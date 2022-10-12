В Госдуме заявили о готовности провести этап Кубка мира по фристайлу, отмененный из-за роста цен на электроэнергию

Сегодня, 10:51
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» заявил, что Россия готова принять этап Кубка мира по фристайлу вместо шведского Фалуна.
Соревнования должны были пройти с 24 по 25 ноября.
«Не буду злорадствовать, потому что страдают спортсмены. Они готовились к этим соревнованиям. Жалко ребят. Но! Мы можем протянуть руку помощи и провести Кубок мира. У нас есть опыт. Мы удачно и успешно проводим данные соревнования. Призываем шведских организаторов обратиться к нам. Окажем поддержку!», — сказал Свищев «СЭ».
Организаторы этапа Кубка мира в Фалуне отменили соревнования из-за роста цен на электроэнергию и инфляции.