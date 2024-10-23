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Сегодня, 15:00

Фристайлист Ридзик назвал самую запоминающуюся победу в карьеру

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Бронзовый призер Игр в Пхенчхане-2018 и Пекине-2022 по ски-кроссу Сергей Ридзик в интервью «СЭ» отметил, что в его дисциплине есть проблемы с преемственностью.

— Что скажете про новое поколение в ски-кроссе? Подрастают новые таланты?

— Конечно, ротация должна быть. Но вопрос, как удержать уровень, который был до отстранения? Как только нас допустят, мы должны понимать, что у нас всего два-три человека, которые могут соответствовать мировому уровню. И то, насколько я понимаю, они тоже уходят. Олимпиады нет, куда дальше. Молодежь с ними соревнуется, растет, но растет ли сам лидер? Не думаю, скорее идет стагнация результатов, профессионализма. Скажу так: если хочешь расти, то рядом должен быть человек, который превосходит тебя по всем параметрам.

Поэтому, когда нас допустят до соревнований, а рано или поздно это произойдет, мы должны выйти на поле, на склоны, на трассы и показать тот высокий уровень, с которого мы уходили. По крайней мере не ниже. Будет ли он? Не знаю. Это вопрос нашим профессионалам, которые занимаются с командами. И тут надо молиться Богу, много заниматься и верить в удачу. Потому что это неотъемлемая часть всех наших побед.

— Какая ваша самая запоминающаяся победа в карьере?

— Конечно, победа на Кубке мира и первая медаль на Кубке мира. Дальше уже олимпийская медаль.

— Почему так?

— Самое яркое впечатление — когда ты впервые встал на пьедестал Кубка мира. Это абсолютно новое ощущение, которое не повторится.

Сергей Ридзик. «Переключился на семейную жизнь». Двукратный призер Олимпиады Сергей Ридзик завершил карьеру

Сергей Ридзик
фристайл

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