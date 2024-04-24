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Допинг

Сегодня, 15:02

РУСАДА дисквалифицировало ранее избитую фристайлистку

Виктория Кравченко
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Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушения антидопинговых правил Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировала серебряную медалистку Кубка Европы по фристайлу Марию Доброву на два года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт организации.

Спортсменка нарушила пункт 4.4 общероссийских антидопинговых правил (нарушение порядка предоставления информации о местонахождении). Ее дисквалификация отсчитывается с 25 марта 2024 года.

В апреле 2023 года в СМИ появилась информация, что Доброву избил спортсмен Артем Набиулин, при этом и он, и Мария находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Работники отеля вызвали полицию и скорую, и фристайлистка якобы была доставлена в больницу с сильной травмой переносицы.

Позже стало известно, что у Добровой и ее парня Набиулина возникла ссора с неизвестными им мужчиной и его спутницей.

РУСАДА
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