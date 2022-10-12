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Сегодня, 10:51

В Госдуме заявили о готовности провести этап Кубка мира по фристайлу, отмененный из-за роста цен на электроэнергию

Владислав Флегонтов
Корреспондент

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» заявил, что Россия готова принять этап Кубка мира по фристайлу вместо шведского Фалуна.

Соревнования должны были пройти с 24 по 25 ноября.

«Не буду злорадствовать, потому что страдают спортсмены. Они готовились к этим соревнованиям. Жалко ребят. Но! Мы можем протянуть руку помощи и провести Кубок мира. У нас есть опыт. Мы удачно и успешно проводим данные соревнования. Призываем шведских организаторов обратиться к нам. Окажем поддержку!», — сказал Свищев «СЭ».

Организаторы этапа Кубка мира в Фалуне отменили соревнования из-за роста цен на электроэнергию и инфляции.

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Этап Кубка мира по фристайлу в Швеции отменили из-за высоких цен на энергоносители

В Федерации фристайла России отреагировали на отмену этапа Кубка мира в Швеции