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Разговор по пятницам

Сегодня, 11:20

Валерий Филатов: «В туалете у меня был сейф. Прямо в полу»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Валерий Филатов
Валерий Филатов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший президент «Локомотива» Валерий Филатов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своем кабинете.

— Про ваш кабинет на «Локомотиве» легенды складывались.

— А ну-ка! Что за легенды?!

— Вы должны были заплатить Игнашевичу подъемные. Заявляется к вам: «Валерий Николаевич, где же деньги?» Отвечаете: «Секундочку» — и уходите в туалет. Игнашевич сидит обескураженный. Думает — как невовремя президенту приспичило. Тут вы возвращаетесь с пачкой купюр.

— Рассказываю: в туалете у меня сейф был. Прямо в полу.

— А вы затейник.

— Я сам придумал. Когда кабинет мне делали, сказал: сейф должен быть здесь. Только чтобы никто не знал. Я в этом кабинете сидел долго, в новый даже переезжать не хотел.

— Как же не переезжать, если старый стадион ломали?

— Мой-то кабинет был в отдельном здании. Все собирался его отреставрировать, не вышло. По сей день стоит обшарпанное. Сталинский такой особнячок, два этажа. До меня там сидел Леонид Пивоваров, председатель спорткомитета «Локомотива». Кабинет-то простенький, рабоче-крестьянский. А новый — махина. Но я думал: раз прет — зачем что-то менять? Фарт уйдет! Так и вышло. Надо было оставаться.

— Теперь-то президентский кабинет роскошный, мореным дубом отделан.

— Я и отделывал в 2001-м. Аквариум поставили во всю стену с океанскими рыбами. Вот он, этот аквариум, меня и сгубил!

— То есть?

— Установили прямо напротив окна! А это не по фэншуй. Мне уже потом сказали.

— Верите в такие вещи?

— Раньше не обращал внимания. Но с возрастом начинаешь задумываться. Особенно когда что-то идет наперекосяк...

— Все ваши преемники сидели в этом кабинете?

— Да, кроме Леонченко.

— Кто-то догадался развернуть аквариум, чтобы создать добрую ауру?

— Нет, так и стоит. А кабинет сейчас пустует. С того момента, как Плутник всю клубную администрацию пересадил под трибуны. Туда же и Леонченко переехал.

Юрий Семин и&nbsp;Валерий Филатов. Валерий Филатов: «Разговора по душам с Семиным так и не случилось»

ФК Локомотив (Москва)
Валерий Филатов
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