«Как я провел это лето». В федеральных дивизионах ЮФЛ пройдено чуть больше половины пути

Кто возглавляет гонку за золотом в Юношеской футбольной лиге?

В прошлый раз мы с вами обращали пристальное внимание на федеральные лиги в составе ЮФЛ в конце мая, когда наступил длительный перерыв на конец учебного года в школах и экзамены. Ведь для ребят учеба должна быть не менее важна, чем футбол.

Но следом за экзаменами всегда идут летние каникулы, и на протяжении двух с лишним месяцев можно не вспоминать об учебниках, пользуясь всеми преимуществами лета. Чтобы после возвращения в школу написать традиционное сочинение на тему «Как я провел это лето». Настала пора посмотреть, с чем же участники ЮФЛ подходят к концу самого лучшего времени года. Тем более что турниры в федеральных дивизионах уже перевалили за экватор.

Краснодарский отрыв

В ЮФЛ-1, такое впечатление, судьба первого места решена уже процентов на 80, а то и на 90. За прошедшее после перерыва в первенстве время прошлогодний триумфатор ЮФЛ-2 «Краснодар» увеличил отрыв от второго места с 5 до 12 очков. А мартовское поражение от «Родины» так и остается для южан первым и последним в сезоне. Долгое время тот матч вообще был единственным, в котором краснодарцы потеряли очки. До финиша первого круга они одержали 14 побед подряд.

Но в 18-м туре эта впечатляющая серия неожиданно оборвалась в выездной игре против «Акрона-Академии Коноплева». Гостям, весь матч владевшим преимуществом, пришлось еще в первом тайме дважды отыгрываться, но перед самым перерывом благодаря голу Егора Гуренко с пенальти и дублю лучшего бомбардира команды Казбека Мукаилова «Краснодар» вышел вперед — 3:2. Вторая половина стала куда менее результативной — еще один 11-метровый, на этот раз в ворота «быков», уравнял положение. В нервной концовке южане были недовольны судейством и за последние минуты заработали четыре предупреждения и удаление, а матч так и завершился ничьей.

После этого под горячую руку лидерам попали аутсайдеры из «Мастер-Сатурна», которым «Краснодар» отгрузил 10 безответных мячей, и «Родина». В то же самое время вышедший на второе место петербургский «Алмаз-Антей» за два последних тура набрал только одно очко. Матч против песчанокопской «Чайки» изобиловал неожиданными поворотами сюжета и завершился сверхрезультативной ничьей — 4:4. А следом «Алмаз-Антей» проиграл петербургское дерби «Зениту» со счетом 0:2.

Тем не менее дерзкие дебютанты федерального дивизиона уверенно идут вторыми, на пять очков оторвавшись от ближайшего преследователя — ребят из «Чертанова». Хотя они там не одни — третье место от девятого отделяет всего шесть баллов. Пара неудачных матчей, и можно скатиться в середину таблицы. Например, лето явно не задалось у московского «Спартака». Красно-белые уходили на перерыв вторыми, а сейчас только восьмые. Из восьми летних матчей они выиграли только два, успев уступить «Краснодару», ЦСКА, «Динамо». А самый болезненный щелчок по носу спартаковцы в июле получили от «Чайки», которая разгромила их со счетом 5:1.

Немногим лучше дела и у петербургского «Зенита», и у серебряных призеров «двойки» прошлого сезона из ЦСКА. Хотя форварды армейцев Артем Сериков и Александр Марков с 17 и 16 голами в 20 турах соответственно занимают два места в топ-3 лучших снайперов турнира, но красно-синим до сих пор аукается слабый старт сезона. Впрочем, лето они прошли достаточно уверенно. Поправило турнирное положение и московское «Динамо», у которого самая крепкая оборона в лиге. Интрига в борьбе за медали сохраняется.

Петербургская серия

Зато в ЮФЛ-2 в гонке за титулом не понятно вообще ничего. Трио призеров ЮФЛ-3 прошлого сезона продолжает идти почти вровень, не замечая конкурентов. Хотя после пары очных встреч лидеров ситуация стала чуть яснее, но все равно «Зенит» впереди «Краснодара» лишь на три очка, а «Спартака» — на четыре.

Петербуржцы провели феноменальное лето, не потеряв на данный момент ни единого очка после паузы в первенстве. Девять игр — девять побед. В том числе и над «Спартаком», причем со счетом 4:1 на выезде. Впрочем, в данном случае счет обманчив. На протяжении почти всей встречи борьба и счет были равными — в первом тайме соперники обменялись голами. Но на 80-й минуте зенитовец Артем Медведев забил второй мяч своей команды, а в добавленное время сине-бело-голубые еще дважды огорчили стремившихся отыграться хозяев.

И это при том, что еще в первом тайме у «Зенита» вынужденно ушел с поля лучший бомбардир команды Вадим Шилов. Кстати, борьбу в гонке снайперов стоит отметить особо: на данный момент у Шилова и представителя другой петербургской команды СШОР «Зенит» Романа Босова по 22 гола на счету. Ударный форвард «Краснодара» Эльдар Гусейнов отстает на шесть мячей.

Зато «Краснодар» летом перехватил у «Зенита» статус «короля разгромов». Южане за девять туров трижды забивали соперникам по семь мячей за матч. Пострадали «Алмаз-Антей», «Строгино» и «Мастер-Сатурн». Плюс «быки» выдали домашний матч-концерт с тем же «Спартаком», завершившийся со счетом 5:3. События в нем развивались стремительно — хозяева открыли счет на 3-й минуте после удара Олега Семизарова, к 12-й уже уступали, а к 23-й снова были впереди. Семь мячей из восьми были забиты к перерыву, Семизаров и Ефим Буркин оформили по дублю. Так что, если бы не июньские ничьи с идущими во второй половине таблицы «Ростовом» и «Чертановом», лидировал бы сейчас именно «Краснодар».

Что же касается «Спартака», то два поражения от прямых конкурентов не могли не сказаться, но в остальных семи матчах красно-белые потеряли только два очка, сыграв вничью с ЦСКА — 3:3. Поэтому интрига не просто сохраняется, а закручена до предела.

Если же говорить о тех, кому лето не удалось, то это прежде всего динамовцы и армейцы. Бело-голубые заканчивали весну четвертыми в пределах досягаемости от лидеров, но летом потерпели уже четыре поражения и сейчас идут шестыми. ЦСКА же после перерыва в первенстве выиграл только два матча из девяти. К слову, замыкающие таблицу «Чайка» и ФШМ по-прежнему идут вообще без побед.

Три плюс один

В ЮФЛ-3 борьба тоже кипит, а лидирующее трио за лето превратилось в квартет. «Краснодар», «Чертаново» и «Строгино» нагнало московское «Динамо». От идущих первыми южан бело-голубые отстают на пять очков. За девять пока прошедших летних туров команда одержала восемь побед, а единственное поражение потерпела от идущего пятым «Зенита». Впрочем, от петербуржцев динамовцев все равно отделяет девять очков, а вот со «Строгином» они уже вровень.

Лидирует же «Краснодар», который за лето успел обыграть обоих прямых конкурентов. В июне южане победили на выезде «Чертаново». Матч был абсолютно равным и очень интересным, с обоюдными шансами на успех. Но краснодарцы уже на 4-й минуте забили с пенальти, отличился Матвей Самойлов, и удержали перевес до финального свистка. Куда более результативной получилась домашняя встреча «быков» со «Строгином» в июле. Здесь хозяева забили два быстрых гола, а в начале второго тайма вели уже 4:0 с дублем Виктора Попандопуло. Москвичи играть не бросили и отквитали два мяча, но этим и ограничились.

Интересно, что в обоих матчах краснодарцам удалось сдержать лидеров атак соперников — чертановец Рамиль Гайнуллин в нынешнем сезоне забил уже 16 голов, а у Рената Мудрака, играющего за «Строгино», фантастические 14+14 по системе «гол+пас», но оба против «Краснодара» отбегали вхолостую. Кстати, стоит отметить атаку «Строгина» — самую результативную в дивизионе. В начале сезона кроме Мудрака в ней выделялся Лев Попов, но он из-за травмы пропустил большую часть лета. И теперь в числе лучших снайперов значится также Кирилл Косарев, а среди ассистентов — Денис Богатиков.

При этом летом все лидеры время от времени дают шансы конкурентам. «Краснодар» обыграл всех столичных преследователей, но в июле уступил не хватающему звезд с неба «Локомотиву», а август начал с разгромного поражения (0:3) от замыкающего первую десятку «Мастер-Сатурна». «Чертаново», кроме «Краснодара», проиграло плетущимся в хвосте таблицы московским армейцам (1:2). «Строгино» еще до неудачи в Краснодаре отдало три очка тому же «Локо» (2:3). Поэтому никто не удивится, если судьба первого места решится на самом финише.