Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фристайл
Новости
Зачет Кубка мира
Календарь Кубка мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Главная
Фристайл

Допинг

Сегодня, 12:15

Чемпионку мира по фристайлу Таталину не включили в новые пулы допинг-тестирования РУСАДА

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Новости

Чемпионка мира по фристайлу Анастасия Таталина не включена в пулы допинг-тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на четвертый квартал 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на документы РУСАДА.

По данным источника, в новые пулы тестирования организации также не вошли бронзовые призеры Олимпийских игр в Пекине Анастасия Смирнова и Сергей Ридзик. В пулы РУСАДА на четвертый квартал 2022 года включен 21 фристайлист. В третьем квартале в них входило 25 представителей различных дисциплин фристайла.

Спортсмены, входящие в регистрируемый пул, обязаны указывать в профилях в антидопинговой системе ADAMS свое местонахождение и выбранный часовой промежуток для прохождения тестирования.

Напомним, что 22-летняя Таталина в середине апреля в «СЭ» опубликовала открытое письмо на имя министра спорта России Олега Матыцина, в котором обвинила тренера Никиту Васильева в вымогательстве половины заработанных денег за победу на чемпионате мира, а также обвинила руководство Федерации фристайла России в срыве ее подготовки к Олимпиаде в Пекине.

Источник: https://tass.ru/sport/16146937
Сборная России по фристайлу
Анастасия Таталина
фристайл
3
1
Читайте также
Панарин — главная звезда старта сезона в НХЛ. Теперь «Рейнджерс» идут за кубком
Почему Роналду не играет за «МЮ»? Его враги — возраст, высокий прессинг и характер
СМИ сообщили о передаче подполью Николаева оружия от ВСУ
В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой
Небензя призвал генсека ООН не допустить провокации Киева с «грязной бомбой»
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Глава Федерации фристайла России считает несправедливым отстранение российских спортсменов