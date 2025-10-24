FIS отменила этап Кубка мира по фристайлу в Швеции

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) объявила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре.

Соревнования были запланированы на период с 12 по 14 декабря. Отмечается, что они не состоятся по организационным причинам. Шведская федерация занимается поиском нового места для проведения этапа.

21 октября совет FIS принял решение не допускать россиян к международным соревнованиям олимпийского сезона. Спортсмены из России отстранены от турниров под эгидой организации с 2022 года из-за ситуации на Украине.