии «Сочи» и каспийского «Динамо-Дагестан». Таблицу возглавляет «Академия футбола Краснодарского края» одержала три победы в трех матчах, в том числе над грозненской «Академией Рамзан» со счетом 10:0. Следом идут «Спартак-Нальчик» и волгоградская СШ имени Слуцкого.

Лидирует «Академия футбола КК» и в ЮФЛ-2 Юг, хотя здесь это не должно удивлять — краснодарские ребята в 2023-м выиграли и титул «королей Юга», и турнир победителей межрегиональных ЮФЛ. И в новый сезон они ворвались стремительно — три победы с общим счетом 17:3. И это несмотря на потери в составе, ведь после удачного прошлогоднего выступления ряд лидеров краснодарских «академиков» ушли в федеральную ЮФЛ. Конкуренцию «Академии футбола КК» намерено вновь составить ставропольское «Динамо-СУОР», которое пока тоже идет без потерь, недалеко и «Спартак-Нальчик».

Что касается ЮФЛ-3 Юг, в которой соревнования проводятся впервые, то здесь лидер другой. Три победы, 11 забитых голов и ни одного пропущенного — таков текущий результат астраханского «Волгаря». Заявкой на общий успех это считать еще рано, но старт очень впечатляющий. Следом идут «Динамо-Дагестан» и «Академия Сочи».

Фото ЮФЛ

В ожидании интриги

В остальных четырех межрегиональных ЮФЛ идут последние предстартовые приготовления. Уже в ближайшие выходные начнут играть в ЮФЛ Приволжье и ЮФЛ Сибирь — в первой матчи продлятся до середины октября, во второй — до конца сентября.

ЮФЛ Приволжье претерпела наиболее радикальное сокращение — до 12 команд, при этом академия екатеринбургского «Урала» отправилась выступать в федеральные дивизионы ЮФЛ. Поэтому главным фаворитом приволжских лиг можно считать представителей «Пари НН». Нижегородцы, например, и в прошлом сезоне ЮФЛ-2 Приволжье на одно очко опередили «Урал». А потом пошумели и в турнире победителей межрегиональных лиг, где до последнего тура бились за титул, став третьими после «Чайки» и «Алмаз-Антея». Конкуренцию «Пари НН» в ЮФЛ-1 Приволжье попробуют составить самарские «Крылья Советов», не стоит сбрасывать со счетов и «Челябинск-ОСШ», и саранскую «Мордовию», и «Уфу», и «Зенит-Ижевск».

Еще более напряженная борьба ожидается в ЮФЛ-2 Приволжье, ведь выигравшие в прошлом году турнир среди игроков 2008 года рождения «Урал» не будет защищать титул. Круг претендентов примерно тот же, что и возрастом выше — призеры-2023 «Мордовия» и «Крылья Советов», примкнувшие к ним «Пари НН» и «Зенит-Ижевск». Ребята же 2009 года дебютируют в ЮФЛ-3 Приволжье. Можно предположить, что главными фаворитами здесь будут «Крылья Советов», нижнекамский «Нефтехимик» и «Пари НН».

В сибирской межрегиональной ЮФЛ в нынешнем сезоне собраны 10 команд, среди которых есть и дебютант — иркутский «Байкал». Предыдущий сезон среди команд из игроков 2007 года рождения закончился триумфом красноярского «Енисея», хотя удачно выступить на турнире победителей межрегиональных лиг команде не удалось. Теперь нужно отстаивать титул уже в ЮФЛ-1 Сибирь. Конкурентами будут «Новосибирск», «Тюмень» и «Динамо-Алтайский край».

Именно представители Алтая, кстати, выиграли прошлогоднее первенство возрастом младше, и тоже ездили на турнир победителей в Сочи. Там игроки «Динамо-Алтайский край» забрались на второе место и произвели впечатление. Поэтому именно они главные фавориты перед стартом ЮФЛ-2 Сибирь. Соперниками их будут «Тюмень», «Енисей», «Новосибирск» и новокузнецкий «Металлург». Среди тех, кто начнет выступления в ЮФЛ-3 Сибирь, можно выделить, пожалуй, «Тюмень» и омский «Иртыш».

Наконец, 10 мая начнут выявлять сильнейших в ЮФЛ Северо-Запад и ЮФЛ Дальний Восток. Напомним, что эти межрегиональные лиги, в отличие от остальных, будут проводить уже четвертый сезон. На Северо-Западе, где выступят 11 команд, турнир продлится до 12 октября, на Дальнем Востоке 10 команд будут играть до 5 октября в двух возрастных группах.

ЮФЛ Северо-Запад осталась без ушедшего на федеральный уровень петербургского «Алмаз-Антея», представители которого дважды подряд брали титулы сразу в двух возрастных группах. Так что пора искать нового гегемона. В ЮФЛ-1 Северо-Запад на эту роль готов претендовать «Ленинградец», ставший в прошлом году серебряным призером в своем возрасте с большим отрывом. Хотя с этим не согласны и новгородский «Электрон», и калининградская СШ-5, и «Псков», и «Динамо-Вологда».

В ЮФЛ-2 Северо-Запад в качестве обладателя титула среди команд из игроков 2008 года рождения вступит калининградская «Балтика». Ребятам в прошлом сезоне удалось обойти «Алмаз-Антей», а затем на турнире победителей межрегиональных ЮФЛ стать четвертыми. Вызов им бросят «Псков», «Ленинградец» и земляки из СШ-5. Не менее острая борьба ожидается и в ЮФЛ-3 Северо-Запад. Там в числе соискателей призовых мест — «Ленинградец», петрозаводская СШ-7 и СШОР «Экспресс» из Великих Лук.

Дальневосточная межрегиональная ЮФЛ, несмотря на все обстоятельства, сохранила в составе 10 команд. В том числе и выигравший в прошлом году два титула «СКА-Хабаровск». На турнире победителей межрегиональных ЮФЛ армейцы единственные были представлены сразу двумя командами. Поэтому понятно, что их главной задачей на сезон будет новый дубль. Среди конкурентов — владивостокские КСШОР и «Динамо-Приморский край», «Благовещенск», уссурийский «Локомотив» и «Саха» из Якутска.