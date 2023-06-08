В сборной России по фристайлу сменился главный тренер

Николай Шимбуев сменил на посту главного тренера сборной России по фристайлу Михаила Носова, сообщает ТАСС.

«Мы сделали корректировки в тренерских штабах, они коснулись всех дисциплин, кроме ски-кросса и акробатики. Это не означает, что кто-то плохо работал или не справлялся. Коррективы мы начали производить еще по ходу — у нас появились новые специалисты по физподготовке, аналитики, достаточно серьезно усилили комплексную научную группу по каждой дисциплине. Михаил Носов продолжит работу в должности спортивного директора федерации», — заявил глава Федерации фристайла России Алексей Курашов.

Носов возглавлял сборную России по фристайлу с 2019 года. Шимбуев в прошлом возглавлял резервную сборную России и являлся старшим тренером национальной команды в дисциплине «могул».