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Фристайл

Сегодня, 19:22

Фристайлист Набиулин рассказал собственную версию истории с дракой в Сочи

Алина Савинова
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Серебряный призер чемпионата России по ски-кроссу Артем Набиулин рассказал об обстоятельствах истории с дракой, которая произошла у него в Сочи.

«Мы выехали на фестиваль вместе. Он проходил с 30 по 4 число апреля. Музыкально-спортивный фестиваль. Нет, это было не на сборах. Я поехал туда как приглашенный райдер, а Маша поехала со мной, как моя девушка. Мы отдыхали, все было классно, весело. Вечером у нас с ней был конфликт, но без рукоприкладства. На улице был конфликт. И тут подходит к нам здоровый такой мужик, взрослый. Лет 30 точно, 35. Здоровый, хоть и маленький ростом. Они сначала сигарету стрельнули, хотя СМИ писали, будто я спрашивал сигарету. Хотя я вообще не курю. И попросили сигарету, я сказал, что нет. Они начали докапываться. Видимо, человек был пьяный. Он видимо начал заступаться за Марию, быковать на меня. И его девушка тоже включилась», — приводит «РБ Спорт» слова Набиулина.

В апреле в СМИ появилась информация, что Набиулин на курорте избил свою девушку фристайлистку Марию Доброву. Позже спортсмены опровергли эти слухи и сообщили, что на них напали посторонние люди.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fristajlist-nabiulin-rasskazal-sobstvennuyu-versiyu-konflikta-v-sochi-v-rezul-tate-kotoroj-proizoshla-draka/
фристайл
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