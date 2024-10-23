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Фристайл

Сегодня, 14:45

Двукратный призер Олимпийских игр Ридзик объяснил, почему будет тяжело объединять спортивные федерации

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Бронзовый призер Игр в Пхенчхане-2018 и Пекине-2022 по ски-кроссу Сергей Ридзик поделился мнением относительно объединению всероссийских федераций и целесообразно подобной истории в лыжных видах.

Ранее произошло объединение гимнастических федераций, в ближайшее время должны объединиться водные виды спорта.

«Зачем мы стремимся это сделать? Мы ориентируемся на FIS? Но есть масса примеров у сильных спортивных стран, в которых также раздельно функционируют спортивные федерации. Если же говорить о целесообразности, то говорят об аккумулировании средств в одних руках, оптимизации рабочих и организационных процессов. Но надо задуматься и том, как будут распределяться деньги, как будут спонсироваться разные виды спорта. Давайте возьмем фристайл. Сколько у нас дисциплин: акробатика, биг-эйр, могул, ски-кросс, слоупстайл, хафпайп. Еще добавляются парные дисциплины, появляются дополнительные комплекты медалей. И как будут распределять средства на эти виды в объединенной федерации? По количеству занимающихся (это популяризация вида спорта в целом), результативности? Не хочу тыкать пальцем, но есть массовые и популярные во всем мире виды спорта. При этом у них нет достижений, чем у менее известных, где каждый год есть медали и победы на чемпионатах мира и Олимпиаде. Вопросы остаются. Как это все будет происходить?

Есть, наверное, и боязнь самих президентов федераций. Отказываться от своего кресла мало кто захочет. Все-таки руководящая должность президента – это, наверное, свои личные плюсы, да и плюсы для твоего вида спорта. Еще момент: на федеральном уровне процесс объединения более или менее понятен, а как все это будет происходить в регионах? Это же все надо менять. Разбираться с сотрудниками, офисами, обязанностями. На словах все вроде бы четко и просто, а как будет реализовываться на деле — загадка. Но об этом, как говорится, думаю потом. Утром деньги, вечером стулья, как говорил Остап Бендер. Я некомпетентен давать оценки по данному вопросу, но это мое субъективное мнение. Дело за профильными организациями, департаментами, министерствами регионов, рабочими группами», - сказал "СЭ" Ридзик.

Ранее Ридзик заявил, что завершил профессиональную карьеру.

 
Сергей Ридзик. «Переключился на семейную жизнь». Двукратный призер Олимпиады Сергей Ридзик завершил карьеру

 

Сергей Ридзик

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