Фристайлист Ридзик назвал самую запоминающуюся победу в карьеру

Бронзовый призер Игр в Пхенчхане-2018 и Пекине-2022 по ски-кроссу Сергей Ридзик в интервью «СЭ» отметил, что в его дисциплине есть проблемы с преемственностью.

— Что скажете про новое поколение в ски-кроссе? Подрастают новые таланты?

— Конечно, ротация должна быть. Но вопрос, как удержать уровень, который был до отстранения? Как только нас допустят, мы должны понимать, что у нас всего два-три человека, которые могут соответствовать мировому уровню. И то, насколько я понимаю, они тоже уходят. Олимпиады нет, куда дальше. Молодежь с ними соревнуется, растет, но растет ли сам лидер? Не думаю, скорее идет стагнация результатов, профессионализма. Скажу так: если хочешь расти, то рядом должен быть человек, который превосходит тебя по всем параметрам.

Поэтому, когда нас допустят до соревнований, а рано или поздно это произойдет, мы должны выйти на поле, на склоны, на трассы и показать тот высокий уровень, с которого мы уходили. По крайней мере не ниже. Будет ли он? Не знаю. Это вопрос нашим профессионалам, которые занимаются с командами. И тут надо молиться Богу, много заниматься и верить в удачу. Потому что это неотъемлемая часть всех наших побед.

— Какая ваша самая запоминающаяся победа в карьере?

— Конечно, победа на Кубке мира и первая медаль на Кубке мира. Дальше уже олимпийская медаль.

— Почему так?

— Самое яркое впечатление — когда ты впервые встал на пьедестал Кубка мира. Это абсолютно новое ощущение, которое не повторится.