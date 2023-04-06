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Сегодня, 18:41

Врачи диагностировали сотрясение мозга у фристайлистки Добровой после драки в Сочи

Виталий Косик
Корреспондент
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Врачи диагностировали сотрясение мозга у серебряного призера Кубка Европы по ски-кроссу Марии Добровой после драки с неустановленными лицами, которая произошла в Сочи, сообщает ТАСС.

Накануне у Добровой и ее молодого человека Артема Набиулина возникла ссора с неизвестным им мужчиной и его спутницей.

«Началась драка. Когда мужчина начал разбивать лицо моему молодому человеку, я подбежала, чтобы оттолкнуть его и поднять Артема. И тут подбежала девушка того парня и разбила мне голову бутылкой пива. Я сразу упала. Врачи зашили Артему бровь, мне — голову. С сотрясением, но жить буду. Говорят, через две недели уже все будет нормально», — приводит слова пострадавшей ТАСС.

Набиулин и Доброва не стали обращаться в полицию, в Федерации фристайла России сообщили, что спортсмены уже покинули Сочи.

Источник: https://tass.ru/sport/17469001
фристайл
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Серебряную медалистку Кубка Европы по ски-кроссу Доброву избили в Сочи