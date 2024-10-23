«Переключился на семейную жизнь». Двукратный призер Олимпиады Сергей Ридзик завершил карьеру

Интервью легенды отечественного фристайла.

На Олимпийских играх в Пхенчхане уроженец Мончегорска Сергей Ридзик занял третье место в ски-кроссе и вошел в историю как первый российский медалист в этой дисциплине. Спустя четыре года в Пекине Сергей повторил этот результат, а затем в прямом эфире трогательно передал привет близким. Сергей посвятил медаль первому тренеру, жене и маме: «Владимир Иванович Шеин, мой первый тренер, любимый мой, — с днем рождения вас! Это вам мой подарок. У моего первого тренера, еще по горным лыжам, прямо сегодня день рождения. А теперь — моей жене. Моей дорогой, любимой женщине, девушке, красавице. (На этом моменте Сергей не смог сдержать слез, отвернувшись от камеры на несколько секунд.) Наташа, любовь моя, я сегодня стал третьим. Прости, что...Так тяжело говорить на самом деле! Фух. Прости, что меня не было в день рождения нашей дочери, любовь моя. Но наша Мира будет знать, что ее батька сегодня сделал историю второй раз. Да, не получилось выиграть золото, но бронза — это еще лучше. Мама, ты можешь опять гордиться своим сыном. Не опять, а снова». Этот момент стал одним из самых эмоциональных на тех Играх.

После международного бана Сергей продолжил карьеру и несколько раз говорил, что постарается продержаться до Милана-2026, хотя и подчеркивал, что не знает, насколько это реально в нынешней ситуации и с учетом травм. Последний раз Ридзик комментировал свои карьерные планы в мае этого года, поэтому при встрече с ним на форуме «Россия — спортивная держава» корреспондент «СЭ» в первую очередь поинтересовался у 31-летнего спортсмена о предстоящем сезоне. Однако оказалось, что Ридзик закончил.

Два раза выступить на Играх в нейтральном статусе получилось, третий уже не хочется

— Сергей, как дела? Готовитесь к новому сезону?

— Я завязал (спортсмена нет в списках сборной России на новый сезон. — Прим. «СЭ»).

— Серьезно?

— Да, кроме шуток.

— Расскажите о планах?

— Год назад окончил Российский международный олимпийский университет. Пытаюсь выстроить свои планы, найти ориентиры.

— Планируете устроиться в Федерацию фристайла России?

— Нет. Есть планы когда-нибудь ее возглавить, а так есть определенные камни, из-за которых я не могу делать официальные телодвижения.

— Бываете в родном Мончегорске?

— Не часто, только когда пригласят.

— Изменились ли там условия? Особенно после вашей второй олимпийской медали.

— Надеюсь, конечно, что это благодаря моей медали, но я в этом сомневаюсь (Улыбается.). Без иронии тяжело выжить. «Норникель» вкладывается, глава города вкладывается силами и идеями. Жители не остаются в стороне, не остаются равнодушными, идет реставрация, где-то дополнения. В общем, благоустройством занимаются. Не знаю, как идет решение вопроса по жилищному фонду. Я не настолько глубоко изучал этот момент. По региону в целом лучше обратиться к Андрею Владимировичу Чибису. Но что-то делается для населения: «Сопки спорт», «Сопки семья», «Сопки молодежное пространство». Положительные истории для населения. Могу подробнее рассказать, но, думаю, лучше оставить этот вопрос главе региона. Не буду перетягивать одеяло.

— Живете в Москве?

— Да.

— Открыли какой-то бизнес?

— Какой бизнес? Я сотрудник Росгвардии. Вот и подводные камни всплыли наружу (Смеется.).

— Поэтому и не думали о получении нейтрального статуса?

— Можно сказать, из-за этого (Смеется.). Два раза выступить в нейтральном статусе получилось, третий уже не хочется. Хочется под триколором. После Олимпиады-2022 продержался еще два сезона. Попытался, но травмы, болячки дали о себе знать. Плюс ленивость. Переключился на семейную жизнь.

—Как ребенок, все в порядке?

— Да, дочка растет, все прекрасно. Скоро будет три года.

— Пойдет в профессиональный спорт?

— Только в садик пошла, поэтому строить какие-то планы я не стремлюсь. Захочет в учебу, пойдет в учебу. Захочет заниматься спортом, пойдет в спорт. Захочет совмещать, будем совмещать. Главное, чтобы сил и средств хватало. А пока ни того, ни другого нет (Смеется.).

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Самое яркое впечатление — когда впервые встал на пьедестал Кубка мира

— Следите ли за своей дисциплиной?

— Периодически поглядываю, но не сказал бы, что очень внимательно. Наших спортсменов не допускают же к международным стартам, а я всегда больше следил за своими. Поэтому интерес минимальный. Больше смотрю другие виды спорта.

— Сами на лыжи вообще не встаете?

— Не так часто. Не стремлюсь кататься, нет желания до сих пор.

— В футбол побегать?

— Вообще ненавижу футбол. На дух не переношу, ни футбол, ни футболистов. Могу поиграть в настольный теннис, пострелять, люблю картинг, боулинг, иногда могу поиграть в русский бильярд.

— Какая самая запоминающаяся победа в карьере?

— Конечно, победа на Кубке мира и первая медаль на Кубке мира. Дальше уже олимпийская медаль.

— Почему так?

— Самое яркое впечатление — когда ты впервые встал на пьедестал Кубка мира. Это абсолютно новое ощущение, которое не повторится.

— Насколько часто приглашают на мастер-классы?

— Мне тяжело какой-то мастер-класс провести. На лыжах почти не стою сейчас. Да и не зовут особо. Дисциплина специфическая. На форумы, какие-то свои активности Олимпийский комитет России периодически приглашает. Представители Федерации фристайла России попросила приехать в Уфу на «Россия — спортивная держава». Отлично провели время. Много встреч, новых знаний, послушали выступление представителей других стран, наших организаций плюс речь президента России. Все прекрасно.

— Раз вы упомянули федерацию, как вы относитесь к объединению всероссийских федераций и целесообразно ли это в лыжных видах?

— Зачем мы стремимся это сделать? Мы ориентируемся на FIS? Но есть масса примеров у сильных спортивных стран, в которых также раздельно функционируют спортивные федерации. Если же говорить о целесообразности, то говорят об аккумулировании средств в одних руках, оптимизации рабочих и организационных процессов. Но надо задуматься и том, как будут распределяться деньги, как будут спонсироваться разные виды спорта. Давайте возьмем фристайл. Сколько у нас дисциплин: акробатика, биг-эйр, могул, ски-кросс, слоупстайл, хафпайп. Еще добавляются парные дисциплины, появляются дополнительные комплекты медалей. И как будут распределять средства на эти виды в объединенной федерации? По количеству занимающихся (это популяризация вида спорта в целом), результативности? Не хочу тыкать пальцем, но есть массовые и популярные во всем мире виды спорта. При этом у них нет достижений, чем у менее известных, где каждый год есть медали и победы на чемпионатах мира и Олимпиаде. Вопросы остаются. Как это все будет происходить?

Есть, наверное, и боязнь самих президентов федераций. Отказываться от своего кресла мало кто захочет. Все-таки руководящая должность президента — это, наверное, свои личные плюсы, да и плюсы для твоего вида спорта. Еще момент: на федеральном уровне процесс объединения более-менее понятен, а как все это будет происходить в регионах? Это же все надо менять. Разбираться с сотрудниками, офисами, обязанностями. На словах все вроде бы четко и просто, а как будет реализовываться на деле — загадка. Но об этом, как говорится, думаю потом. Утром деньги, вечером стулья, как говорил Остап Бендер. Я некомпетентен давать оценки по данному вопросу, но это мое субъективное мнение. Дело за профильными организациями, департаментами, министерствами регионов, рабочими группами.

Фото Global Look Press

Еще когда был юным, сказал, что никогда не стану тренером, но сейчас мысли появляются

— Что скажете про новое поколение в ски-кроссе? Подрастают новые таланты?

— Конечно, ротация должна быть. Но вопрос, как удержать уровень, который был до отстранения? Как только нас допустят, мы должны понимать, что у нас всего два-три человека, которые могут соответствовать мировому уровню. И то, насколько я понимаю, они тоже уходят. Олимпиады нет, куда дальше. Молодежь с ними соревнуется, растет, но растет ли сам лидер? Не думаю, скорее идет стагнация результатов, профессионализма. Скажу так: если хочешь расти, то рядом должен быть человек, который превосходит тебя по всем параметрам.

Поэтому, когда нас допустят до соревнований, а рано или поздно это произойдет, мы должны выйти на поле, на склоны, на трассы и показать тот высокий уровень, с которого мы уходили. По крайней мере не ниже. Будет ли он? Не знаю. Это вопрос нашим профессионалам, которые занимаются с командами. И тут надо молиться Богу, много заниматься и верить в удачу. Потому что это неотъемлемая часть всех наших побед.

— Тренером не готовы стать?

— Никогда не тянуло. Еще когда был юным, сказал, что никогда не стану тренером. Но сейчас такие обстоятельства, что появляются мысли.