Чемпионку мира по фристайлу Таталину не включили в новые пулы допинг-тестирования РУСАДА

Чемпионка мира по фристайлу Анастасия Таталина не включена в пулы допинг-тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на четвертый квартал 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на документы РУСАДА.

По данным источника, в новые пулы тестирования организации также не вошли бронзовые призеры Олимпийских игр в Пекине Анастасия Смирнова и Сергей Ридзик. В пулы РУСАДА на четвертый квартал 2022 года включен 21 фристайлист. В третьем квартале в них входило 25 представителей различных дисциплин фристайла.

Спортсмены, входящие в регистрируемый пул, обязаны указывать в профилях в антидопинговой системе ADAMS свое местонахождение и выбранный часовой промежуток для прохождения тестирования.

Напомним, что 22-летняя Таталина в середине апреля в «СЭ» опубликовала открытое письмо на имя министра спорта России Олега Матыцина, в котором обвинила тренера Никиту Васильева в вымогательстве половины заработанных денег за победу на чемпионате мира, а также обвинила руководство Федерации фристайла России в срыве ее подготовки к Олимпиаде в Пекине.