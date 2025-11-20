В России хотят увеличить количество площадок для сборов фристайлистов

Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов сообщил, что организация планирует увеличить количество площадок для сборов спортсменов.

«Мы обсудили строительство аэроподушек в нашей стране. Это позволит нам увеличить количество локаций, подходящих для сборов фристайлистов», — цитирует Курашова ТАСС.

Курашов также рассказал, что китайские спортсмены примут участие в Кубке чемпионов по фристайлу в Челябинске в марте 2026 года.

21 октября совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) принял решение не допускать россиян к международным соревнованиям олимпийского сезона. Спортсмены из России отстранены от турниров под эгидой организации с 2022 года.