«Зенит», ЦСКА, «Динамо», «Краснодар. Кто выиграет главные трофеи в юношеском футболе?

Федеральные дивизионы ЮФЛ выходят на финишную прямую, региональные лиги, которых стало еще больше, начинают новый сезон .

Весной для футбольного болельщика настоящее раздолье — так много событий, что уследить за всеми почти невозможно. Игры сборных, решающие матчи в чемпионате России, битвы за титулы разного калибра в Европе. Найдется, за кого переживать, футбол на любой вкус и цвет.

Видное место в этом ряду для российских поклонников игры занимает и Юношеская футбольная лига. За последние годы она успела завоевать свою аудиторию — благо матчи транслируют и по спутниковому ТВ, и через интернет. Немало выпускников ЮФЛ уже играют и в премьер-лиге. Следите за играми — возможно, вы видите будущих звезд. Давайте посмотрим, как обстоят дела в разных дивизионах лиги.

Весна расставит по местам

Во флагманском федеральном дивизионе ЮФЛ-1, где собраны игроки не старше 19 лет, после возобновления сезона сыграно пять туров. Есть и неожиданные результаты. Например, лидерство «Зенита» уже не выглядит таким безоговорочным. Петербуржцы начали весну с домашнего поражения от принципиальных соперников из «Спартака». Проигрывая 0:2, «Зенит» отыгрался всего за 12 минут второго тайма. Но на 89-й минуте Антон Рощин принес красно-белым победу. А вскоре зенитовская молодежь и вовсе на своем поле пропустила пять мячей от «Ростова» — 1:5.

Футболисты «Зенита». ЮФЛ

Идущий вторым «Локомотив» в первом матче после рестарта уступил, опять же дома, аутсайдерам из СШОР «Зенит» со счетом 0:2. Но в прошлые выходные железнодорожники сумели обыграть уже главный «Зенит» лиги на его поле. В примерно равной игре гости забили по мячу в каждом из таймов и сократили отставание от петербуржцев до четырех очков.

«Спартак» и «Ростов» весной выглядят здорово, но до первого места им все равно далековато. Тогда как еще два претендента на высокие места, «Рубин» и ЦСКА, посыпались — казанцы выдали серию из трех поражений, москвичи из четырех. Из других команд стоит отметить «Мастер-Сатурн» — подмосковная академия штампует сверхрезультативные матчи. 5:5 со «Строгино», 6:2 с «Динамо», 4:4 с «Акроном — Академией Коноплева». Ничего удивительного, что лидер атак «Сатурна» Антон Шамонин с 16 голами возглавляет гонку бомбардиров и оформил уже два хет-трика за сезон.

Таблица ЮФЛ-1

В ЮФЛ-2, напротив, лидеры в порядке. Возглавляющий таблицу ЦСКА набрал в первых весенних играх 13 очков из 15 возможных, правда, и в оппонентах у него были в основном обитатели «подвала». Единственную осечку при этом армейцы допустили в матче против идущей последней ФШМ. Лидер пропустил за пять минут до конца и не успел забить сам — 1:1. А вот первый матч с прямым конкурентом закончился для ЦСКА поражением от «Спартака». Лучший бомбардир лиги Александр Вакулич вывел красно-синих вперед, но спартаковцы сумели дважды огорчить лидера. Теперь отрыв ЦСКА от преследователей сократился — три очка от «Спартака» и четыре от «Зенита».

Эти два коллектива, кстати, открывали весну очной встречей, которая завершилась уверенной победой «Зенита» со счетом 3:0. После этого обозленные красно-белые выдали серию из пяти выигрышей с общим счетом 21:7, в которую вошел и разгром, учиненный академии «Строгино» — 9:1. Тогда как «Зенит» успел уже в апреле подарить очки «Ростову», уступив дома со счетом 2:4. Здесь вся борьба еще впереди. Еще стоит отметить, что два аутсайдера, СШОР «Зенит» и «Акрон — Академия Коноплева», обновили рекорд результативности дивизиона. Матч в Петербурге завершился победой хозяев со счетом 8:3.

Момент матча ЮФЛ-2 ФШМ — ЦСКА. ЮФЛ

Таблица ЮФЛ-2

Очень жарко и в ЮФЛ-3, где лидирующее «Динамо» от идущего пятым ЦСКА отделяет всего пять очков. Динамовцы провели серию встреч с командами, замыкающими таблицу. И оступились только раз — в домашней игре со СШОР «Зенит» москвичи превзошли соперника по ударам в створ 7:1, но единственная попытка гостей оказалась результативной, и они увезли в Петербург победу со счетом 1:0. А в центральном матче апреля бело-голубые проиграли «Краснодару» — 1:2, хотя открыли счет уже на второй минуте встречи. Теперь у команд равное количество очков, по 48.

Между прочим, «Краснодар» начал весну неудачно — одно очко в двух матчах. Южане проиграли прямым конкурентам из «Чертаново» со счетом 1:3 и сделали ничью с соседями из «Ростова» — 2:2. Но после этого выдали уже четыре победы подряд. Во встрече с ЦСКА на выезде краснодарцы не владели преимуществом, но лучше воспользовались своими шансами и победили — 1:0 благодаря голу Александра Бекетова в самом начале второго тайма. Эта победа позволила «Краснодару» обойти армейцев и вернуться на второе место.

ЦСКА же вслед за южанами проиграл другому конкуренту, «Спартаку», со счетом 0:1. И пропустил вперед и красно-белых, и «Чертаново». Команда с юга Москвы выиграла весной пять матчей из шести, но провалилась во встрече с «Зенитом», пропустив семь раз. При этом форвард чертановцев Александр Помалюк забил весной уже 8 мячей и лидирует среди снайперов со средним результатом больше гола за игру.

Таблица ЮФЛ-3

Не забываем и про молодежную лигу — в МФЛ весной стартовал второй этап. Команды осенью были разбиты на две группы и провели двухкруговой турнир. После этого по пять лучших и худших из каждой десятки вновь образовали две группы, в зачет которых пошли игры с конкурентами на предыдущей стадии. Таким образом, каждой команде весной нужно провести по 10 матчей. И среди сильнейших пока нет равных «Краснодару». Южане на первом этапе в группе В были только третьими после «Ростова» и «Локомотива», но весной одержали уже шесть побед подряд, в том числе и над всеми лидерами группы А — дважды обыграли «Зенит», по разу «Спартак» и ЦСКА.

В первой встрече с петербуржцами «Краснодар» пропустил быстрый гол, но в начале второго тайма уже вел — 2:1. И даже оставшись вдесятером после удаления Александра Кокшарова, хозяева сумели отличиться в третий раз. Эта победа вывела краснодарцев в лидеры. А Кокшаров исправился, забив победный гол во второй встрече с «Зенитом». Среди тех, кто пока разочаровывает болельщиков, стоит назвать «Спартак». Красно-белые удачно прошли первый этап, но весной в шести турах выиграли только два раза.

Таблица МФЛ

Новый шаг

Теперь о тех, кто только начинает новый сезон. В нем мы увидим уже 13 дивизионов — по два возраста в каждом пяти из шести межрегиональных объединений и три на Северо-Западе. Уже начали борьбу представители «Юга», «Центра» и «Приволжья». В южных лигах сыграют 14 команд из 10 регионов. Матч открытия сезона прошел на стадионе «Фишт», принимавшем матчи чемпионата мира-2018, в День космонавтики.

На арене можно было увидеть бывших игроков сборной России Дмитрия Хохлова и Дмитрия Кириченко, которые провели автограф-сессию. Игроков и болельщиков по видеосвязи приветствовали из Центра подготовки космонавтов, а между матчами команд 2007 и 2008 годов рождения в честь полета Юрия Гагарина более 100 юных футболистов выполнили символический пас длиной 1961 метр. Обе встречи между академией «Сочи» и ставропольским «Динамо-СУОР» завершились ничьими — 1:1 и 2:2. Зато рекорд был установлен в Волгограде, где команда Школы Леонида Слуцкого в присутствии основателя академии забила 11 безответных мячей «Ангушту».

Четырьмя днями позже стартовал второй сезон ЮФЛ Центр, где собраны 18 команд из 16 регионов страны. Церемония открытия прошла в Туле — там местный «Арсенал» принимал «Динамо» из Костромы. И здесь не обошлось без знаменитостей, болельщики могли сфотографироваться и получить автограф у бывшего защитника национальной сборной Дмитрия Сенникова. А юные тульские футболисты не стали огорчать болельщиков и уверенно выиграли оба матча — команда игроков 2008 года рождения победила со счетом 6:0, а ребята на год старше забили три безответных мяча.

Дмитрий Сенников с болельщиком на матче ЮФЛ. ЮФЛ

В прошедшие выходные начали розыгрыш своего первенства команды ЮФЛ-Приволжье. Там заявлено 16 команд из 13 регионов. Открытие принял стадион «Солидарность Самара Арена», куда приехал знаменитый полузащитник Андрей Тихонов, немало поигравший и за местные «Крылья Советов». Болельщики выстроились в очередь за автографами и фото, а также приняли участие в турнире по мини-футболу и различных конкурсах. После этого команда «Крыльев» 2007 года рождения на своем поле в непростом матче обыграла сверстников из КАМАЗа со счетом 3:1, пропустив первой. А их более младшие одноклубники победили благодаря единственному голу защитника Алексея Беликова.

Что касается других регионов, то 1 мая будут сыграны первые матчи в ЮФЛ Cибирь, где в нынешнем году участвует 11 академий из девяти регионов страны. А в середине мая начнут играть первопроходцы региональных лиг — ЮФЛ Северо-Запад и ЮФЛ Дальний Восток.

Уже стартовал новый сезон и в ЮФЛ у девушек. Количество команд по сравнению с прошлым годом увеличилось с 28 до 32. Среди них пять новичков — московское «Торпедо», воронежский «Факел», краснодарская «Кубань», ярославский «Шинник» и ульяновская «Волга». На первом этапе участницы, разделенные на две группы по 16 команд, проведут серию мини-турниров, при этом каждая академия сыграет по 15 встреч — с каждой из своей группы. После этого 24 лучшие попадут в плей-офф, который начнется в сентябре.