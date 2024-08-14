«Как я провел это лето». В федеральных дивизионах ЮФЛ пройдено чуть больше половины пути

Сегодня, 14:00
В прошлый раз мы с вами обращали пристальное внимание на федеральные лиги в составе ЮФЛ в конце мая, когда наступил длительный перерыв на конец учебного года в школах и экзамены. Ведь для ребят учеба должна быть не менее важна, чем футбол.
Но следом за экзаменами всегда идут летние каникулы, и на протяжении двух с лишним месяцев можно не вспоминать об учебниках, пользуясь всеми преимуществами лета. Чтобы после возвращения в школу написать традиционное сочинение на тему «Как я провел это лето». Настала пора посмотреть, с чем же участники ЮФЛ подходят к концу самого лучшего времени года. Тем более что турниры в федеральных дивизионах уже перевалили за экватор.
В ЮФЛ-1, такое впечатление, судьба первого места решена уже процентов на 80, а то и на 90. За прошедшее после перерыва в первенстве время прошлогодний триумфатор ЮФЛ-2 «Краснодар» увеличил отрыв от второго места с 5 до 12 очков. А мартовское поражение от «Родины» так и остается для южан первым и последним в сезоне. Долгое время тот матч вообще был единственным, в котором краснодарцы потеряли очки. До финиша первого круга они одержали 14 побед подряд.
Но в 18-м туре эта впечатляющая серия неожиданно оборвалась в выездной игре против «Акрона-Академии Коноплева». Гостям, весь матч владевшим преимуществом, пришлось еще в первом тайме дважды отыгрываться, но перед самым перерывом благодаря голу Егора Гуренко с пенальти и дублю лучшего бомбардира команды Казбека Мукаилова «Краснодар» вышел вперед — 3:2. Вторая половина стала куда менее результативной — еще один 11-метровый, на этот раз в ворота «быков», уравнял положение. В нервной концовке южане были недовольны судейством и за последние минуты заработали четыре предупреждения и удаление, а матч так и завершился ничьей.
После этого под горячую руку лидерам попали аутсайдеры из «Мастер-Сатурна», которым «Краснодар» отгрузил 10 безответных мячей, и «Родина». В то же самое время вышедший на второе место петербургский «Алмаз-Антей» за два последних тура набрал только одно очко. Матч против песчанокопской «Чайки» изобиловал неожиданными поворотами сюжета и завершился сверхрезультативной ничьей — 4:4. А следом «Алмаз-Антей» проиграл петербургское дерби «Зениту» со счетом 0:2.
Тем не менее дерзкие дебютанты федерального дивизиона уверенно идут вторыми, на пять очков оторвавшись от ближайшего преследователя — ребят из «Чертанова». Хотя они там не одни — третье место от девятого отделяет всего шесть баллов. Пара неудачных матчей, и можно скатиться в середину таблицы. Например, лето явно не задалось у московского «Спартака». Красно-белые уходили на перерыв вторыми, а сейчас только восьмые. Из восьми летних матчей они выиграли только два, успев уступить «Краснодару», ЦСКА, «Динамо». А самый болезненный щелчок по носу спартаковцы в июле получили от «Чайки», которая разгромила их со счетом 5:1.
Немногим лучше дела и у петербургского «Зенита», и у серебряных призеров «двойки» прошлого сезона из ЦСКА. Хотя форварды армейцев Артем Сериков и Александр Марков с 17 и 16 голами в 20 турах соответственно занимают два места в топ-3 лучших снайперов турнира, но красно-синим до сих пор аукается слабый старт сезона. Впрочем, лето они прошли достаточно уверенно. Поправило турнирное положение и московское «Динамо», у которого самая крепкая оборона в лиге. Интрига в борьбе за медали сохраняется.
Зато в ЮФЛ-2 в гонке за титулом не понятно вообще ничего. Трио призеров ЮФЛ-3 прошлого сезона продолжает идти почти вровень, не замечая конкурентов. Хотя после пары очных встреч лидеров ситуация стала чуть яснее, но все равно «Зенит» впереди «Краснодара» лишь на три очка, а «Спартака» — на четыре.
Петербуржцы провели феноменальное лето, не потеряв на данный момент ни единого очка после паузы в первенстве. Девять игр — девять побед. В том числе и над «Спартаком», причем со счетом 4:1 на выезде. Впрочем, в данном случае счет обманчив. На протяжении почти всей встречи борьба и счет были равными — в первом тайме соперники обменялись голами. Но на 80-й минуте зенитовец Артем Медведев забил второй мяч своей команды, а в добавленное время сине-бело-голубые еще дважды огорчили стремившихся отыграться хозяев.
И это при том, что еще в первом тайме у «Зенита» вынужденно ушел с поля лучший бомбардир команды Вадим Шилов. Кстати, борьбу в гонке снайперов стоит отметить особо: на данный момент у Шилова и представителя другой петербургской команды СШОР «Зенит» Романа Босова по 22 гола на счету. Ударный форвард «Краснодара» Эльдар Гусейнов отстает на шесть мячей.
Что же касается «Спартака», то два поражения от прямых конкурентов не могли не сказаться, но в остальных семи матчах красно-белые потеряли только два очка, сыграв вничью с ЦСКА — 3:3. Поэтому интрига не просто сохраняется, а закручена до предела.
Если же говорить о тех, кому лето не удалось, то это прежде всего динамовцы и армейцы. Бело-голубые заканчивали весну четвертыми в пределах досягаемости от лидеров, но летом потерпели уже четыре поражения и сейчас идут шестыми. ЦСКА же после перерыва в первенстве выиграл только два матча из девяти. К слову, замыкающие таблицу «Чайка» и ФШМ по-прежнему идут вообще без побед.
В ЮФЛ-3 борьба тоже кипит, а лидирующее трио за лето превратилось в квартет. «Краснодар», «Чертаново» и «Строгино» нагнало московское «Динамо». От идущих первыми южан бело-голубые отстают на пять очков. За девять пока прошедших летних туров команда одержала восемь побед, а единственное поражение потерпела от идущего пятым «Зенита». Впрочем, от петербуржцев динамовцев все равно отделяет девять очков, а вот со «Строгином» они уже вровень.
Лидирует же «Краснодар», который за лето успел обыграть обоих прямых конкурентов. В июне южане победили на выезде «Чертаново». Матч был абсолютно равным и очень интересным, с обоюдными шансами на успех. Но краснодарцы уже на 4-й минуте забили с пенальти, отличился Матвей Самойлов, и удержали перевес до финального свистка. Куда более результативной получилась домашняя встреча «быков» со «Строгином» в июле. Здесь хозяева забили два быстрых гола, а в начале второго тайма вели уже 4:0 с дублем Виктора Попандопуло. Москвичи играть не бросили и отквитали два мяча, но этим и ограничились.
Интересно, что в обоих матчах краснодарцам удалось сдержать лидеров атак соперников — чертановец Рамиль Гайнуллин в нынешнем сезоне забил уже 16 голов, а у Рената Мудрака, играющего за «Строгино», фантастические 14+14 по системе «гол+пас», но оба против «Краснодара» отбегали вхолостую. Кстати, стоит отметить атаку «Строгина» — самую результативную в дивизионе. В начале сезона кроме Мудрака в ней выделялся Лев Попов, но он из-за травмы пропустил большую часть лета. И теперь в числе лучших снайперов значится также Кирилл Косарев, а среди ассистентов — Денис Богатиков.
При этом летом все лидеры время от времени дают шансы конкурентам. «Краснодар» обыграл всех столичных преследователей, но в июле уступил не хватающему звезд с неба «Локомотиву», а август начал с разгромного поражения (0:3) от замыкающего первую десятку «Мастер-Сатурна». «Чертаново», кроме «Краснодара», проиграло плетущимся в хвосте таблицы московским армейцам (1:2). «Строгино» еще до неудачи в Краснодаре отдало три очка тому же «Локо» (2:3). Поэтому никто не удивится, если судьба первого места решится на самом финише.