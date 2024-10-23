«Переключился на семейную жизнь». Двукратный призер Олимпиады Сергей Ридзик завершил карьеру

На Олимпийских играх в Пхенчхане уроженец Мончегорска Сергей Ридзик занял третье место в ски-кроссе и вошел в историю как первый российский медалист в этой дисциплине. Спустя четыре года в Пекине Сергей повторил этот результат, а затем в прямом эфире трогательно передал привет близким. Сергей посвятил медаль первому тренеру, жене и маме: «Владимир Иванович Шеин, мой первый тренер, любимый мой, — с днем рождения вас! Это вам мой подарок. У моего первого тренера, еще по горным лыжам, прямо сегодня день рождения. А теперь — моей жене. Моей дорогой, любимой женщине, девушке, красавице. (На этом моменте Сергей не смог сдержать слез, отвернувшись от камеры на несколько секунд.) Наташа, любовь моя, я сегодня стал третьим. Прости, что...Так тяжело говорить на самом деле! Фух. Прости, что меня не было в день рождения нашей дочери, любовь моя. Но наша Мира будет знать, что ее батька сегодня сделал историю второй раз. Да, не получилось выиграть золото, но бронза — это еще лучше. Мама, ты можешь опять гордиться своим сыном. Не опять, а снова». Этот момент стал одним из самых эмоциональных на тех Играх.
После международного бана Сергей продолжил карьеру и несколько раз говорил, что постарается продержаться до Милана-2026, хотя и подчеркивал, что не знает, насколько это реально в нынешней ситуации и с учетом травм. Последний раз Ридзик комментировал свои карьерные планы в мае этого года, поэтому при встрече с ним на форуме «Россия — спортивная держава» корреспондент «СЭ» в первую очередь поинтересовался у 31-летнего спортсмена о предстоящем сезоне. Однако оказалось, что Ридзик закончил.
— Сергей, как дела? Готовитесь к новому сезону?
— Я завязал (спортсмена нет в списках сборной России на новый сезон. — Прим. «СЭ»).
— Серьезно?
— Да, кроме шуток.
— Расскажите о планах?
— Год назад окончил Российский международный олимпийский университет. Пытаюсь выстроить свои планы, найти ориентиры.
— Планируете устроиться в Федерацию фристайла России?
— Нет. Есть планы когда-нибудь ее возглавить, а так есть определенные камни, из-за которых я не могу делать официальные телодвижения.
— Бываете в родном Мончегорске?
— Не часто, только когда пригласят.
— Изменились ли там условия? Особенно после вашей второй олимпийской медали.
— Надеюсь, конечно, что это благодаря моей медали, но я в этом сомневаюсь (Улыбается.). Без иронии тяжело выжить. «Норникель» вкладывается, глава города вкладывается силами и идеями. Жители не остаются в стороне, не остаются равнодушными, идет реставрация, где-то дополнения. В общем, благоустройством занимаются. Не знаю, как идет решение вопроса по жилищному фонду. Я не настолько глубоко изучал этот момент. По региону в целом лучше обратиться к Андрею Владимировичу Чибису. Но что-то делается для населения: «Сопки спорт», «Сопки семья», «Сопки молодежное пространство». Положительные истории для населения. Могу подробнее рассказать, но, думаю, лучше оставить этот вопрос главе региона. Не буду перетягивать одеяло.
— Живете в Москве?
— Да.
— Открыли какой-то бизнес?
— Какой бизнес? Я сотрудник Росгвардии. Вот и подводные камни всплыли наружу (Смеется.).
— Поэтому и не думали о получении нейтрального статуса?
— Можно сказать, из-за этого (Смеется.). Два раза выступить в нейтральном статусе получилось, третий уже не хочется. Хочется под триколором. После Олимпиады-2022 продержался еще два сезона. Попытался, но травмы, болячки дали о себе знать. Плюс ленивость. Переключился на семейную жизнь.
—Как ребенок, все в порядке?
— Да, дочка растет, все прекрасно. Скоро будет три года.
— Пойдет в профессиональный спорт?
— Только в садик пошла, поэтому строить какие-то планы я не стремлюсь. Захочет в учебу, пойдет в учебу. Захочет заниматься спортом, пойдет в спорт. Захочет совмещать, будем совмещать. Главное, чтобы сил и средств хватало. А пока ни того, ни другого нет (Смеется.).
— Следите ли за своей дисциплиной?
— Периодически поглядываю, но не сказал бы, что очень внимательно. Наших спортсменов не допускают же к международным стартам, а я всегда больше следил за своими. Поэтому интерес минимальный. Больше смотрю другие виды спорта.
— Сами на лыжи вообще не встаете?
— Не так часто. Не стремлюсь кататься, нет желания до сих пор.
— В футбол побегать?
— Вообще ненавижу футбол. На дух не переношу, ни футбол, ни футболистов. Могу поиграть в настольный теннис, пострелять, люблю картинг, боулинг, иногда могу поиграть в русский бильярд.
— Какая самая запоминающаяся победа в карьере?
— Конечно, победа на Кубке мира и первая медаль на Кубке мира. Дальше уже олимпийская медаль.
— Почему так?
— Самое яркое впечатление — когда ты впервые встал на пьедестал Кубка мира. Это абсолютно новое ощущение, которое не повторится.
— Насколько часто приглашают на мастер-классы?
— Мне тяжело какой-то мастер-класс провести. На лыжах почти не стою сейчас. Да и не зовут особо. Дисциплина специфическая. На форумы, какие-то свои активности Олимпийский комитет России периодически приглашает. Представители Федерации фристайла России попросила приехать в Уфу на «Россия — спортивная держава». Отлично провели время. Много встреч, новых знаний, послушали выступление представителей других стран, наших организаций плюс речь президента России. Все прекрасно.
— Раз вы упомянули федерацию, как вы относитесь к объединению всероссийских федераций и целесообразно ли это в лыжных видах?
— Зачем мы стремимся это сделать? Мы ориентируемся на FIS? Но есть масса примеров у сильных спортивных стран, в которых также раздельно функционируют спортивные федерации. Если же говорить о целесообразности, то говорят об аккумулировании средств в одних руках, оптимизации рабочих и организационных процессов. Но надо задуматься и том, как будут распределяться деньги, как будут спонсироваться разные виды спорта. Давайте возьмем фристайл. Сколько у нас дисциплин: акробатика, биг-эйр, могул, ски-кросс, слоупстайл, хафпайп. Еще добавляются парные дисциплины, появляются дополнительные комплекты медалей. И как будут распределять средства на эти виды в объединенной федерации? По количеству занимающихся (это популяризация вида спорта в целом), результативности? Не хочу тыкать пальцем, но есть массовые и популярные во всем мире виды спорта. При этом у них нет достижений, чем у менее известных, где каждый год есть медали и победы на чемпионатах мира и Олимпиаде. Вопросы остаются. Как это все будет происходить?
Есть, наверное, и боязнь самих президентов федераций. Отказываться от своего кресла мало кто захочет. Все-таки руководящая должность президента — это, наверное, свои личные плюсы, да и плюсы для твоего вида спорта. Еще момент: на федеральном уровне процесс объединения более-менее понятен, а как все это будет происходить в регионах? Это же все надо менять. Разбираться с сотрудниками, офисами, обязанностями. На словах все вроде бы четко и просто, а как будет реализовываться на деле — загадка. Но об этом, как говорится, думаю потом. Утром деньги, вечером стулья, как говорил Остап Бендер. Я некомпетентен давать оценки по данному вопросу, но это мое субъективное мнение. Дело за профильными организациями, департаментами, министерствами регионов, рабочими группами.
— Что скажете про новое поколение в ски-кроссе? Подрастают новые таланты?
— Конечно, ротация должна быть. Но вопрос, как удержать уровень, который был до отстранения? Как только нас допустят, мы должны понимать, что у нас всего два-три человека, которые могут соответствовать мировому уровню. И то, насколько я понимаю, они тоже уходят. Олимпиады нет, куда дальше. Молодежь с ними соревнуется, растет, но растет ли сам лидер? Не думаю, скорее идет стагнация результатов, профессионализма. Скажу так: если хочешь расти, то рядом должен быть человек, который превосходит тебя по всем параметрам.
Поэтому, когда нас допустят до соревнований, а рано или поздно это произойдет, мы должны выйти на поле, на склоны, на трассы и показать тот высокий уровень, с которого мы уходили. По крайней мере не ниже. Будет ли он? Не знаю. Это вопрос нашим профессионалам, которые занимаются с командами. И тут надо молиться Богу, много заниматься и верить в удачу. Потому что это неотъемлемая часть всех наших побед.
— Тренером не готовы стать?
— Никогда не тянуло. Еще когда был юным, сказал, что никогда не стану тренером. Но сейчас такие обстоятельства, что появляются мысли.