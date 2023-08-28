Регионы — Москва — 7:0! Талантливые футболисты есть не только в столице

С юниорами из межрегиональных ЮФЛ не справился и «Спартак».

На днях в Москве завершился селекционный сбор юношеской сборной России для игроков не старше 16 лет, прошедший на базе академии московского «Спартака» в Сокольниках. На протяжении девяти дней 23 игрока из разных уголков страны тренировались под руководством Андрея Аксенова и его штаба и провели три контрольные встречи.

От обычных тренировочных лагерей нынешний отличался тем, что на него были вызваны игроки преимущественно из регионов. Многие из них попали на карандаш именно благодаря выступлениям в Юношеской футбольной лиге и впервые приехали в расположение сборной.

— Состав был сформирован из ребят, которые играют в региональных ЮФЛ и выделяются в своих командах, — объяснил Аксенов. — Некоторых из них мы уже приглашали — хотели посмотреть, в каком они сейчас состоянии, прибавили или нет по сравнению с предыдущими сборами. С другими игроками пришлось знакомиться по ходу, это тоже непросто, тем более что уже на второй день у нас был матч. Нужно было организовать команду, показать, как мы должны действовать в тех или иных игровых фазах. Но ребята быстро приняли наши требования, и все шло по восходящей.

Андрей Аксенов. Фото Михаил Шапаев / РФС

Целая страна

Действительно, ни одного игрока команд, представленных в федеральных дивизионах ЮФЛ, на селекционном сборе не оказалось. Тренерам хотелось посмотреть как ближайший резерв, так и тех, кто раньше до команды не доезжал. А любопытных ребят по стране действительно много.

Вот, например, Эмиль Майоров из академии «Уфы» — лучший бомбардир дебютного сезона ЮФЛ Приволжье, в нынешнем году идет в списке снайперов дивизиона вторым. Или один из сильнейших защитников ЮФЛ Приволжье Владислав Медвикус из «Нижнего Новгорода», у которого в футбол играет буквально вся семья. А Денис Никитцев из тамбовской «Академии футбола», выступающей в ЮФЛ Центр, в свои 16 лет уже дебютировал в основном составе местного «Спартака», выступающего во второй лиге, и провел два матча. И надеется, что главный тренер команды Сергей Рыжиков будет и дальше подпускать его к основе.

— Рыжиков очень эмоциональный тренер, но добрый и искренний, — отмечает Никитцев. — Времени на поле у меня пока мало, но я тренируюсь с командой, становлюсь сильнее и жду своего шанса. Могу ли напихать партнерам, которые намного старше? У нас дружный коллектив, особого пихача на поле нет, только рабочий подсказ.

Никитцев после завершения сбора отметил высокий уровень организации, но был немного грустным — недоволен собой. К последнему матчу он проиграл конкуренцию за место в основе и против хозяев базы из академии «Спартака» так и не сыграл. Зато вышел в старте на первую встречу на сборах против другой столичной академии, ФШМ.

Команду, выступающую в федеральной ЮФЛ, футболисты из регионов почти с листа разгромили со счетом 3:0. Дубль сделал Никита Массалыга из красноярского «Енисея», отличившийся в первой же атаке.

— Забил первым же касанием — решил взять инициативу на себя, пробил издали, — объяснил Массалыга, идущий в числе лучших бомбардиров ЮФЛ Сибирь. — Такие голы для меня скорее нетипичны.

Этот эпизод задал тон всей игре, которую сборная завершила с крупным счетом. Помимо Массалыги, голом отметился Роберт Гамалян из «Сочи». Следом команда Аксенова обыграла другого представителя столицы, «Родину». Единственный точный удар в матче на счету хавбека белгородской СШОР №1 Степана Переверзева.

Футболисты юношеской сборной России. Фото Михаил Шапаев / РФС

Гостеприимные хозяева

А самое сложное испытание ждало ребят в последний день сбора — встреча со «Спартаком», в составе которого немало представителей основы сборной U16. Встреча началась с обоюдных атак. В дебюте сборная даже открыла счет, но взятие ворот отменили из-за офсайда.

«Спартак» выглядел даже острее на протяжении примерно получаса, но блестяще проявил себя вратарь сборной и «Родины» Роман Тарасов. Он в итоге стал одним из лучших на поле по итогам всего матча. У гостей был активен на правом фланге Массалыга, пару хороших моментов имел еще один футболист «Родины» Сергей Павлов. А на 33-й минуте блеснул полузащитник «Урала» Степан Бондарев — один из самых интересных в этом составе. Он после быстрой атаки через центр приложился со средней дистанции, и мяч по замысловатой дуге полетел за шиворот вратарю «Спартака» — 1:0.

После этого красно-белые немного сникли и перед самым перерывом получили еще один гол после обреза на своей половине поля. Навес с правого фланга, и Павлов пробил головой с рикошетом от штанги.

Во втором тайме «Спартак» попытался прибрать инициативу к рукам и поддавить оппонентов. Но сборная ответила, несколько раз накрыв хозяев прессингом. В середине тайма убойный момент имел Массалыга, который после прорыва Майорова по центру не попал в открытый створ. Тут можно было вспомнить, что совсем скоро Никита сам станет игроком академии «Спартака». Но, по его словам, жалеть будущих партнеров он не собирался.

— Удар не получился, плюс сыграл свою роль мокрый газон, нога поехала, — говорил после игры нападающий. — С каждым бывает. В целом, считаю, сбор прошел отлично. У нас получилась очень сплоченная команда, поэтому ничего удивительного, что все три матча мы выиграли, при этом большую часть времени доминировали на поле. Что касается моего перехода — у меня был период в академии «Краснодара», потом я вернулся в Красноярск. Cейчас мы идем в ЮФЛ Сибирь на первом месте в дивизионе, два раза обыграли главных конкурентов из «Читы». И пришло время для нового вызова. Я еще проведу два тура за «Енисей», потом поеду в «Спартак». Кумиры в футболе? Неймар и Криштиану Роналду, стараюсь перенимать их лучшие качества. Теперь буду внимательно смотреть чемпионат Саудовской Аравии (смеется).

Массалыгу после этого момента отправили отдыхать. А чуть позже третий гол забил Тимур Шарапов, также вышедший на замену. Этот игрок — один из самых ярких в ЮФЛ Юг, лидер и лучший бомбардир волгоградской «Академии Слуцкого» и один из любимцев ее основателя. Шарапова уже пытались заманить в московский «Локомотив», но он пока хранит верность родной школе. Показательно и то, как именно он отличился — это был явно наигранный стандарт с подачей со штрафного и скидкой высокорослого защитника.

Фото Михаил Шапаев / РФС

В сухом остатке

Таким образом, у трех московских академий лучшие представители регионов выиграли с общим счетом 7:0. Еще раз доказав, что не столицей единой жив российский футбол.

— Сбор прошел хорошо, организация на высоком уровне, — считает Никитцев. — Все ребята доброжелательные, атмосфера отличная. По результатам можно увидеть, что уровень московских команд от нашего ничем не отличается.

Этот селекционный сбор получился не совсем типичным. Прежде всего благодаря уровню приглашенных игроков. Это показывает, насколько мощный инструмент появился в руках у тренеров и скаутов с реформой детско-юношеского футбола в стране. Наверняка многих из этих ребят мы еще не раз увидим в форме сборных разных возрастов.

— Сбор получился продуктивным, — подвел итоги работы Аксенов. — Мы еще раз убедились в том, что у нас есть перспективные ребята в регионах, с хорошими возможностями и качествами. На протяжении всех трех матчей мы показывали хороший футбол.

— И обошлись без пропущенных мячей.

— Это очень важно, мы уже обсуждали это со штабом. И игроки чувствуют себя уверенней с каждой встречей, и у нас меньше поводов для критики. Думаю, сбор подтвердил, что мы пригласили сильнейших. Все нас внимательно слушали, старались показать себя, проявили настоящие бойцовские качества. Мы обратили на них внимание, будем следить за их ростом.

— Как ваша работа изменилась за последние годы с созданием ЮФЛ?

— Тренерам сборных стало намного проще отслеживать игроков за пределами Москвы. Организация, освещение, внимание, которое уделяется ЮФЛ, — все это приносит несомненную пользу в развитии детско-юношеского футбола. Своей работой и, в частности, этим сбором мы хотим дать игрокам из регионов почувствовать уверенность в собственных силах и понять, что они способны конкурировать и с представителями федеральных лиг. Думаю, это придаст им энтузиазма.

— Что в ближайших планах сборной?

— В сентябре состоится девятидневный сбор в Казахстане, на котором запланированы две игры с хозяевами. Мы отправимся туда сразу после тура в ЮФЛ и будем работать на базе национальной сборной.